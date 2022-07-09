Блинкен пять часов убеждал главу МИД Китая осудить войну России против Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая Ваном И и призвал его выступить против российской войны в Украине, предлагая шаги по сотрудничеству.
Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Встреча состоялась на индонезийском острове Бали через день после саммита министров иностранных прав G20 и продолжалась более пяти часов.
После встречи в беседе с журналистами Блинкен отверг заявления Китая о нейтралитете в войне между Россией и Украиной как неправдоподобные.
Он сказал, что лидер Китая Си Цзиньпин продолжал придерживаться своего февральского заявления о партнерстве с президентом России Владимиром Путиным, что Китай поддержал Россию в ООН и что он "усилил российскую пропаганду".
Блинкен отметил, что в мае Пекин и Москва провели совместные стратегические бомбардировочные учения.
"Я пытался донести до государственного советника, что это действительно момент, когда мы все должны встать, чтобы осудить российскую агрессию. То, что вы слышите от Пекина, это то, что он утверждает, что нейтральный. Я бы начал с того, что достаточно трудно быть нейтральным, когда речь заходит об этой агрессии. Есть явный агрессор. Есть явная жертва", – сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Віруни призначили 2 терміни "животворящому" (с), а потім ще 2 терміни камалці.
Тоді вже буде ваш ставленик.
Невже прихильники Рудого ************* вже не вірять у його перемогу у 2024-му?
Хіба його останній опус стосовно України трампістів не надихає?
23.02.2022 Трамп назвав геніальним рішення Путіна щодо визнання «ДНР» та «ЛНР»
180 мільярдів доларів на ВПК 2020-го року (зараз, думаю, ще більше) -- це лише офіційні цифри.
А подивіться на Китай. Індія, яка може і підтримати незалежність Тибету, Росія, яка може підтримати яку-небудь Внутрішню Монголію, Пакистан…
І ще, у Китаю дуже багата історія військових поразок від дуже слабких супротивників. Більшості китайців часто було пофігу за кого воювати, вони переходили на сторону рішучого завойовника і той перемагав таким чином, так що сепаратизм для Китаю історично дуже болюча тема.
Але його, на жаль, у 1970-х роках перестали вважати таким (і на рівні ООН, і на рівні багатьох держав). Це, на мою думку, було величезною помилкою, за яку світ ще поплатиться.
(на так звану "культурну революцію", яка у континентальному Китаї вбила сотні тисяч -- якщо не мільйони -- китайців, світу що їх визнав, очевидно було пох.)
Диктатури, та ще й комуняцькі, та ще й з таким ВПК і природними ресурсами, ніколи ще до добра не доводили.
(і Курдистан має стати незалежним теж -- саме собою зрозуміло)
До того ж, у Китаї була перманентна економічна криза, яку ніхто вирішувати не пробував. Та й опіумні війни, впевнений, комуністичні пропагандисти не забували пригадати. Тому під час громадянської війни проамериканський режим швидко впав.
Надалі не визнавати КНР, мільярдну, хай і бідну країну, було неможливо. Геополітика завжди зближується з фактичним станом речей, хоч і з запізненням.
Китай союзник только самого себя. Азия. Там другие правила.
При такой пошлине Китай сразу найдет "шелковый" путь в США.
При слабом внутреннем рынке сила Китая только в экспорте в страны "золотого миллиарда"
Трамп по этой части не стеснялся
Китай - враг США
а "заруб" пошел мировой, начиная с нас, пока с нас...
***** у Китая как бульбафюрер у рашки
Щороку населення Китаю збільшується на 9-10 млн. осіб. Треба думати про розширення територій.
Не виключаю навіть, що Пуйло спеціально підігрує Китаю цією війною, а може навіть завербований азіатами... чим чорт не жартує... Найбільше в Україні гине представників суміжних з Китаєм територій РФії.
Конспірологія звісно, але в цьому світі все можливо. Пандемія ковіду це підтверджує.
Байден помечу мы не в НАТЕ ?
його НЕ цікавлять ні Харків, ні Маріуполь на Херсон.....
Но море к Тайваню слишком широкое, просто так не перепрыгнуть.
Об этом заявил капитан из 103 бригады территориальной обороны.
Полный боекомплект одного HIMARS - 6 ракет по 150 тысяч долларов каждая. Скорострельность - те самые 6 выстрелов в минуту. Итого получаем почти миллион зеленых за залп.
ви знаєте скільки коштує наша "Вільха" 7
ото ж