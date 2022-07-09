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Блинкен пять часов убеждал главу МИД Китая осудить войну России против Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ван,блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая Ваном И и призвал его выступить против российской войны в Украине, предлагая шаги по сотрудничеству.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Встреча состоялась на индонезийском острове Бали через день после саммита министров иностранных прав G20 и продолжалась более пяти часов.

После встречи в беседе с журналистами Блинкен отверг заявления Китая о нейтралитете в войне между Россией и Украиной как неправдоподобные.

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Он сказал, что лидер Китая Си Цзиньпин продолжал придерживаться своего февральского заявления о партнерстве с президентом России Владимиром Путиным, что Китай поддержал Россию в ООН и что он "усилил российскую пропаганду".

Блинкен отметил, что в мае Пекин и Москва провели совместные стратегические бомбардировочные учения.

"Я пытался донести до государственного советника, что это действительно момент, когда мы все должны встать, чтобы осудить российскую агрессию. То, что вы слышите от Пекина, это то, что он утверждает, что нейтральный. Я бы начал с того, что достаточно трудно быть нейтральным, когда речь заходит об этой агрессии. Есть явный агрессор. Есть явная жертва", – сказал он.
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Топ комментарии
+19
Трамп ще за путч в Конгрессе не отсидел
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09.07.2022 22:58
+15
а зеленая абизьяна, сбежавшая из сухумского питомника говорила своим ртом, что это наши стратегические партнеры?
Байден помечу мы не в НАТЕ ?
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09.07.2022 22:50
+14
Блинкен должен быть следующим президентом США!
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09.07.2022 22:19
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Блінкен перед головую МЗС Китаю
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09.07.2022 22:17 Ответить
Блинкен должен быть следующим президентом США!
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09.07.2022 22:19 Ответить
Не поспішайте. Дотримуйтеся черги.
Віруни призначили 2 терміни "животворящому" (с), а потім ще 2 терміни камалці.
Тоді вже буде ваш ставленик.
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09.07.2022 22:20 Ответить
Пробачте. Хто такий "камалці"?
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09.07.2022 22:45 Ответить
камала харіс
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09.07.2022 23:01 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96%D1%81
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09.07.2022 23:03 Ответить
2 терміни Байдену, а потім ще й 2 терміни "камалці"?
Невже прихильники Рудого ************* вже не вірять у його перемогу у 2024-му?
Хіба його останній опус стосовно України трампістів не надихає?
23.02.2022 Трамп назвав геніальним рішення Путіна щодо визнання «ДНР» та «ЛНР»
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10.07.2022 01:42 Ответить
Трамп это Зеленский в старости. Все тоже самое + деменция.
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10.07.2022 04:33 Ответить
бувають же пришиблені.... навіть схиблені на трампізмі. Навіть серед "порохоботів"
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10.07.2022 10:52 Ответить
Трамп следующий❗
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09.07.2022 22:36 Ответить
Трамп ще за путч в Конгрессе не отсидел
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09.07.2022 22:58 Ответить
Це той, що своїми останніми указами помилував російських агентів Флінна і Манафорта? Хто він сам після цього?
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09.07.2022 23:30 Ответить
"Блінкен п'ять годин переконував главу МЗС Китаю"-- в очільника МЗС Китаю така ж мізерна функція в прийнятті глобальних державних рішень, як і в лаврова на раші. Про що з ним можна 5 годин говорити???! Він пішак. А передати через нього голові КНР якесь словесне послання можна за 10-20 хвилин.
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10.07.2022 00:09 Ответить
"Нейтральний Китай". Очманіти.

180 мільярдів доларів на ВПК 2020-го року (зараз, думаю, ще більше) -- це лише офіційні цифри.
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09.07.2022 22:19 Ответить
З Вікіпедії бачу, що це 1.7% ВВП, для порівняння, у Австралії 2% ВВП, у Франції 1.9%, хоча ці країни не мають проблем з сусідами.
А подивіться на Китай. Індія, яка може і підтримати незалежність Тибету, Росія, яка може підтримати яку-небудь Внутрішню Монголію, Пакистан…

І ще, у Китаю дуже багата історія військових поразок від дуже слабких супротивників. Більшості китайців часто було пофігу за кого воювати, вони переходили на сторону рішучого завойовника і той перемагав таким чином, так що сепаратизм для Китаю історично дуже болюча тема.
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09.07.2022 22:34 Ответить
Єдиний Китай, який легітимний -- це Republic of China (R.O.C.)

Але його, на жаль, у 1970-х роках перестали вважати таким (і на рівні ООН, і на рівні багатьох держав). Це, на мою думку, було величезною помилкою, за яку світ ще поплатиться.

(на так звану "культурну революцію", яка у континентальному Китаї вбила сотні тисяч -- якщо не мільйони -- китайців, світу що їх визнав, очевидно було пох.)

Диктатури, та ще й комуняцькі, та ще й з таким ВПК і природними ресурсами, ніколи ще до добра не доводили.
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09.07.2022 22:52 Ответить
В лице Китая,мир откориил ещё одного монстра
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10.07.2022 00:05 Ответить
І, так, і Тибет, і Уйгуростан мають стати незалежними країнами. Так само, як і Ічкерія, Дагестан, Якутія, Карелія і ще купа територій, що зараз перебувають у "тюрмі народів".

(і Курдистан має стати незалежним теж -- саме собою зрозуміло)
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09.07.2022 22:56 Ответить
Що сказати, питання складне. У часи зміни зародження комунізму в Китаї США підтримували Японію, яка мало чим відрізнялася від ******** Росії - колоніальна імперія, яка навіть до своєї економіки ставилася байдуже, не те що до колоній.

До того ж, у Китаї була перманентна економічна криза, яку ніхто вирішувати не пробував. Та й опіумні війни, впевнений, комуністичні пропагандисти не забували пригадати. Тому під час громадянської війни проамериканський режим швидко впав.

Надалі не визнавати КНР, мільярдну, хай і бідну країну, було неможливо. Геополітика завжди зближується з фактичним станом речей, хоч і з запізненням.
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10.07.2022 00:19 Ответить
нейтральні в українському питанні, а не взагалі
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09.07.2022 23:43 Ответить
Китай бесполезно уговаривать. Ибо выбор ограничивает маневр. А Китай интересует только его интерес.
Китай союзник только самого себя. Азия. Там другие правила.
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09.07.2022 22:21 Ответить
"Уговор" Китая это 5-10% ввозной пошлины на китайские товары в странах Запада - место китайских товаров занимают вьетнамские и т.д. азиатских стран.
При такой пошлине Китай сразу найдет "шелковый" путь в США.

При слабом внутреннем рынке сила Китая только в экспорте в страны "золотого миллиарда"
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09.07.2022 23:04 Ответить
Ну якщо хитрожопість у пошуках власної вигоди ви називаєте "іншіми правилами Азії ",то Німеччина та Угорщина,десь поряд
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10.07.2022 00:42 Ответить
шото видосика от найвелычнишого долго нет. не запретил ли его шеф, дерьмак, не делать сегодня такого видоса, дабы не задевать и косвенно подгоревшее дело его ж оп-ы?
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09.07.2022 22:23 Ответить
вже виступив клоун ні слова про ермака робить вид що нічого не сталосьhttps://t.me/UkrainaOnlline/32729
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09.07.2022 22:26 Ответить
А "телега" то Деду пошла...😊
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09.07.2022 23:05 Ответить
Та він навіть часу на такі дрібниці не має.
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09.07.2022 23:42 Ответить
Не до відосів - всі тушать палаючий пукан дермака, бо вогонь може спалити все кубло ОП.
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10.07.2022 01:55 Ответить
то викиньте рф з оон, скільки можна?
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09.07.2022 22:25 Ответить
Відмивайте Єрмака далі, і ця підтримка зійде на нівець за півроку.
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09.07.2022 22:30 Ответить
Зря Блинкен метал бисер перед узкоглазым.
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09.07.2022 22:32 Ответить
Він хочаб намагався... А взагалі він відкрив справжнє обличчя китайського режиму. Залишається чекати висновків і наступних кроків з боку США.
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09.07.2022 22:39 Ответить
Налог на товары

Трамп по этой части не стеснялся
Китай - враг США
а "заруб" пошел мировой, начиная с нас, пока с нас...
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09.07.2022 23:08 Ответить
В нас главу мзс може замінити єрмак. Та й й зустрічатися з главами мзс інших країн може теж він
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09.07.2022 22:33 Ответить
Послухайте сьогоднішній випуск Швеця, там він розповідає, хто такий дермак, та про його придатність займатися державними справами: весь його досвід обмежений 8 роками служби помічником борця Єльбруса Тедєєва . https://youtu.be/ZSNkgdmmxa4?t=66
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10.07.2022 02:05 Ответить
А на місці Блінкена мав бути супер-перемовник Хламідія або хоч Зввгосп, але вони чомусь з Китаєм не комунікують, хоча Китаю підтримка для України дуже була б важлива(
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09.07.2022 22:33 Ответить
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09.07.2022 22:33 Ответить
***** видимо пообещал Китаю больше- половину Рашки
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09.07.2022 22:34 Ответить
Он уже ничего обещать не может

***** у Китая как бульбафюрер у рашки
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09.07.2022 23:09 Ответить
В Китаї і росії посилено йде пропаганда що коронавірус це біологічна зброя, яка зроблена у США. Плюс Китай збільшує торгівлю з росією, тобто вже сили відомі, нема там ніякого нейтралітету, Китай фінансує збройні сили рф... тільки от проти Китаю точно побояться вводити санкції.
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09.07.2022 22:35 Ответить
Блинкен-человек делающий для Украины столько, что его заслуги должеы быть отмечены.
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09.07.2022 22:37 Ответить
В Киеве освобождается масса улиц имени рашистов....
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09.07.2022 23:10 Ответить
В Черновицах например и Маяковского и Новикова-Прибоя, Суворова и даже маршала Катукова присутствует. Такое впечатление, что жизнь прошла мимо этого обласного центра.
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10.07.2022 01:11 Ответить
Як і Спартц.
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09.07.2022 23:44 Ответить
Є думка, що Китаю ця кровопролитна війна в Східній Європі досить вигідна. Звільняються території для експансії чисельного китайського народу на Північ та Захід. Далекоглядна перспектива.
Щороку населення Китаю збільшується на 9-10 млн. осіб. Треба думати про розширення територій.
Не виключаю навіть, що Пуйло спеціально підігрує Китаю цією війною, а може навіть завербований азіатами... чим чорт не жартує... Найбільше в Україні гине представників суміжних з Китаєм територій РФії.
Конспірологія звісно, але в цьому світі все можливо. Пандемія ковіду це підтверджує.
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09.07.2022 22:41 Ответить
Херли осуждать,тут уже пора признавать расию-страной агрессором и террористом.
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09.07.2022 22:43 Ответить
а зеленая абизьяна, сбежавшая из сухумского питомника говорила своим ртом, что это наши стратегические партнеры?
Байден помечу мы не в НАТЕ ?
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09.07.2022 22:50 Ответить
аБрахамія активно займається відмиванням Злодія-рашиста абрамовича....

його НЕ цікавлять ні Харків, ні Маріуполь на Херсон.....
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10.07.2022 10:02 Ответить
Товарищ Си хочет в третий раз керовать Китаем. У них можно только два, в октябре сьезд, оппозиция существует и серьезная. Они хотят на волне экспансионизма (тайвань) набрать очки, а царь бабуинов прыгнул раньше чтобы успеть поздравить товарища Си из Киева.
Но море к Тайваню слишком широкое, просто так не перепрыгнуть.
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09.07.2022 23:11 Ответить
переконували панду бамбук не їсти
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09.07.2022 23:22 Ответить
Хитрих лисиць досвідчені мисливці просто заливають у їхніх норах. За кончею потребою ця рідина може бути надто агресивною.
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09.07.2022 23:31 Ответить
я думав китайці розумні, а виявляється тупі....
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09.07.2022 23:39 Ответить
Сомневаюсь что они тупы. Они жестки( но не жестоки и бесчеловечны как ****** мошканские), наглы и они враги цивилизованного мира это да. Но только не тупы. Они сильны, умны и единственные кто реально сможет дать отпор блоку Нато в случае чего, и не будут как москали пустые угрозы слать и принимать поражения - они ударят без слов. Страшный противник для нашего срвременного мира и жаль что они сейчас на стороне свинособак, идеология "человек ничто, главное господство" их обьеденяет. Ох будет что-то плачевное для всей нашей Земли в скором будущем.
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10.07.2022 00:00 Ответить
і шо, і шо ?!
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10.07.2022 00:20 Ответить
Американские РСЗО HIMARS обходятся Украине в 1 миллион долларов В МИНУТУ

Об этом заявил капитан из 103 бригады территориальной обороны.
Полный боекомплект одного HIMARS - 6 ракет по 150 тысяч долларов каждая. Скорострельность - те самые 6 выстрелов в минуту. Итого получаем почти миллион зеленых за залп.
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10.07.2022 00:48 Ответить
дешево !

ви знаєте скільки коштує наша "Вільха" 7
ото ж
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10.07.2022 03:26 Ответить
Шо там "переконувать"?, - у китаез сейчас 4719 год. Их "цивилизации" 5000 лет - им всё покуй, они ничего не понимают акромя собственной "дороги жизни". Шо им ********* с его сыкушной мацквой или Штаты, которым 240 лет....
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10.07.2022 01:35 Ответить
Пять часов уговаривал секретаршу Си. Гений дипломатии.
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10.07.2022 04:56 Ответить
 
 