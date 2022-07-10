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Германия решила проблему с боеприпасами для "Gepard", которые передадут ВСУ. Помогла Норвегия, - Spiegel

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гепард,gepard

Германия решила проблему поставки Украине самоходных зенитных установок Gepard, боеприпасы для них изготовят в Норвегии.

Об этом сообщает Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

С поставками "Гепардов" были проблемы, поскольку было доступно лишь около 60 000 необходимых для них 35-мм снарядов. Сначала немецкие власти нашли такие боеприпасы в Южной Америке, однако их передачу Украине не одобрила страна-производитель – Швейцария.

Однако источники издания говорят, что после нескольких недель усилий администрация канцлера Германии Олафа Шольца вместе с министерством обороны Норвегии все же нашли норвежского производителя, который может изготовить дополнительные боеприпасы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые четыре установки HIMARS уничтожают больше врагов, чем классические 152-мм пушки, - Резников

По данным Spiegel, в федеральном правительстве уверены, что в ближайшие месяцы смогут предоставить в Украину большое количество боеприпасов Gepard.

Журналисты считают, что ничего не должно помешать Германии передать Украине 30 "Гепардов". Производитель уже учит украинских военных использовать это оружие, которое должно защищать города и критическую инфраструктуру от российских ударов.

Если все пойдет по плану, первые "Гепарды" должны прислать в Украину уже в этом месяце, подытожили в Spiegel.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Є дві любові яка не має раціонального пояснення, перша це безумовна любов, а друга це любов Зеленського до Єрмака.
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09.07.2022 23:17
+25
если бы подсрачник получил дерьмак, то и с поставками от штатов и других союзников всё может пойти по другому.
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09.07.2022 23:24
+15
Недоумок Мелькик, без команди дерьмака, не тільки не дихнув ба, а й не пукнув.
Робіть виводи.
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09.07.2022 23:23
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Правила форума Совет форумчан
Є дві любові яка не має раціонального пояснення, перша це безумовна любов, а друга це любов Зеленського до Єрмака.
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09.07.2022 23:17 Ответить
what is love? baby don't hurt me, don't hurt me, no more...
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09.07.2022 23:18 Ответить
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09.07.2022 23:23 Ответить
Одного поля ягоды
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09.07.2022 23:40 Ответить
Скорее всего имеет на президента компромат
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10.07.2022 19:36 Ответить
Вот что делает животворящий подсрачник недоумку Мельнику.
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09.07.2022 23:19 Ответить
Недоумок Мелькик, без команди дерьмака, не тільки не дихнув ба, а й не пукнув.
Робіть виводи.
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09.07.2022 23:23 Ответить
Пан хотів написати"робіть висновки"? Не хвилюйтеся.
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10.07.2022 01:18 Ответить
Висновки треба було робити раніше. Зараз тільки виводи.
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10.07.2022 05:43 Ответить
Так, дякую.
І я пані.
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10.07.2022 09:43 Ответить
А ти що, під ліжком у д*Єрмака з Мельником сидів? Чи під самісінькою ковдрою?
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10.07.2022 07:45 Ответить
Вам потрібно сидіти під ліжком чи ковдрою, щоб побачити, що НЕ держслужбовець дерьмак приймає участь в усіх заходах, на яких має бути присутній не завхоз, а очільник МЗС?
Ваш вибір.
Той поодинокий випадок, коли вони були присутні обидва. Хоча залишається загадкою, що там робив продюсер?
"Санду в масці, залишивши біля входу свою делегацію, кинувши портфель помічниці, не сідаючи запитала дивлячись на Зеленського "Де Чаус?" Відповісти спробував Єрмак, але Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?". Кулеба промовчав.
Сівши за стіл, Санду хвилин п'ятнадцять рівним голосом чеканила все, що про них думає. Про російськиі війська, які їздять в Придністров'ї через Україну, про електроенергію, яку постачає Україна Придністров'ю, про контакти Єрмака з Красносельський, ну і "справі Чауса"."
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10.07.2022 09:56 Ответить
І кого ви тут нацитували?
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10.07.2022 13:59 Ответить
если бы подсрачник получил дерьмак, то и с поставками от штатов и других союзников всё может пойти по другому.
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09.07.2022 23:24 Ответить
Ещё не вечер.
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09.07.2022 23:26 Ответить
Ермак - бяка!
А зевова - великий!
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10.07.2022 06:02 Ответить
ну то тоді й арестовичу підсрачника виписати, він теж на німців батон крошив. Може ще щось знайдеться?
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09.07.2022 23:29 Ответить
люська ніхто,звати його ніяк тому його ніхто на Заході не слухав,а коли ***** ******* посол України,то таке і чують, і роблять відповідні висновки
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09.07.2022 23:31 Ответить
Что-то взамен от Украины? согласие на возврат турбины Siemens из Канады в Германию( россию)?
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09.07.2022 23:21 Ответить
это вроде Канаде решать. к тому же утром деньги (снаряды) - вечером стулья (турбины). обещать - не занчит жениться
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09.07.2022 23:53 Ответить
взамен мы тебя кацапского тролля оставим без зарплаты
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09.07.2022 23:58 Ответить
То есть, с передачей снарядов Бразилией швейцарцы успели поднагадить...
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09.07.2022 23:24 Ответить
Швейцарія це захід у всіх розуміннях вони вводять санкціх по єввропейськом заразку, а розмови про нейтральність Швейцарії як на мене вже давно не актуальні і смішні коли цим виправдовують не постачання Україні зброї
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09.07.2022 23:29 Ответить
швейцария очень мутная страна по отношению к рашке кацапское бабло все таки давит на их позицию
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10.07.2022 00:00 Ответить
Швейцарія - гніздовище Шваба, головного замовника ковіда і глобальної продовольчої кризи.
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10.07.2022 05:45 Ответить
У них на законодательном уровне закреплён запрет передачи оружия и боеприпасов в зоны конфликта. Этот закон существует многие десятилетия. Это не политическое решение
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10.07.2022 00:22 Ответить
Vielen Dank, Wikinger!
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09.07.2022 23:29 Ответить
Да ладно, все и так знают за германского Шольца что он передаст.
И х.ло говорит на Шорльца передаст. Ну, когда Олаф финансами заведовал, то материалы ФСБ передаст.
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09.07.2022 23:30 Ответить
Норвеги и здесь немцам насрали?
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09.07.2022 23:32 Ответить
Дешево Мельника клоун продал. Ведь о дальнейших каких-то поставках из Германии теперь можно видимо забыть.
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09.07.2022 23:33 Ответить
кому продал? зачем? мельника убрали так как свою трепло задачу ермака он выполнил чуть не посорил Украину с германией
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10.07.2022 00:02 Ответить
Ну хрен с тем, что Шольц говорит, в открытую, и не стесняясь, что он передаст, но КАК в АРМИИ Германии боеприпасов к "Гепардам" было ВСЕГО на 11 секунд боя? КАРЛ, ТЫ ТОЛЬКО ПОДУМАЙ, КАРЛ! ВСЕГО НА 11 СЕКУНД БОЯ!
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09.07.2022 23:34 Ответить
Просто НАТА собиралась роиссю захватить за 10 секунд!
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10.07.2022 04:09 Ответить
ЗРК "Гепард" зняти з озброєння у Німеччині та замінені легкими зенітними ракетними комплексами Wiesel 2 Ozelot
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10.07.2022 19:24 Ответить


Система озброєння Ozelot побудована на базі малої броньованої гусеничної машини Wiesel 2. Ozelot несе чотири готові до стрільби ракети «земля-повітря» Stinger, але також може бути озброєний ракетами «Igla», «Mistral», RBS 70 mk2 або Starburst. Ozelot транспортується по повітрю на вертольоті CH-53. Основними складовими частинами збройової платформи є: постамент з азимутом і місцем кута; привід і комбінована електроніка датчиків і системи, включаючи інтерфейс ракети; електроніка; багатоцільова пускова установка; п'єдесталні електронні системи; блок управління та індикації.
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10.07.2022 19:31 Ответить
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09.07.2022 23:43 Ответить
Якщо тільки 60тис снарядів, чому не дати 5-10 ціх Гепардів?
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09.07.2022 23:43 Ответить
две пушки одного "гепарда" выстрелят 60 тысяч снарядов за шесть минут.
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09.07.2022 23:52 Ответить
Для ураження одного вертольота досить пари секунд.
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10.07.2022 05:55 Ответить
Ого! Скорострільність 166 пострілів за секунду!
Це як швидкість помахів крила колібрі.
З такою скорострільністю за "Гепардом" треба постійно возити цілий вагон снарядів.
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10.07.2022 14:32 Ответить
"місце у строю" для Gepard знайти, об'єктивно кажучі, доволі важко. Справа в тому, що ця самохідна зенітна установка, яка була прийнята на озброєння ще у 1976 році, має дальність стрільби 3,5 км стандартними зенітними ************. Дальність 5,5 км можливо досягнути лише завдяки бронебійним підкаліберним снарядам. А РЛС машини має огляд лише на дальність до 15 км. Тобто практична ефективність Gepard на передовій буде доволі сумнівна, бо протитанкові ракети армії РФ для вертольотів мають дальність близько 6-8 км. Також доволі спірна ефективність будь-якої гарматної зенітної системи проти БПЛА, окрім випадків застосування снарядів з програмованим підривом, яких у Gepard немає. Одним з найбільш доцільних сценаріїв використання цієї системи можливо буде знищення дозвукових крилатих ракет. Але армія РФ вже починає все активніше застосовувати Х-22 та навіть зенітні ракети комплексу ППО С-300 для ударів по цивільних об'єктах. Водночас розкоші говорити, що Gepard буде зайвим у ЗСУ зараз немає.
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09.07.2022 23:44 Ответить
Мабуть як ЗУ-22 і буде використовуватися проти піхоти і укріплень.
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09.07.2022 23:48 Ответить
Гвинтокрили - хороша ціль
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09.07.2022 23:51 Ответить
вертолёты давно уже не подлетают даже на дистанцию выстрела из ПЗРК, так что гепарду вообще нечего делать, как единице армейского ПВО. Единственное применение - усиление мотопехоты, ну, там ВОП покрошить... Такая себе передвижная бронированная ЗУшка с хорошей противоминной защитой )))
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09.07.2022 23:58 Ответить
Ну так это американские вертолеты. У нашего противника совсем другой уровень и электроники(до сих пор нет надфтулочного радара) и подготовки пилотов, и целеуказания. В принципе нет подхода 'обнаружил один - стреляет другой'.
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10.07.2022 03:00 Ответить
так зачем они тогда нужны - для обороны? а то немцы потом будут говорить что это их поставки обсепечили победу наж рашкой
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10.07.2022 00:04 Ответить
Гепарди - це найкраще з можливих рішень проти БПЛА рашистських артилеристів - Орланів та інших. З Гепардами рашисти залишатимесь без очей.
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10.07.2022 00:13 Ответить
Против мелких БПЛА малоэффективны ввиду отсутствия соответствующих боеприпасов программируемого подрыва, которые нам , скорее всего не закажут, потому что дорого. Пока самое эффективное\надежное оружие против орланов - ПЗРК с наведением по лазерной тропе. Мартлет, например.
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10.07.2022 00:25 Ответить
Гепард:


Головне озброєння: 2 × 35 мм Oerlikon KDA
Дальність вогню: Ефективна до 4 км (до 3 км в висоту)
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10.07.2022 03:14 Ответить
Об'єктивно кажучі ты еще один ************. Ничего личного просто констатация факту.
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10.07.2022 04:05 Ответить
Щоб підкрастися об"єкту, що захищений системою ППО, літак або гвинтокрил рухаються на гранично малих висотах. От там Гепард їх і зловить. І бронебійні снаряди калібру 35 мм для наземних цілей теж подарунком не стануть.
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10.07.2022 08:05 Ответить
Буде грать роль "рухомої вогневої точки" при підтримці танкових атак Крім того - повинна буть непоганою при боях у міській інфраструктурі - проти ПТРК та кулеметів на дахах будівель Бо кацапи вже давно почали берегти авіацію - надто великі втрати в техніці і в льотчиках за весну Тому працювать "зенітками" їм рідко вдаватиметься
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10.07.2022 09:31 Ответить
Ці Гепарди можуть прикрити південь України від атак Колібрів з моря
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10.07.2022 17:20 Ответить
Бразилія придбала 220 основних бойових танків Leopard 1A5. Для прикриття з повітря була потрібна зенітна система малого радіусу дії. В жовтні 2011 року на полігоні Формоса відбулись порівняльні випробування Gepard 1A2, ПЗРК 9К38 «Ігла» та 40-мм зенітної гармати Бофорс L70[25].

Як ціль було використано БПЛА типу «летюче крило» дельтаподібної форми з розмахом крила близько 1 м. Крім того, Gepard успішно вразив наземні цілі на відстані 3 км[25].

На відміну від представлених конкурентів Gepard зміг тричі збити БПЛА (попри те, що його гармати встановлені точно паралельно на відстані 183 см одна від одної). Навіть попри неспрацювання контактного підривача снаряд на стільки зруйнував крило першого БПЛА, що вивів його з ладу[25]
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10.07.2022 19:37 Ответить
Штайнмайєр ТРИ рази попросив роз'яснення у недоумка про причини відмови візиту в квітні. «Зеленский, как указывает Der Spiegel, сообщил, что произошло недопонимание и подробности случившегося ему неизвестны.»А кульбаби в цей час чавошоглу міньєт робив??
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09.07.2022 23:44 Ответить
Ну нарешті. Може побачимо у ділі на що вона годна.
А так, якась дивна зброя, використання якої залежить від іншої країни.
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09.07.2022 23:46 Ответить
против кацапских "новинок" 1962 года - самое то
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10.07.2022 00:06 Ответить
У нас була подібна в 50-ті Така сама компоновка - тільки без РЛС і з калібром 57 мм Розраховувалася на прикриття дивізії на марші, прикриття аеродромів та пунктів зосередження
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10.07.2022 09:34 Ответить
Мы исчо ниначинали
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09.07.2022 23:53 Ответить
Эти Гепарды - просто жопа для рашистских беспилотников, которые в свою очередь - глаза и уши рашистских артиллеристов.

Теперь мы будем прикрывать наши батареи М777 Гепардами - и, как пела Верка Сердючка - "раша гудбай".
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10.07.2022 00:10 Ответить
вряд ли они будут эффективны против мелких БПЛА, ввиду отсутствия снарядов с программируемым подрывом. Думаю, Nammo поставит обычные осколочно-фугасные. Поэтому, скорее всего, гепарды придадут мотопехоте, как средство огневой поддержки.
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10.07.2022 00:18 Ответить
такі снаряди і пристрої-насадки на ствол для програмування виготовляє одна із турецьких фірм
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10.07.2022 00:24 Ответить
контракт на снаряды будут заключать немцы, поэтому с большой долей вероятности мы получим обычные осколочно-фугасные.
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10.07.2022 00:28 Ответить
У них малые дроны имеют пехота, спецназ росгвардии и т.д. Артиллерия вся на БПЛА класса Орлан. Они скорострельным аппаратом уничтожаются на ура. Где наши Шилки стояли, все вражеские БПЛА покосили. И пофиг, какой боеприпас - локатор нашёл цель, а Шилка или Гепард выпустили облако пуль за несколько секунд - и всё. Вопрос - только в патронах. Их нужно очень много. Т.к. на цель надо выпускать и 100 и 1000 патронов очередями...
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10.07.2022 01:24 Ответить
две пушки гепарда могут выпустить только 640 "патронов" - это возимый на борту б\к. Причем пушки это сделают за 35 секунд. Не попал, патроны закончились. или орлан удалился дальше чем на три км - значит его можно только проводить взглядом. Пока самое эффективное\надежное оружие против орланов - ПЗРК с наведением по лазерной тропе. Мартлет, например.
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10.07.2022 01:42 Ответить
Бразилія придбала 220 основних бойових танків Leopard 1A5. Для прикриття з повітря була потрібна зенітна система малого радіусу дії. В жовтні 2011 року на полігоні Формоса відбулись порівняльні випробування Gepard 1A2, ПЗРК 9К38 «Ігла» та 40-мм зенітної гармати Бофорс L70[25].

Як ціль було використано БПЛА типу «летюче крило» дельтаподібної форми з розмахом крила близько 1 м. Крім того, Gepard успішно вразив наземні цілі на відстані 3 км[25].

На відміну від представлених конкурентів Gepard зміг тричі збити БПЛА (попри те, що його гармати встановлені точно паралельно на відстані 183 см одна від одної). Навіть попри неспрацювання контактного підривача снаряд на стільки зруйнував крило першого БПЛА, що вивів його з ладу[25]
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10.07.2022 08:46 Ответить
ПЗРК без наведения по лазерной тропе не эффективны против мелких БПЛА ввиду слабой тепловой сигнатуры и недостаточной контрастности. Поэтому им надо было сравнивать с Мартлетом.))
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10.07.2022 13:26 Ответить
Только Орланы уже выше 5 км летают,чтобы ПЗРК не достали,а Гепард имеет дальность 3 км вверх.
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10.07.2022 09:35 Ответить
Их изначально было мало. А доходило до пехотного боя на первом этапе войны...
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10.07.2022 01:26 Ответить
400 шилок в Україні це мало ?

мало буває лише волі до перемоги
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10.07.2022 03:17 Ответить
_ Командир! Патроны кончились!
- Но ты же коммунист!
И пулемёт застрочил снова!
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10.07.2022 09:37 Ответить
Fuck Switzerland.
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10.07.2022 00:44 Ответить
Якщо, як кажуть, вони не дуже потрібні на передовій, де їм важко буде оптимальне застосування знайти, то поставлять їх нехай біля мостів, які рашисти почали погрожувати знищувати, як останній ешелон оборони з кожного боку по 2 системи можна поставти. 7-8 мостів захистити зможуть ними особливо критичних. Поставлять на берегах їх, щоб вони "бачили" КР, які вздовж русла летять, наприклад. Чи в тих місцях, де огляд буде для цих цілей краще. А далі від мостів спостережні пункти з ПЗРК на високих точках, де розрахунок по рації одразу доповість на Гепард, що летить ракета, готуйтесь, якщо вони не влучать з ПЗРК. Якщо відстань від розрахунку з ПЗРК буде 3 км, то у Гепарда буде секунд 10-12 на реакцію. Мости дорого коштують і дуже важливі для нас, щоб для них не зробити систему оборони таку. Як на мене нормальний варіант, щоб біля мосту перехресним загроджувальним вогнем будь-яку КР знищити з двох установок, навіть якщо буде летіти 2 разом. Як на мене, навіть якусь Херню-22 можна спробувати, з 4-х установок загороджувальним вогнем знищити цими установками, якщо вона навіть зверху атакує. Але ж треба знати, що вона летить сюди. А про це вже можуть доповісти розрахунки інших, далекобійних ППО.
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10.07.2022 01:25 Ответить
Це *******, що вони не потрібні. Вони мають охороняти конвої з М777, бо не можна, щоб їх засікали ворожі безпилотникі, які корегують РСЗО.
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10.07.2022 01:28 Ответить
у каждого артдивизиона есть свои штатные расчеты с ПЗРК.
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10.07.2022 01:45 Ответить
Та вони як ліхтарі будуть працювати, засвічувати позиції нашої артилерії. Це буде означати, що де він ввімкнувся, стоїть розрахунок з нашими САУ. І туди прилетить бпла, який не факт, що гепард зможе збити і знайде САУ, чи гаубиці наші.
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10.07.2022 02:00 Ответить
Не пішов би ти на Х, ************!
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10.07.2022 08:01 Ответить
Кажуть що ты ******. На передовой.
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10.07.2022 04:03 Ответить
Defence-ua.com пише

Водночас варто нагадати, що "місце у строю" для Gepard знайти, об'єктивно, доволі важко. Справа в тому, що ця самохідна зенітна установка, яка була прийнята на озброєння ще у 1976 році, має дальність стрільби 3,5 км стандартними зенітними ************. Дальність 5,5 км можливо досягнути лише завдяки бронебійним підкаліберним снарядам. А РЛС машини має огляд лише на дальність до 15 км.

Тобто практична ефективність Gepard на передовій буде доволі сумнівна, бо протитанкові ракети армії РФ для вертольотів мають дальність близько 6-8 км. Також доволі спірна ефективність будь-якої гарматної зенітної системи проти БПЛА, окрім випадків застосування снарядів з програмованим підривом, яких у Gepard немає.

Одним з найбільш доцільних сценаріїв використання цієї системи можливо буде знищення дозвукових крилатих ракет. Але армія РФ вже починає все активніше застосовувати Х-22 та навіть с-300 для ударів по цивільних об'єктах. Водночас розкоші говорити, що Gepard буде зайвим у ЗСУ зараз немає.
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10.07.2022 10:35 Ответить
Що значить кацапських агентів видавати США - одразу Захід став зброю присилати,
а як що дЄрамака видати США, то і ракети середньої дальності пришлють, а якщо
Коломойшу видати США, то можуть і тактичну ядерну зброю надати 😁
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10.07.2022 01:51 Ответить
Может с появлением Гепарда перестанут переводить ракеты Бука на простые беспилотники.
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10.07.2022 07:32 Ответить
ЗСУ з таким дефіцитом зброї, як є, не може перебирати, як примхлива дівка, - от це беру, а цю каку ні. Поназбиралось тут їбспертів соплі жувати, куди прилаштувати той німецький зенітний танк. Прилаштують, будьте спокійні. В ЗСУ з початком війни виявилось, що не всі там барани типу ЗЕлупиного улюбленця Тарана, достатньо розумних офіцерів.
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10.07.2022 08:00 Ответить
"Шилка"на десяток лет старше"Гепарда" и зарекомендовала себя в боях положительно.Нам не следует перебирать,надо брать все вооружение ,что дают союзники,а немецкое оружие по качеству одно из лучших в мире."Орланам" и пр.рашБПЛА будет, таки, трудновато подбираться близко к позициям ВСУ коль там станет"Гепард"со своей РЛС
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10.07.2022 11:09 Ответить
 
 