Германия решила проблему с боеприпасами для "Gepard", которые передадут ВСУ. Помогла Норвегия, - Spiegel
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Германия решила проблему поставки Украине самоходных зенитных установок Gepard, боеприпасы для них изготовят в Норвегии.
Об этом сообщает Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
С поставками "Гепардов" были проблемы, поскольку было доступно лишь около 60 000 необходимых для них 35-мм снарядов. Сначала немецкие власти нашли такие боеприпасы в Южной Америке, однако их передачу Украине не одобрила страна-производитель – Швейцария.
Однако источники издания говорят, что после нескольких недель усилий администрация канцлера Германии Олафа Шольца вместе с министерством обороны Норвегии все же нашли норвежского производителя, который может изготовить дополнительные боеприпасы.
По данным Spiegel, в федеральном правительстве уверены, что в ближайшие месяцы смогут предоставить в Украину большое количество боеприпасов Gepard.
Журналисты считают, что ничего не должно помешать Германии передать Украине 30 "Гепардов". Производитель уже учит украинских военных использовать это оружие, которое должно защищать города и критическую инфраструктуру от российских ударов.
Если все пойдет по плану, первые "Гепарды" должны прислать в Украину уже в этом месяце, подытожили в Spiegel.
Пожалуйста, подождите...
Робіть виводи.
І я пані.
Ваш вибір.
Той поодинокий випадок, коли вони були присутні обидва. Хоча залишається загадкою, що там робив продюсер?
"Санду в масці, залишивши біля входу свою делегацію, кинувши портфель помічниці, не сідаючи запитала дивлячись на Зеленського "Де Чаус?" Відповісти спробував Єрмак, але Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?". Кулеба промовчав.
Сівши за стіл, Санду хвилин п'ятнадцять рівним голосом чеканила все, що про них думає. Про російськиі війська, які їздять в Придністров'ї через Україну, про електроенергію, яку постачає Україна Придністров'ю, про контакти Єрмака з Красносельський, ну і "справі Чауса"."
А зевова - великий!
И х.ло говорит на Шорльца передаст. Ну, когда Олаф финансами заведовал, то материалы ФСБ передаст.
Система озброєння Ozelot побудована на базі малої броньованої гусеничної машини Wiesel 2. Ozelot несе чотири готові до стрільби ракети «земля-повітря» Stinger, але також може бути озброєний ракетами «Igla», «Mistral», RBS 70 mk2 або Starburst. Ozelot транспортується по повітрю на вертольоті CH-53. Основними складовими частинами збройової платформи є: постамент з азимутом і місцем кута; привід і комбінована електроніка датчиків і системи, включаючи інтерфейс ракети; електроніка; багатоцільова пускова установка; п'єдесталні електронні системи; блок управління та індикації.
Це як швидкість помахів крила колібрі.
З такою скорострільністю за "Гепардом" треба постійно возити цілий вагон снарядів.
Головне озброєння: 2 × 35 мм Oerlikon KDA
Дальність вогню: Ефективна до 4 км (до 3 км в висоту)
Як ціль було використано БПЛА типу «летюче крило» дельтаподібної форми з розмахом крила близько 1 м. Крім того, Gepard успішно вразив наземні цілі на відстані 3 км[25].
На відміну від представлених конкурентів Gepard зміг тричі збити БПЛА (попри те, що його гармати встановлені точно паралельно на відстані 183 см одна від одної). Навіть попри неспрацювання контактного підривача снаряд на стільки зруйнував крило першого БПЛА, що вивів його з ладу[25]
А так, якась дивна зброя, використання якої залежить від іншої країни.
Теперь мы будем прикрывать наши батареи М777 Гепардами - и, как пела Верка Сердючка - "раша гудбай".
Як ціль було використано БПЛА типу «летюче крило» дельтаподібної форми з розмахом крила близько 1 м. Крім того, Gepard успішно вразив наземні цілі на відстані 3 км[25].
На відміну від представлених конкурентів Gepard зміг тричі збити БПЛА (попри те, що його гармати встановлені точно паралельно на відстані 183 см одна від одної). Навіть попри неспрацювання контактного підривача снаряд на стільки зруйнував крило першого БПЛА, що вивів його з ладу[25]
мало буває лише волі до перемоги
- Но ты же коммунист!
И пулемёт застрочил снова!
Водночас варто нагадати, що "місце у строю" для Gepard знайти, об'єктивно, доволі важко. Справа в тому, що ця самохідна зенітна установка, яка була прийнята на озброєння ще у 1976 році, має дальність стрільби 3,5 км стандартними зенітними ************. Дальність 5,5 км можливо досягнути лише завдяки бронебійним підкаліберним снарядам. А РЛС машини має огляд лише на дальність до 15 км.
Тобто практична ефективність Gepard на передовій буде доволі сумнівна, бо протитанкові ракети армії РФ для вертольотів мають дальність близько 6-8 км. Також доволі спірна ефективність будь-якої гарматної зенітної системи проти БПЛА, окрім випадків застосування снарядів з програмованим підривом, яких у Gepard немає.
Одним з найбільш доцільних сценаріїв використання цієї системи можливо буде знищення дозвукових крилатих ракет. Але армія РФ вже починає все активніше застосовувати Х-22 та навіть с-300 для ударів по цивільних об'єктах. Водночас розкоші говорити, що Gepard буде зайвим у ЗСУ зараз немає.
а як що дЄрамака видати США, то і ракети середньої дальності пришлють, а якщо
Коломойшу видати США, то можуть і тактичну ядерну зброю надати 😁