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Новости За рубежом
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Великобритания (4276) Хант_Джереми (23)

Экс-глава МИД Британии Хант и экс-министр экологии Джавид заявили о выдвижении своих кандидатур на должность премьер-министра

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

хант

Бывший глава МИД Британии Джереми Хант и экс-министр здравоохранения Саджид Джавид заявили о планах выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Хант заявил, что он единственный крупный кандидат, не работавший в правительстве Бориса Джонсона.

"Я указывал на то, что пошло не так, задолго до любого из других основных претендентов, и я не защищал то, что нельзя оправдать. Поэтому, выбирая меня, Консервативная партия посылает сигнал тем избирателям, что мы прислушались к их опасениям и изменились", - заявил он.

В свою очередь Джавид заявил, что в последнее время консерваторы "сбились с пути".

"Я собираюсь выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра нашей великой страны. Я думаю, что за последние пару лет мы немного сбились с пути, пытаясь сделать немного того, немного этого. И люди, возможно, чувствуют, что не знают, что консерваторы действительно сделают для них", - заявил экс-министр.

Также смотрите: Глава МИД Великобритании Хант - Зеленскому: Теперь вы действительно будете слугой народа

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
На відміну від Джонсона, ці двоє граються в політику, а Боріс в ній живе людським життям, - він велика рідкість.
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10.07.2022 07:24
+11
Кацапи решили поменять политику Лондона ? А в Лондоне уже забыли отравления в Солсбери ?
Назначил Джонсон аморального типа на должность - и вот в Британии политический кризис .
А хутин зверски убивает и насилует тысячи украинских женщин и детей - и в раше никакого кризиса - все танцуют и поют
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10.07.2022 05:48
+10
Борис, йди в НАТО столтенбергом, а ці най собі чуби рвуть, твоє крісло гризуть..
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10.07.2022 04:26
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Жаба гадюку догори ластами.
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10.07.2022 02:20 Ответить
Він мені вже не подобається.
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10.07.2022 02:37 Ответить
Пи#дить шо попало. "Збилися з шляху...люди відчувають що не знають.." Що по агресії засрашки?
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10.07.2022 04:24 Ответить
Раша работает кротом в Лондоні . Даже не дивуюсь . МІ6 Мае зацікавитись кандидатами
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10.07.2022 05:25 Ответить
Борис, йди в НАТО столтенбергом, а ці най собі чуби рвуть, твоє крісло гризуть..
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10.07.2022 04:26 Ответить
Кацапи решили поменять политику Лондона ? А в Лондоне уже забыли отравления в Солсбери ?
Назначил Джонсон аморального типа на должность - и вот в Британии политический кризис .
А хутин зверски убивает и насилует тысячи украинских женщин и детей - и в раше никакого кризиса - все танцуют и поют
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10.07.2022 05:48 Ответить
Завалили Джонсона швабоіди, друзі хутіна, щоб змінити політику. Кепсько.
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10.07.2022 11:57 Ответить
Хант на секундочку был главным конкурентом Джонсона в 19 году. Но не стал премьером и ушел в тень, ожидая своего часа. Теперь выполз. Говорят он более умеренный кандидат, чем Джонсон, но какая его политика вне Британии я не читал.
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10.07.2022 07:23 Ответить
На відміну від Джонсона, ці двоє граються в політику, а Боріс в ній живе людським життям, - він велика рідкість.
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10.07.2022 07:24 Ответить
Кацапєндія працює на повну силу.
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10.07.2022 08:35 Ответить
Саджид Джавід - кілька днів тому подав у відставку, щоб натиснути на Джонсона, а тепер висунув свою кандидатуру на його місце. Спритний черв'як.
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10.07.2022 09:41 Ответить
ексміністр охорони здоров'я Саджид Джавід
************
Якесь у нього ім'я нєтолєрантне, - Саджид.
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10.07.2022 14:45 Ответить
Ці двоє, також на "піоніно" грають?
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10.07.2022 09:43 Ответить
Какой Джавид, индусы уже показали какие из них программисты -
пользователи плюются от "индийского кода".
Не хватало Великобритании обзавестись своим Обамой.
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10.07.2022 10:39 Ответить
 
 