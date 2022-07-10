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На южном направлении ВСУ уничтожили 58 оккупантов, 4 вражеских склада и технику, - ОК "Південь".

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

південь

На южных рубежах защиты украинские воины уничтожили 58 оккупантов, четыре склада боеприпасов и вражескую технику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование "Південь".

Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Объем потерь рашистов уточняется.

По результатам выполнения огневых задач известно, что враг не досчитается 58 рашистов, 2 гаубицы "Мста-Б", автоматизированную станцию ​​постановки помех "Житель", 3 единицы бронированной и 12 автомобильной техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов – 1 в Николаевской области, остальные – в Херсонской области.

Окончательные потери противника – разведываются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи со значительными потерями за последнюю неделю наблюдается значительное ухудшение морально-психологического состояния в подразделениях рашистских войск в Херсонской области.

Противник в течение дня нанес один ракетный и один авиационный удар.

Вертолетом Ка-52 нанесен авиационный удар по урочищу Плотницкому. В результате удара потерь нет.

Семь вражеских ракет "Смерча" атаковали поселок Радушное Криворожского района. По предварительным данным, человеческих потерь нет.

Также смотрите: Сделаем все, чтобы сломать террористический потенциал оккупантов, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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10.07.2022 06:51 Ответить
Не по теме но важно ! Рекомендую посмотреть на ютубе вчерашнее видео от Юрия Швеца № 265, который касается Ермака. Он там в желтой рубашке ( чтобы быстро найти ), в котором он разбирает на атомы запрос конгресвумен к Байдену.

ЗЕбанутым можно не суетиться, у них одна извилина, и та между ягодиц, так что они ничего не поймут.



Вот по этой ссылке : https://www.youtube.com/watch?v=ZSNkgdmmxa4&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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10.07.2022 07:31 Ответить
Дуже цікаво і правдиво. Дійсно немає такої посади в Конституції України, яку собі придумав єрмак, він не пройшов спеціальної процедури призначення на посаду, через яку проходять секрети держави, але він ними заправляє. Я розумію начальника ГРУ пана Бурбу Василя, який прийшов до Президента доповісти про спецоперацію, а його відправляють до неперевіреної секретутки з бородою і російським парашутом за спиною. Багато писати не буду, але якщо подивитися на оточення Зеленського, то ви зрозумієте, чого він бажає і які його мрії. Ви там не побачите історика Вятровича, який знає про голодомори, про "червоний терор", ви там не побачите носіїв укракїнської культури, яких в нас багато, наприклад Андруховича, Забужко, Шкляра,Жадана,Подерев'янського..., а ви там побачите донецьких антимайданівців татарова, смірнова, демченко, абхазського арахамію, вихідця від осетинського члена організованної злочинної групи Тадєєва - єрмака, тамбовського "вовка", юзіка, "лисого" та інших. Ну то і так все зрозуміло, навіщо слухати про що він говорить, щоб сподобатися, головне дивитися що йому подобається і що він робить. Але український нарід дуже вумний і знає що робити, вибрали керувати собою, їхніми дружинами, дітьми людей, які себе показала з найбруднішої сторони і яких ніхто не вибирав, але які себе самі призначили, зруйнувавши інтитути держави, які записані в Конституції. Які ж ви мудрі, 73%!!!
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10.07.2022 09:56 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/minimizacziya-ushherba-damage-control/
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10.07.2022 12:16 Ответить
 
 