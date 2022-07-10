РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14367 посетителей онлайн
Новости За рубежом Война
3 402 24
Беларусь (7524) Латвия (1163) россия (91354) вербовка (218)

Разведки России и Беларуси пытаются вербовать чиновников в приграничных районах Латвии, - спецслужбы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

латвія

Служба ГБ Латвии (VDD) заявила, что разведки России и Беларуси крайне заинтересованы в вербовке чиновников в приграничных регионах, где разворачиваются силы союзников из НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что российские и белорусские спецслужбы всегда были заинтересованы в вербовке латвийских государственных и муниципальных чиновников, владеющих информацией, содержащей государственную тайну или другие данные с ограниченным доступом.

Согласно анализу VDD, в сфере интересов спецслужб России и Беларуси – реакция Латвии и ее союзников на вторжение России в Украину, в том числе наращивание военного потенциала на внешней границе НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские хакеры совершили самую мощную в истории Латвии кибератаку

Также Москва и Минск заинтересованы в любых сведениях о приграничных регионах Латвии, которые были бы полезны для обновления оперативных планов в случае перерастания ситуации в более широкий военный конфликт.

Кроме того, спецслужбы двух стран нацелены на вербовку должностных лиц органов самоуправления вблизи восточных границ страны, где развернуты силы союзных стран.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+3
Представляю себе эту картину - Мальчик, а хочешь "Жигули"?
показать весь комментарий
10.07.2022 07:53
+3
А в Украине не вербуют. Уже всех завербовали, Ермака, Татарова, Баканова, Зеленского, Деркача, Дубинского, Безуглую...
показать весь комментарий
10.07.2022 08:24
+3
Даугавпилс, второй по величине город Латвии, в двух шагах от Беларуси, выборы в самоуправления 2021 года победили в числе прочих: партия Согласие ("Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija") типа русская партия, в Риге их мэр Нил Ушаков 10 лет город разворовывал и у памятника оккупантов регулярно Победобесие ВОЗГЛАВЛЯЛ - 42,25% голосов, РуSSкий союз Латвии ("Latvijas Krievu savienība") 8,22% голосов (5% проходной балл). Вот основные проститутки готовые хоть сейчас продать Латвию!
показать весь комментарий
10.07.2022 11:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
звучит как анекдот мыршавая бульбосрань пытаеться вербовать страну нато которая по умолчания презирает убогий совок ну кроме понаехавших совкодрочеров ну этих если что сразу в газенваген_)
показать весь комментарий
10.07.2022 07:48 Ответить
Это не анекдот! У нас МОРЕ отбитых на голову мечтающих жить в дерьме и всех за собой утащить, лишь бы латышский не надо было учить!
показать весь комментарий
10.07.2022 11:04 Ответить
posle pobedi UA nad parashoi , mirozrenije vseh etih vatanov ruhne kak kartochny domik
показать весь комментарий
10.07.2022 11:51 Ответить
У тех у кого МОГЛО поменяться, оно УЖЕ поменялось 25 февраля. Остальные до самой смерти будут тихо гадить и вонять про "русский мир" и "латышских фашистов"
показать весь комментарий
10.07.2022 12:55 Ответить
delo v drugom - esli net "podpitki" ogonj pogosaet
показать весь комментарий
10.07.2022 13:14 Ответить
При всем презрении к совку у нас своей национальной ваты тоже хватает. Из старшего поколения - те, кому было хорошо с колбасой за 2,20 и те, кто были в номенклатуре. Из нового поколения - часть фанатов "твёрдой руки" и всякая алтернативщина, желающие небесную манну завтра на блюдце с голубой каёмочкой. В приграничных районах у границы России ещё та специфика что там живут много этнических русских, которые работает и в государственных службах. Похоже тех и собирается вербовать.
показать весь комментарий
10.07.2022 19:53 Ответить
Представляю себе эту картину - Мальчик, а хочешь "Жигули"?
показать весь комментарий
10.07.2022 07:53 Ответить
Пашпарт з двоглавою куріцєй
показать весь комментарий
10.07.2022 10:48 Ответить
Это им не Украина , где СБУ при клоунарии возглавил 👹Баканов , распустивший СБУ Юга и сбежавший в первый день войны с генералом Наумовым задержанным с миллионами и драгоценностям
показать весь комментарий
10.07.2022 08:12 Ответить
Ермак, а не Баканов.
показать весь комментарий
10.07.2022 08:25 Ответить
А в Украине не вербуют. Уже всех завербовали, Ермака, Татарова, Баканова, Зеленского, Деркача, Дубинского, Безуглую...
показать весь комментарий
10.07.2022 08:24 Ответить
При чём тут "вербовать"?! Во всей Латвии, а там в администрации особенно полно откровенных подх*йловников из партии "РусSSкий союз Латвии"!!!
показать весь комментарий
10.07.2022 10:53 Ответить
Даугавпилс, второй по величине город Латвии, в двух шагах от Беларуси, выборы в самоуправления 2021 года победили в числе прочих: партия Согласие ("Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija") типа русская партия, в Риге их мэр Нил Ушаков 10 лет город разворовывал и у памятника оккупантов регулярно Победобесие ВОЗГЛАВЛЯЛ - 42,25% голосов, РуSSкий союз Латвии ("Latvijas Krievu savienība") 8,22% голосов (5% проходной балл). Вот основные проститутки готовые хоть сейчас продать Латвию!
показать весь комментарий
10.07.2022 11:00 Ответить
nad ushakovim uzhe visist kriminalka - esli on rypnitsa - posadjat-100%.
показать весь комментарий
10.07.2022 11:54 Ответить
Над Ушаковым ничего особенного не висит - дешёвое обвинение в "скрытой камере в книжке его кабинета", а должно висеть за ВОРОВСТВО МИЛЛИОНАМИ и пророссийскую пропаганду! К сожалению Согласие было всего лишь ШИРМОЙ для наших собственных гнид, которые как известно куда опасней чужих вшей - партии Виенотиба. И это та причина по которой ему не предъявляются настоящие обвинения ибо за ним ЗА ВОРОВСТВО паровозом пойдёт четверть правительства! При их молчаливом согласии и манипуляциями с клепанием ДЕСЯТКОВ латышских "партий" для того, чтобы разбавить латышские голоса настолько, чтобы неизбежно проходила с отрывом партия русского ворья, Согласие и выигрывало. В результате Согласии позволяли воровать миллионы, а сами под ИХ ПРИКРЫТИЕМ воровали десятки миллионов, потому что РУССКОГО МЭРА русские до сипоты защищали по принципу "хоть и вор, зато наш, русский вор!". Сейчас мэр латышский и его дрючат по любому поводу и русские и латыши - уже открыто не поворуешь!
показать весь комментарий
10.07.2022 13:02 Ответить
ne ne ne ....kak raz vorovstvo milionami i visit emu skazali - libo v cugunder - liba ujebivai ot suda - vot on i sdristnul v evroparlament shtobi prikritsa diplomatichnoi neprikasnovennostju....

znajete pochemu tak dolgo nemogli vybratj novovo mera Rigi ? potomu shto tam TAKAJA dyra v budzete , shto nikto nemog i predpolozhitj - nikto nehotev bratj otvetstvennostj za eto info=100%

esli on v drug sdumaet sdes povernutsa i ********* opjat - emu kranti
показать весь комментарий
10.07.2022 13:11 Ответить
А чтобы понять что такое "РуSSкий союз Латвии", достаточно посмотреть где во время РАБОТЫ ЕВРОДЕПУТАТОМ выступает их лидер Татьяна Жданок, скопируйте запрос для Ютуба: Татьяна Жданок "Суть времени" (02/03/2014)

Обратите внимание на дату выступления, она роSSийских фашистов аккурат перед оккупацией территорий Украины ВДОХНОВЛЯЛА!
показать весь комментарий
10.07.2022 11:03 Ответить
eta staraja vobla voobshe kak to pritihla v poslednee vremja....nadejus ana prismerti uzhe
показать весь комментарий
10.07.2022 11:56 Ответить
Её же уже арестовывали, но сраные демократы и толерасты выпустили, хотя ей даже 15 лет как на роSSии это был бы мягкий приговор за разжигание войны и межнациональной розни. Гнида просто притихла, следит чем война закончится для роSSии и на всякий случай гладит утюгом флаг Латвии.
показать весь комментарий
10.07.2022 13:06 Ответить
ei konec v ljubom sluchaje
показать весь комментарий
10.07.2022 13:12 Ответить
u nas e svoi "dambass" v vide Latgale i prikordonnih gramad s parashai i bulboparashai (tak zhe kak i UA) - nedavno proehalsa - tam vremja ka by "zastilo" v 90tih proshlovo veka
NO , nedumju shto posle tovo shto proizoshlo v UA , kakaja ta verbovka iz parashi bude rabotatj....silno somnevajus.
показать весь комментарий
10.07.2022 11:43 Ответить
 
 