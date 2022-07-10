Разведки России и Беларуси пытаются вербовать чиновников в приграничных районах Латвии, - спецслужбы
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Служба ГБ Латвии (VDD) заявила, что разведки России и Беларуси крайне заинтересованы в вербовке чиновников в приграничных регионах, где разворачиваются силы союзников из НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Отмечается, что российские и белорусские спецслужбы всегда были заинтересованы в вербовке латвийских государственных и муниципальных чиновников, владеющих информацией, содержащей государственную тайну или другие данные с ограниченным доступом.
Согласно анализу VDD, в сфере интересов спецслужб России и Беларуси – реакция Латвии и ее союзников на вторжение России в Украину, в том числе наращивание военного потенциала на внешней границе НАТО.
Также Москва и Минск заинтересованы в любых сведениях о приграничных регионах Латвии, которые были бы полезны для обновления оперативных планов в случае перерастания ситуации в более широкий военный конфликт.
Кроме того, спецслужбы двух стран нацелены на вербовку должностных лиц органов самоуправления вблизи восточных границ страны, где развернуты силы союзных стран.
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znajete pochemu tak dolgo nemogli vybratj novovo mera Rigi ? potomu shto tam TAKAJA dyra v budzete , shto nikto nemog i predpolozhitj - nikto nehotev bratj otvetstvennostj za eto info=100%
esli on v drug sdumaet sdes povernutsa i ********* opjat - emu kranti
Обратите внимание на дату выступления, она роSSийских фашистов аккурат перед оккупацией территорий Украины ВДОХНОВЛЯЛА!
NO , nedumju shto posle tovo shto proizoshlo v UA , kakaja ta verbovka iz parashi bude rabotatj....silno somnevajus.