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В Черном море находятся 2 российских корабля с более чем 15 крылатыми ракетами и 3 ВДК, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

море,рф

Российская корабельная группировка в Черном море держит более 15 крылатых ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Юг".

"В Черном море на страже северо-западной его части рашисты оставили 2 корабля-ракетоносителя с более чем полутора десятка "Калибров", а также три ВДК (большие десантные корабли)", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Щось малувато.... Мабуть кораблі ще просто не починали
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10.07.2022 07:22 Ответить
і похмурніло Чорне Море і спитало - а чому ця ******** неукраїнська тута плаває без дозволу?
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10.07.2022 07:29 Ответить
А навіщо вони ВДК весь час тримають у морі? У чому сенс?
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10.07.2022 07:39 Ответить
Нехай пам"ятають що морю шляються міни і де вони можуть опинитись ХЗ.
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10.07.2022 07:49 Ответить
. .нашел корыто кремлевии утопил....
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10.07.2022 08:22 Ответить
Хотілося б чудову водолазну команду, як в американських бойовиках, які підпливають знизу до ворожих кораблів і встановлюють бомбочку під дно корабля, спливають, а потім дистанційно її підривають. Ось це було б класно, шкода що це лише мої мрії.
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10.07.2022 10:09 Ответить
Севастополь зрівняти з землею разом з базою. Там не має бути жодного кацапа.
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10.07.2022 10:15 Ответить
Сьогодні - "перебувають", а завтра не "перебувають".
А бичкам - свято.
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10.07.2022 10:42 Ответить
 
 