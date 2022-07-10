В Черном море находятся 2 российских корабля с более чем 15 крылатыми ракетами и 3 ВДК, - ОК "Південь"
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Российская корабельная группировка в Черном море держит более 15 крылатых ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Юг".
"В Черном море на страже северо-западной его части рашисты оставили 2 корабля-ракетоносителя с более чем полутора десятка "Калибров", а также три ВДК (большие десантные корабли)", - говорится в сообщении.
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