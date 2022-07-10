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Враг провел разведку боем в районе Долины на Славянском направлении, успеха не имел и отошел, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

На Славянском направлении враг осуществлял огненное поражение позиций украинских войск.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6:00 10 июля в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На Славянском направлении враг осуществлял огневое поражение позиций наших войск, провел разведку боем штурмовой группой в районе населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел.

Противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дубравного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Комышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки", — сообщили в Генштабе.

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"розвідка боєм" це полегла кацапня, яка воює другу світову....
дурні на шаг вперед не вміють думати.
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10.07.2022 08:30 Ответить
Хіба розвідка боєм для того щоб прорив зробити?Вона на то і є розвідка боєм,щоб засвітити позиції ЗСУ.Зрозуміло,що ЗСУ мусіли засвітитися,бо інакше ті просто б пройшли в тил,але це дуже небезпечно й якраз ЗСУ мають розвідувати куди відійшли окупанти й де готують обстріл позицій.
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10.07.2022 09:36 Ответить
Дураку понятно, что на Славянск-Краматорск враг будет прорываться именно со стороны Долина-Богородичне. Атаки в этом направлении будут продолжаться и усиливаться.
Тактика "сидеть в глухой обороне, ожидая пока враг сравняет с землей укрепрайон" заканчивается всегда одинаково - отступлением (наш Генштаб называет это "мобильной обороной").
Такая пассивная тактика ВСУ позволяет врагу концентрировать силы на узких направлениях и превосходящими силами добиваться там значительных успехов, не опасаясь прорывов ВСУ на других участках фронта.
Вялые попытки ВСУ контратаковать на других участках фронта купируются противником очень быстро. В большинстве случаев враг возвращает утраченные позиции. Это говорит о том, что контратаки организованы безграмотно, не подготовленными подразделениями, без соответсвующей поддержки МТС, с отсутствием резервов.
На оккупированных территориях враг чувствует себя в безопасности и спокойно перемещает колонных техники и боеприпасов, не опасаясь наших ДРГ или мифических "партизан".
Кстати на счет ДРГ. Генштаб понимает важность и необходимость этой работы. И ДРГ действительно засылаются в тыл врага. Но их подготовка и профессионализм не высокие. Поэтому много ДРГ выявляется на этапе захода. В лучшем случае отходят, а в худшем-уничтожаются. А те ДРГ, которым удалось зайти в тыл врага, не показывают высокую эффективность работы. За 4 мес. войны в тылу взорван ОДИН ж/д мостик.
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10.07.2022 10:00 Ответить
 
 