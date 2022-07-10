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347 детей погибли в результате агрессии РФ на территории Украины, более 648 ранены, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

Более 995 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По состоянию на утро 10 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 347. Возросло количество раненых – более 648.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 348, Харьковской - 187, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 31", — говорится в сообщении.

9 июля в результате очередного обстрела войсками РФ жилых домов в центральной части г. Харькова получила ранение 12-летняя девочка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 347 детей погибли в результате агрессии РФ на территории Украины, более 647 ранены, - Офис Генпрокурора

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2116 учебных заведений. Из них 216 разрушены полностью.
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Ці смерті стались через голосування по приколу!!
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10.07.2022 08:51 Ответить
Да может хватит уже? Я сам бы клоуна прибил, но это само уже начинает походить на клоунаду
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10.07.2022 09:09 Ответить
Винні у смерті дітей російські тарористи які їх вбили, а також винен президент України, який замість укреплення армії всі гроші українського бюджету закатав в асфальт, а сам сьогодні разом зі своєю шоблою роблять і розповсюджують відоси з переробленими піснями "Що йде ЗСУ, а порпережду Зеленський, який не покине крісло президента". Це той, що скоротив армію і заморозив всі ракетні проекти. І я це особисто буду написати, говорити, кричати, щоб всі це знали і ніколи не забували, що це вони "зробили разом", як вам ще смішно, ржать, жрать, спать і срань не стомилися?
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10.07.2022 11:50 Ответить
Ну, я повністю згоден, що далі?
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10.07.2022 12:05 Ответить
Фотографії загиблих дітей від рашиських варварів ,мають бути перед посольствами рф в кожнійи країні ,хай люди бачать що творить ця дика орда.
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10.07.2022 09:12 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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10.07.2022 10:01 Ответить
Внаслiдок дiй президента Зе! Його до вiдповiдi! Шо, слабо?
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10.07.2022 11:24 Ответить
Що це за числа? В одному тільки Маріуполі загинули мабуть тисячі дітей.
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10.07.2022 12:04 Ответить
 
 