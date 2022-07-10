В результате ракетного удара по Харькову частично разрушены дом и образовательное учреждение. В области погибла 20-летняя женщина, - ОВА
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В течение ночи штаб обороны Харькова зафиксировал ракетные попадания в Основянском и Слободском районах Харькова. Под огнем и населенные пункты области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В 03.30 ч в результате удара частично разрушены 2-й и 3-й этажи образовательного учреждения. Погибших и пострадавших нет. Минутой позже ракетного удара разрушена часть жилого дома на 6 квартир. Погибших нет, госпитализирован мужчина 62 лет, состояние — среднее", – говорится в сообщении.
В течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Богодуховский, Чугуевский, Харьковский районы области.
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"В Изюмском районе, Донецкой громады, из-за обстрелов трижды горели открытые территории. Госпитализирован 1 человек 48 лет. В Чугуевском районе в результате обстрела за пределами населенного пункта горела трава и хвойная подстилка, а также поле с пшеницей на площади 0,1 га. В Богодуховском и Харьковском районах также было возгорание открытых территорий и складских помещений", — добавляют в ОВА.
Олег Синегубов отметил, что в поселке Печенеги в 21 час в результате обстрела загорелся частный дом и погибла 20-летняя женщина. Также ранена и госпитализирована 42-летняя женщина.
"Боевые действия на Харьковщине продолжаются. Наши бойцы держат позиции по всем направлениям. Россияне пытаются не допустить продвижения украинских войск и закрепиться на позициях", — сообщают в ОВА.
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Но хочу упредить...больше нету гассийских классов!...это как в 14 году в Штатах...там было около 30млн немцев...немецкий язык мог бы быть вторым в Штатах...
шо я хотел сказать?! нюхайте кацапы
Для мене, як дочка
Ой як хочется , щоб так почали по рашкэ *******. Щоб тим ******* життя малиною не казалась
https://www.google.com/maps/search/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+61000+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/@49.964493,36.2721778,13z/data=!3m1!4b1
шо скажешь? пока я тебя ******** не обозвал
20ти річна жінка? - дитя, яка так і побачила радості материнства,
не цілувала дітей і онуків
Пуйло вскриває карти (цілі і засоби) своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця" вже вскриті
Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.
Так само необхідно офіційно (або тишком-нишком) відновити ядерну зброю, і при першій загрозі з кремля застосувати цю зброю по території росії.