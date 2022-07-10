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обстрел (20424) Харьков (6549) Харьковщина (4162) Синегубов (488)

В результате ракетного удара по Харькову частично разрушены дом и образовательное учреждение. В области погибла 20-летняя женщина, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пожежа,дснс

В течение ночи штаб обороны Харькова зафиксировал ракетные попадания в Основянском и Слободском районах Харькова. Под огнем и населенные пункты области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В 03.30 ч в результате удара частично разрушены 2-й и 3-й этажи образовательного учреждения. Погибших и пострадавших нет. Минутой позже ракетного удара разрушена часть жилого дома на 6 квартир. Погибших нет, госпитализирован мужчина 62 лет, состояние — среднее", – говорится в сообщении.

В течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Богодуховский, Чугуевский, Харьковский районы области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки на Харьковщине произошло 11 пожаров, вызванных обстрелами, есть погибшие и раненные, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

"В Изюмском районе, Донецкой громады, из-за обстрелов трижды горели открытые территории. Госпитализирован 1 человек 48 лет. В Чугуевском районе в результате обстрела за пределами населенного пункта горела трава и хвойная подстилка, а также поле с пшеницей на площади 0,1 га. В Богодуховском и Харьковском районах также было возгорание открытых территорий и складских помещений", — добавляют в ОВА.

Олег Синегубов отметил, что в поселке Печенеги в 21 час в результате обстрела загорелся частный дом и погибла 20-летняя женщина. Также ранена и госпитализирована 42-летняя женщина.

"Боевые действия на Харьковщине продолжаются. Наши бойцы держат позиции по всем направлениям. Россияне пытаются не допустить продвижения украинских войск и закрепиться на позициях", — сообщают в ОВА.
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Топ комментарии
+10
Школа в Слобiдском районi це зовсiм недалеко вiд мого дому. У ночi ******* так , що майже кровать стрибнула.
Ой як хочется , щоб так почали по рашкэ *******. Щоб тим ******* життя малиною не казалась
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10.07.2022 09:46
+9
Та не жінка 20 років...дівчина 20-ти років

Для мене, як дочка
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10.07.2022 09:44
+8
шо прикро, шо піздеця цьому піздецю не бачно...
20ти річна жінка? - дитя, яка так і побачила радості материнства,
не цілувала дітей і онуків
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10.07.2022 09:47
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В закладі освіти націоналісти влаштували склад БК, а в будинку були позиції снайперів. Нє?
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10.07.2022 09:33 Ответить
Не. Там стояли війська НАТО і Байден на Абрамсі розмахував американським прапором
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10.07.2022 09:48 Ответить
Суки кацапські варвари коли ви вже визихаєте ?,куди ви не влізете там лише: смерть,кров,сльози,розруха і хаос ,будь проклята росія і дибільний народ цього терористичного утвоення.
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10.07.2022 09:36 Ответить
А в нас і досі защітнічки цапського бекання працюють.
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10.07.2022 09:37 Ответить
На Цензорі третина (якщо не половина) "патріотів" коментує новини "цапським беканням".
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10.07.2022 09:50 Ответить
Це такі "патріоти" які спеціально показують що українські патріоти насправді говяжо-язичні, вони роблять це підкреслено і показово. Це скоти погірше кацапських ворогів!
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10.07.2022 10:03 Ответить
Не гони
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10.07.2022 12:43 Ответить
забавно...а кто ж им запрещал? Мы дочку отпраляли в школу, и на вопрос в какой класс отправить...ответ был едингласным - в украинский! но для любитей, можно и в российский класс

Но хочу упредить...больше нету гассийских классов!...это как в 14 году в Штатах...там было около 30млн немцев...немецкий язык мог бы быть вторым в Штатах...

шо я хотел сказать?! нюхайте кацапы
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10.07.2022 12:36 Ответить
Та все правильно! У тому приватному будинку був гараж для хаймарсів. 38 штук стояли!
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10.07.2022 09:40 Ответить
Та не жінка 20 років...дівчина 20-ти років

Для мене, як дочка
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10.07.2022 09:44 Ответить
Школа в Слобiдском районi це зовсiм недалеко вiд мого дому. У ночi ******* так , що майже кровать стрибнула.
Ой як хочется , щоб так почали по рашкэ *******. Щоб тим ******* життя малиною не казалась
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10.07.2022 09:46 Ответить
Який номер школи?
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10.07.2022 11:04 Ответить
я начитал 17-ть, чуєшь?

https://www.google.com/maps/search/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+61000+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/@49.964493,36.2721778,13z/data=!3m1!4b1
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10.07.2022 11:18 Ответить
ссылка не работает...так даже лучше

шо скажешь? пока я тебя ******** не обозвал
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10.07.2022 11:20 Ответить
шо прикро, шо піздеця цьому піздецю не бачно...
20ти річна жінка? - дитя, яка так і побачила радості материнства,
не цілувала дітей і онуків
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10.07.2022 09:47 Ответить
**** кінчена путін знищує Харків як і Маріуполь, стирає з лиця землі, тварюка кінчена, вже давним-давно пора Кремль знести на х****й.
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10.07.2022 09:50 Ответить
Хочется знать когда уничтожат оккупантов в Купянске и Волчанске?
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10.07.2022 10:03 Ответить
до кінця року обіцяють ЗЕлені
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10.07.2022 11:56 Ответить
Харківським мужикам треба вже, не по квартирах сидіти терпіти, а об'єднуватись в невеликі партизанські групи (особливо тим хто добре знає місцевість області) та робити рейди, вирізаючи особовий склад арти.
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10.07.2022 10:39 Ответить
Рейди до Білгорода?
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10.07.2022 11:05 Ответить
Більшість по Харькова зараз прилітае РСЗО з територію окупованої харьківскої обл.
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10.07.2022 11:59 Ответить
Тільки масований удар від усього світу по всім важливим центрам і структурам РФ зупинить орду.
Пуйло вскриває карти (цілі і засоби) своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця" вже вскриті
Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.
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10.07.2022 12:14 Ответить
Хто-небудь ще сумнівається, що тільки отримання ракет та іншого озброєння від союзників, і застосування цієї зброї по територіi рф без жодного попередження - по військових, цивільних об'єктах, знищення без розбору населення росії може врятувати український народ?
Так само необхідно офіційно (або тишком-нишком) відновити ядерну зброю, і при першій загрозі з кремля застосувати цю зброю по території росії.
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10.07.2022 13:38 Ответить
 
 