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Авиация РФ уже 2,5 месяца работает за пределами территории Украины, не заходит в зону действия украинского ПВО, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Вражеская авиация уже в течение 2,5 месяца не заходит в зону действия противовоздушной обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время информационного телемарафона заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Враг изменил тактику применения своей авиации. Мы все видим крылатые ракеты, которые летают, большинство из них советского производства. То есть мы понимаем, что запасы тают. Мы не можем утверждать, что они экономят. Вероятно, что так. Тактика в течение 2,5 месяца остается такой, какой была, - они действуют из-за пределов территории Украины, они не входят в зону нашей противовоздушной обороны, потому что не хотят быть сбитыми", - сказал он.

Игнат добавил, что оккупанты используют авиацию только на передовой, где идут интенсивные боевые столкновения.

"Там работают вражеские вертолеты и ударная авиация, которая наносит удары непосредственно в близости к боевым действиям", - отметил спикер.

В то же время он сообщил, что украинская авиация также задействована на линии фронта.

"Наша ударная авиация - бомбардировщики, штурмовики, вертолеты армейской авиации ежедневно работают на линии фронта, а также в глубине обороны противника, нанося удары по войскам, по технике, а также по тыловых пунктам управления, складам боеприпасов и так далее", - сказал он.

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Топ комментарии
+6
Ну, стати 221 чи 222 мало кому хочеться…
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10.07.2022 10:47
+5
"Игнат добавил, что оккупанты используют авиацию только на передовой, где идут интенсивные боевые столкновения" - это как-то совсем не за пределами Украины....
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10.07.2022 11:02
+3
Попробуй, зайди ...
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10.07.2022 10:47
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10.07.2022 10:47 Ответить
Ну, стати 221 чи 222 мало кому хочеться…
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10.07.2022 10:47 Ответить
А шо случилось?
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10.07.2022 10:54 Ответить
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10.07.2022 10:59 Ответить
Дебілам важко зрозуміть! Особливо якщо вони мають на меті не отримать інформацію, а просто "серонуть на форумі"!
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10.07.2022 11:14 Ответить
"Зрозуміти", пане. Так буде українською
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10.07.2022 11:25 Ответить
а "зрозуміть" це не українською? що, серйозно?
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10.07.2022 12:34 Ответить
Ніт. І це серьйозно. Правила мови - це початок українства.
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10.07.2022 12:45 Ответить
"А что случилось?" - это сейчас мем.
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10.07.2022 12:10 Ответить
Саме так, пані
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10.07.2022 12:15 Ответить
Що ж тут хорошого, не літають - значить стали обучаємі, і це погано... краще б літали, і ми б збивали... а так
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10.07.2022 10:57 Ответить
Дивлячись де "не гудуть" Після того як кацапи з Полісся втекли - у нас "бог милував" Але сирени трохи не кожен день включаються - "для скаженої собаки півтисячі кілометрів - не відстань"
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10.07.2022 11:16 Ответить
Крим ?
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10.07.2022 10:57 Ответить
Крим, Херсонщина, Запоріжжя і т.д., це вже хіба не території України? Там літають кацапи ще й як.
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10.07.2022 11:02 Ответить
Тобі ж написали чітко - не літають над НЕОКУПОВАНОЮ територією А якщо й літають - то "наскоками" Вискочив, зробив пуск ракет і втік
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10.07.2022 11:18 Ответить
"Игнат добавил, что оккупанты используют авиацию только на передовой, где идут интенсивные боевые столкновения" - это как-то совсем не за пределами Украины....
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10.07.2022 11:02 Ответить
А про збиття нашими винищувачами крилатих ракет ти щось чула? Загорулько! Знову ти сюди преш свою дурнувату задницю щоб "висраться"?
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10.07.2022 11:20 Ответить
На жаль інфа не зовсім відповідає реальності. Над Ізюмом ворог працює з конвеєра. Тиждень назад -2 хвилини поміж бортами.Заходять з території рф. Відстрілюются та повертаются.
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10.07.2022 11:20 Ответить
даже сами руссопердолетчики не верят своим же генералам, которые уже 9 марта верещали, что уничтожено 90% украинской системы ПВО, а в конце мата заявляли о полном ее уничтожении.
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10.07.2022 11:39 Ответить
Ну а українська авіація не може збивати літаки та гелікоптери ворога з такої відстані?Я не знаю,просто цікавлюся.
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10.07.2022 11:54 Ответить
Що таке "час на реагування", тобі відомо? Коли літак іде на мінімальній висоті над своєю територією (поза зоною роботи систем виявлення), робить "горку", дає залп і тут же тікає над землею - ти встигнеш зреагувать?
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10.07.2022 12:16 Ответить
ух ти, що дійшло, то про це треба було думати до, а не після.
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10.07.2022 12:25 Ответить
І що буде, якщо ЗСУ зіб'ють два-три ворожі літаки за межами території України? Нічого. Просто будуть менше літати і бомбити українські міста в позиції ЗСУ.
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10.07.2022 13:28 Ответить
 
 