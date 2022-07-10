РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18795 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 719 14
боевик (16776) война (47249) приговор (1097) суд (24704) НЗФ (4)

Снайпер НВФ РФ, пленный в Харьковской области, осужден к 12 годам заключения, - приговор

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

суд

Шевченковский районный суд Киева объявил приговор уроженцу Донбасса, который "выполнял обязанности солдата в разных видах боя" против украинской армии в Харьковской области.

Согласно материалам дела, около десяти утра 24 февраля осужденный добровольно вступил в ряды отдельного стрелково-снайперского взвода 3-го батальона 115-го полка "ДНР", передает Цензор.НЕТ.

"До 27 апреля 2022 года с целью выполнения общего плана захвата территории Украины в составе вооруженных сил Российской Федерации с закрепленным оружием (снайперская винтовка Драгунова) и боекомплектом, руководствуясь уставами Вооруженных сил Российской Федерации и "народной милиции "ДНР", исполнял обязанности солдата в разных видах боя", — говорится в решении суда.

Также обвиняемый дежурил на пропускных пунктах, проверял документы жителей временно оккупированных территорий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Полтавщине приговорены к 15 годам тюрьмы семь участников НВФ РФ, - Офис генпрокурора. ФОТО

Обвиняемый на суде рассказал, что вечером 23 февраля ему позвонил по телефону неизвестный и под угрозой отчисления из учебного заведения приказал на следующий день прибыть в военкомат. Ему выдали форму и оружие и отвезли на вокзал, откуда он прибыл в Белгородскую область. Затем он вместе с другими мужчинами незаконно пересек границу с Харьковской областью.

"27 апреля 2022 года примерно в 05:30 начался минометный и артиллерийский обстрел и он попал в плен", — установил суд.

Мужчину признали виновным в государственной измене и приговорили к 12 годам заключения с конфискацией имущества. Он может оспорить приговор в апелляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Южного на Харьковщине Брюханов отказался сопротивляться оккупантам. Ему дали условный срок
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Мы значит им 12 ьлет, а эти твари нашим расстрел!? повесить суку за яйца!
показать весь комментарий
10.07.2022 11:12
+6
Закон війни-снайперів в полон не беруть..
показать весь комментарий
10.07.2022 11:29
+4
Розстріли потрібно починати з суддів.Всіх під корінь разом із сім'ями.
показать весь комментарий
10.07.2022 11:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мы значит им 12 ьлет, а эти твари нашим расстрел!? повесить суку за яйца!
показать весь комментарий
10.07.2022 11:12 Ответить
Розстріл на місці, яке ***** 12 років.
показать весь комментарий
10.07.2022 11:17 Ответить
Закон війни-снайперів в полон не беруть..
показать весь комментарий
10.07.2022 11:29 Ответить
А чому тільки 12 років?? Тільки 15 повинно бути!!
показать весь комментарий
10.07.2022 11:31 Ответить
Na kitche zdelaut kolumbijskij galstyk !
показать весь комментарий
10.07.2022 11:33 Ответить
поміняют -- наших багато держат
показать весь комментарий
10.07.2022 11:35 Ответить
Труп цього окупанта повинен смердіти десь у посадці з повною пащею патронів.
показать весь комментарий
10.07.2022 11:43 Ответить
Розстріли потрібно починати з суддів.Всіх під корінь разом із сім'ями.
показать весь комментарий
10.07.2022 11:58 Ответить
12 років і талони на посилене харчування. (А він людей вбивав)
показать весь комментарий
10.07.2022 12:05 Ответить
а чому не умовно, аж дивовижно.
показать весь комментарий
10.07.2022 12:22 Ответить
Может этого упыря-предателя из лугандона и в плен брать не следовало? Теперь корми его, лечи, охраняй, развлекай, перевоспитывай и т.д.
показать весь комментарий
10.07.2022 12:28 Ответить
здається пригадую такого з інтервью у Золкіна.Ніби він і всі інші днрівці з однієї камери виррішили відмовитись від обміну в ДНР і захотіли залишитись в Україні.Ну що ж,залишився як і хотів.
показать весь комментарий
10.07.2022 12:32 Ответить
ось тобі і невідворотність покарання. снайпер,який ,ймовірно , вбив не одного українського воїна, отримав 12 років і українець який вбив чи то кішку, чи то собаку дістав 8 років. а коллаборанти, більшість з них дістають умовні строки, а одного навіть залишили на посаді. хай живе гуманний і справедливий український суд. зате українських патріотів карають по максимуму. Марченко,який врятував Миколаїв, не те що б нагородили,навіть не зняли підозру , а незаконно затримані по справі Шеремета, далі під слідством? а який срач тепер розганяють навколо "національного героя і патріота" України Єрмака, права рука якого Татаров, відвертий агент Кремля? Зеленський і його оточення мовчать сподіваючи,як завжди, спустити все на тормозах, а піпл все хаває. війна все спише,зараз це не на часі,сподіваються вони. і як довго ми будемо це терпіти, і чи знайдеться хтось хто поставить їх на місце? судячи по всьому ми ще не готові і в суспільстві нема лідера який обєднав би націю на державницьких, проукраїнських загалах.
показать весь комментарий
10.07.2022 13:07 Ответить
Використати як мішень для тренування наших снайперів... та і цілі вже вимальовуються... Чи може "не на часі?"...
показать весь комментарий
10.07.2022 13:18 Ответить
 
 