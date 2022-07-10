Ракеты, минометы, РСЗО, АГС. Россияне за сутки обстреляли громады Сумской и Черниговской областей, - ГПСУ
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За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Миропольская, Хотинская, Белопольская, Эсманьская и Шалыгинская громады на Сумщине и Семеновская громада на Черниговщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.
"Дважды Сумщину атаковали вражеские вертолеты. Один из них совершил 2 пуска ракет в направлении Белопольской громады, другой – 3 пуска ракет по территории Миропольской громады. Хотинскую громаду захватчики обстреливали дважды, выпустив почти два десятка боеприпасов из РСЗО и 120 мм минометов. Шалыгинскую громаду 4 раза враг обстреливал из РСЗО, минометов и АГС. Всего около 100 взрывов", — говорится в сообщении.
По территории Эсманьской громады враг трижды целил минометами калибра 120 мм. Зафиксировано 17 взрывов.
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Отмечается, что в Черниговской области вражеские мины калибра 120 мм разорвались на территории Семеновской громады.
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