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Госпогранслужба (5426) Сумская область (1872) Черниговщина (1346)

Ракеты, минометы, РСЗО, АГС. Россияне за сутки обстреляли громады Сумской и Черниговской областей, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дпсу

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Миропольская, Хотинская, Белопольская, Эсманьская и Шалыгинская громады на Сумщине и Семеновская громада на Черниговщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

"Дважды Сумщину атаковали вражеские вертолеты. Один из них совершил 2 пуска ракет в направлении Белопольской громады, другой – 3 пуска ракет по территории Миропольской громады. Хотинскую громаду захватчики обстреливали дважды, выпустив почти два десятка боеприпасов из РСЗО и 120 мм минометов. Шалыгинскую громаду 4 раза враг обстреливал из РСЗО, минометов и АГС. Всего около 100 взрывов", — говорится в сообщении. 

По территории Эсманьской громады враг трижды целил минометами калибра 120 мм. Зафиксировано 17 взрывов.

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Отмечается, что в Черниговской области вражеские мины калибра 120 мм разорвались на территории Семеновской громады.
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Нууу, сбивать низзя, вертолеты, атопутин нападет. Погранцы больше умеют расчищать погранпереходы для удобного прохода российских танков.
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10.07.2022 11:27 Ответить
А чого там по ним не влуплять, а тільки терплять, чі в нас мінометів нема,? Так і міномети і до мінометів, хтось очкує дуже
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10.07.2022 11:31 Ответить
Як на мене, то ворога треба знищувати не тільки в Україні, але й у заліссі і не бздіти, що буде ескалація якась. Так, зелені мухи?
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10.07.2022 11:41 Ответить
 
 