На закупку NASAMS существует очередь, поэтому многие комплексы Украина пока получить не может, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат
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Получение норвежской мобильной батареи зенитных ракет противовоздушной обороны средней дальности NASAMS позволит существенно усилить защиту украинского неба. Украина уже работает над этим вопросом с производителем.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Сейчас Украина работает с норвежским производителем по получению NASAMS (норвежская мобильная батарея зенитных ракет противовоздушной обороны средней дальности – ред.). Он пояснил, что существует очередь на закупку этих комплексов и поскольку не было заявки Украины, то многие комплексы Украина не может получить. В то же время, положительное решение США, которые производят ракеты для этой системы, и норвежского производителя, дает "зеленый свет" для Украины.
Кроме того, Игнат рассказал, что работа Воздушных сил в условиях войны имеет свою специфику, ведь нужно постоянно перемещаться, чтобы избегать ракетных обстрелов.
"Воздушные силы работают в условиях войны с новыми подходами и в условиях, когда нужно постоянно перемещаться, постоянно избегать ракетных атак врага. Разведка врага работает. В таких условиях сегодня работает украинская ПВО. Эффективно? Безусловно, эффективно", — отметил спикер.
По его словам, те силы и средства, которые Украина использует в борьбе с технологичным и количественно превосходящим оккупантом, морально устарели, поэтому нужно будет развивать свою систему ПВО, усиливать ее современными образцами противоракетной и противовоздушной обороны.
Пожалуйста, подождите...
А нам і так десяток поза чергою подарували.
Єслі член караткават-Парашенка вінават
Призначення в них одне й теж - нищити орків.
Збожеволів?
По деяким параметрам вона наміть краща за Хімарси.
А ти не помилився, може з 2019-го?
А до 2014-го чим займалася?
Як і мільярд дерев, сто тисяч спортивних майданчиків., по аєропорту - в кожне село, кожній бабусі по плейстейшн 4.
То он проста запамятовал, бєдняжечка-бубочка, на ніво столька всіво навалілась…
1. "Не было заявки от Украины ..." на 5-м месяце войны?
2. Во всем мире только в Норвегии делают подобные системы?
3. На счет "очереди" можно поподробнее? Кому сейчас нужнее, чем Украине?
4. " ... потрібно буде розвивати свою систему ППО ..." - очередной популистский лозунг "не о чем".
Обращает на себя внимание, что спикером традиционного "бла-бла-бла" является очередной какой-то там "советник". Ответственные лица, принимающие решения, категорически избегают заявлений "что за куйня происходит на фронтах и что они с этим собираются делать".
3. Можна. Контракти повинні виконуватись, війна в Україні, форсмажором не вважається.
4. Який, в сраці, популізм?!!! Коростильов пропонував на базі Вільхи, за 40 млн. долл. створити власний ЗРК середньої дальності.
війна почекай..раз ..два
Обрали ..
Краще скажи що за нові поставки зброї Захід хоче видачі дЄрмака - це більше схоже на правду