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На закупку NASAMS существует очередь, поэтому многие комплексы Украина пока получить не может, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

про,nasams

Получение норвежской мобильной батареи зенитных ракет противовоздушной обороны средней дальности NASAMS позволит существенно усилить защиту украинского неба. Украина уже работает над этим вопросом с производителем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Сейчас Украина работает с норвежским производителем по получению NASAMS (норвежская мобильная батарея зенитных ракет противовоздушной обороны средней дальности – ред.). Он пояснил, что существует очередь на закупку этих комплексов и поскольку не было заявки Украины, то многие комплексы Украина не может получить. В то же время, положительное решение США, которые производят ракеты для этой системы, и норвежского производителя, дает "зеленый свет" для Украины.

Кроме того, Игнат рассказал, что работа Воздушных сил в условиях войны имеет свою специфику, ведь нужно постоянно перемещаться, чтобы избегать ракетных обстрелов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиация РФ уже 2,5 месяца работает за пределами территории Украины, не заходит в зону действия украинского ПВО, - пресс-секретарь Воздушных сил Игнат

"Воздушные силы работают в условиях войны с новыми подходами и в условиях, когда нужно постоянно перемещаться, постоянно избегать ракетных атак врага. Разведка врага работает. В таких условиях сегодня работает украинская ПВО. Эффективно? Безусловно, эффективно", — отметил спикер.

По его словам, те силы и средства, которые Украина использует в борьбе с технологичным и количественно превосходящим оккупантом, морально устарели, поэтому нужно будет развивать свою систему ПВО, усиливать ее современными образцами противоракетной и противовоздушной обороны.
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Топ комментарии
+38
Черга то існує, але Україні вони потрібні саме зараз, тому чергу можна й дипломатинчо посунути, звісно якщо в цій черзі не людожери-диктатори
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10.07.2022 11:15
+32
Якщо у нас президентом була не хамовита зелупа, не було хамуватих послів мельників, не було татарових і єрмаків то, гадаю, нам би швидше йшли на зустріч. Але мутрий наріт вирішив що нам для війни потрібні саме ці дегенерати
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10.07.2022 11:20
+25
Тому і потрібно було "Вільха" та "Грім-2" самим виробляти!
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10.07.2022 11:16
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Черга то існує, але Україні вони потрібні саме зараз, тому чергу можна й дипломатинчо посунути, звісно якщо в цій черзі не людожери-диктатори
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10.07.2022 11:15 Ответить
Черга серед країн НАТО.
А нам і так десяток поза чергою подарували.
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10.07.2022 11:18 Ответить
Ну и что что там очередь, можно стандартно пролезть вперед, типа: "Я только спросить" - и быстренько заказать что нужно.. )
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10.07.2022 12:06 Ответить
Якщо у нас президентом була не хамовита зелупа, не було хамуватих послів мельників, не було татарових і єрмаків то, гадаю, нам би швидше йшли на зустріч. Але мутрий наріт вирішив що нам для війни потрібні саме ці дегенерати
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10.07.2022 11:20 Ответить
Мельника не змішуй з лайном типу єрмакататарова, з німцями тільки так і треба, вони звикли до великих доларових цицьок расєї і за власним бажанням расєю не залишать...
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10.07.2022 11:26 Ответить
Ви також не розумієте різницю між клоунами і професійними дипломатами? Щось я не бачу у світі, щоб на дипломата вчили ображати крайну перебування. Може, для успіху в Німеччині, мельник треба було собі в очко баварська сосиску засунути чи с буем у роті йодлем заспівати?
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10.07.2022 11:41 Ответить
Якщо б мямлили як у 2014 році - отримали ті ж самі "великі занепокоєння" та "стурбованість" замість Джавелінів, Хімарсів та артилерії.
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17.07.2022 10:11 Ответить
по факту, у Мельника успехов в Германии не было, никаких. остальное - лирика.
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10.07.2022 11:44 Ответить
Скільки грошей перечислив ти на ОО "Дело громад"!!???????????
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10.07.2022 12:36 Ответить
Надіємося що чергою не керує дерьмак.
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10.07.2022 11:25 Ответить
Ви прочитали що цей Гнат сказав? Чому в нас не буде достатньо himars, а тому що заявки від України не було! Від інших країн були заявки а від України не було, і тому інші країни отримають himars а Україна не отримає. Мразі зелені!
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10.07.2022 11:32 Ответить
До чого тут himars? Черга на кілька років - чого не було заявки від Петі?
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10.07.2022 16:09 Ответить
Тому і потрібно було "Вільха" та "Грім-2" самим виробляти!
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10.07.2022 11:16 Ответить
Ну а хто ж іще?
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10.07.2022 11:23 Ответить
Ти тут недавно, лише з 3.07.2022, так що віршик для тебе:
Єслі член караткават-Парашенка вінават
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10.07.2022 12:14 Ответить
Типіли, яки вірять у "какая разница", "хуже не будет" та "па приколу".
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10.07.2022 11:19 Ответить
От і приколюють.
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10.07.2022 12:13 Ответить
Ta scsho robyty?)))
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10.07.2022 11:42 Ответить
Що ви верзете? До чого тут вільха та грім, це різні за призначенням речі. Аби ляпнути
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10.07.2022 11:19 Ответить
Верзеш маячню.
Призначення в них одне й теж - нищити орків.
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10.07.2022 11:23 Ответить
Те що ви говорите це популізм. Це різні за призначенням речі, це те саме що порівняти автомат і танк.
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10.07.2022 11:28 Ответить
Ти Вільху-М у "автомати" записав?
Збожеволів?
По деяким параметрам вона наміть краща за Хімарси.
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10.07.2022 11:40 Ответить
Не перекручуйте мова йшла про nasams. А вільху ще треба доробляти, а це час та гроші.
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10.07.2022 12:00 Ответить
Вільху не потрібно доробляти, вона прийнята на озброєння придурь.
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10.07.2022 12:50 Ответить
І скільки штук можна було зробити за рік, баран ти тупий. Послухайте те що Буткевич говорив в останньому лайві. Не треба цього ура патріотизму, ми переможемо але давайте без популізму.
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10.07.2022 13:06 Ответить
можно было сделать много, а заказано было 50, на секунду КБ Луч работал 1 день в неделю
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10.07.2022 13:23 Ответить
Вас послухати то американський впк просто нервово курить. Це популізм, звичайно що треба розвивати свій впк але не треба шапко-закидань.
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10.07.2022 17:27 Ответить
І ракетною програмою, до речі.
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10.07.2022 11:25 Ответить
З 2014-го?
А ти не помилився, може з 2019-го?
А до 2014-го чим займалася?
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10.07.2022 11:25 Ответить
пэрднув?
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10.07.2022 11:30 Ответить
ruskij, tebe ni tu metodichku dali ....
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10.07.2022 11:44 Ответить
Ольха - это РСЗО, Гром - это ОТРК. При чем тут комплексы ПВО?
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10.07.2022 11:38 Ответить
Pry tomu,scho na osnovi tzih roket bula propozitziya vid Korostylyova stvoryty komplex PPO. Za vidnosno nevelyki groshi. Ale bulo poheryano zebilami... yak I inshi oboronni rechi
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10.07.2022 11:46 Ответить
При тому придурь, що пан Коростильов пропонував за 40 мільйонів долярів, розробити на базі. ракети Вільха, ЗРК середньої дальності.
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10.07.2022 12:53 Ответить
Очень просто, если бы был Гром то с Крыма с Курса и Белгорода не взлетели бы самолеты и не понадобилось бы ПВО
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10.07.2022 12:54 Ответить
Зачем когда можно строить дороги?
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10.07.2022 12:52 Ответить
Соточка десь в нас буде
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10.07.2022 11:19 Ответить
Додам - від кількості до десяти в цих ******* придурків з кремля вже я ток палає
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10.07.2022 11:23 Ответить
Резніков же сказав що буде будувати нашу ППО.
Як і мільярд дерев, сто тисяч спортивних майданчиків., по аєропорту - в кожне село, кожній бабусі по плейстейшн 4.
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10.07.2022 11:19 Ответить
Війна завадила посадити мільярд дерев, бо преЗЕдент пустих обіцянок не дає....
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10.07.2022 11:35 Ответить
Ага, і не бреше народу України, як з операцією по вагнерівцях.
То он проста запамятовал, бєдняжечка-бубочка, на ніво столька всіво навалілась…
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10.07.2022 12:18 Ответить
Саме для цього існує дипломатія, яку в Україні три роки заміняє дерьмоматія.
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10.07.2022 11:24 Ответить
Намікаєш - это как ?
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10.07.2022 11:34 Ответить
Якби це зелені криси не крали, наші вже самі його зробили, а так дєнєг нєт, за чотирі місяці не території Польші вже можно лінію запустити і поляки баблом допомогли б, але поки буде Єрмак в Україні ---ПРО не буде, це зразу буде поразка Россії, а цього дуже не хоче хтось!!! Хто ж це такий?
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10.07.2022 11:25 Ответить
кидаэця люба тема і зразуж дубасят зелю- народ на розігріві
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10.07.2022 11:27 Ответить
Виявився черговий саботаж влади по захисту країни. Вимагали закрити небо, а нічого конкретного не зробили, заявку навіть не дали. Для внутрішнього лохторату роблять гучні заяви, а на ділі для захисту населення і озброєння під тиском починають ледь ворушитися. Замість Джонсона хто буде тепер підштовхувати яневтіка? Схоже, задум був -покласти в боях найкращих захисників України із совковою зброєю, зробити з України в черговий раз жертву і здатися
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10.07.2022 11:27 Ответить
про яку чергу ви верзете !!!!!! йде війна.... !!!!!
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10.07.2022 11:28 Ответить
Війна? В Норвегії?!!!
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10.07.2022 12:57 Ответить
Зато асфальт и щебень почти 3 года были вне всякой очереди.
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10.07.2022 11:30 Ответить
На фоні війни в Україні всі раптом захотіли комплекси ППО і ППР. ***** створив безкоштовну рекламу для них. Лошара.
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10.07.2022 11:31 Ответить
Тю, не те накарябав. ПРО.
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10.07.2022 11:32 Ответить
Неудобные вопросики:
1. "Не было заявки от Украины ..." на 5-м месяце войны?
2. Во всем мире только в Норвегии делают подобные системы?
3. На счет "очереди" можно поподробнее? Кому сейчас нужнее, чем Украине?
4. " ... потрібно буде розвивати свою систему ППО ..." - очередной популистский лозунг "не о чем".

Обращает на себя внимание, что спикером традиционного "бла-бла-бла" является очередной какой-то там "советник". Ответственные лица, принимающие решения, категорически избегают заявлений "что за куйня происходит на фронтах и что они с этим собираются делать".
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10.07.2022 11:34 Ответить
Могли и не принимать заявку по политическим мотивам. Подобные системы ("Спайдер" называется) делают в Израиле, так там и сейчас заявку не примут.
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10.07.2022 11:56 Ответить
2. Подібні комплекси випускають не так багато країн: - Німетчина, Ізраіль тай усе.
3. Можна. Контракти повинні виконуватись, війна в Україні, форсмажором не вважається.
4. Який, в сраці, популізм?!!! Коростильов пропонував на базі Вільхи, за 40 млн. долл. створити власний ЗРК середньої дальності.
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10.07.2022 13:04 Ответить
40 млн.? І навіть Петя не захотів інвестувати? Дивно.
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10.07.2022 16:22 Ответить
30 let *****......li !
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10.07.2022 11:39 Ответить
Увольте того, кто эту очередь подвинуть не может, и назначте того, кто подвинет.
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10.07.2022 11:39 Ответить
коли у цій черги Ермак, Тартаров і пр зелена шелупонь, то ми можемо вилетшти з цієї черги взагалі
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10.07.2022 11:42 Ответить
Невже Чмут не може домовитися чи Притула, щоб без черги ]х придбати ?
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10.07.2022 11:48 Ответить
у нас війна...
війна почекай..раз ..два
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10.07.2022 11:49 Ответить
Які правильні західні бонзи. У нас війна. Яка черга? Лапу і сморід Єрмака і в цій справі чути здаля. Повішайте вже козиря у тихій сільській хаті.
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10.07.2022 11:51 Ответить
Мудрий нарід обрав 73%...шута ..так що не вийте...самі

Обрали ..
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10.07.2022 11:53 Ответить
пропустіть будь ласка без черги, у нас війна
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10.07.2022 11:57 Ответить
Zелелохотрон Телемарафон...Головне що?...верить зекдломойским проходимцам
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10.07.2022 11:57 Ответить
Чого так тупих ідіотів призначають, крім Насамса, ЗР К роблять в Франції, Італії,Туреччині, Южній Кореї, Японії, Германії та Великобританії, що вони чушь несуть, джипяру волонтерську собі вже примахнуло , бо ні Тах ні Ленд Роверів нема в військах
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10.07.2022 11:58 Ответить
Впевнений? Чи ти не бачиш різницю між ЗРК малої та середньої дальності?
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10.07.2022 13:08 Ответить
2 batareji sto peredast oni primerno 120 kilometrov prikrojet,tut mozet bit raznije mesta gde vaznyje objekti.Mozet norvegi ix dast ne novix, u nix v armiji ix mnogo
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10.07.2022 12:08 Ответить
За його словами, ті сили та засоби, які Україна використовує в боротьбі з технологічним і кількісно переважаючим окупантом, морально застарілі, тому потрібно буде розвивати свою систему ППО, посилювати її ********* зразками протиракетної та протиповітряної оборони. Cпочатку потріюно пересадити "зелених слуг рашистського агента єрмака,разом з "зе" ,котрі зупинили,по рашистські вказівці розробку і випуск українських ракет "Нептун","Вільха""Грім-2".Такі дії в часі окупації української землі рашистами,вчинили зрадники України і "слуги" куйла
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10.07.2022 12:20 Ответить
Ответ для школьников. Пусть назовут кому эта система сейчас более важна чем нам?
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10.07.2022 13:36 Ответить
Яка черга ідіот ? В Україні війна.
Краще скажи що за нові поставки зброї Захід хоче видачі дЄрмака - це більше схоже на правду
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10.07.2022 13:42 Ответить
До хірурга існує черга, в якій людина з апендецитом 36-та... але ***** вона **** з апендецитом, а не з коліками!!!!
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10.07.2022 14:18 Ответить
Та ми тут у війнушку граємось, мремо потроху - нічого страшного, почекаємо, мля.
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10.07.2022 15:26 Ответить
При чому тут черга до України.У нас війна.
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10.07.2022 16:17 Ответить
А Суходольні сили можуть аналогічно постійно переміщуватись на зайнятих рубежах оборони, щоб уникати артилерійських атак ворога?
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10.07.2022 16:29 Ответить
А как можно ставить в общую очередь, того, где каждый день разрушают дома и убивают людей, с другими, кто просто улучшает свое состояние? Это все одно, что поставить в общую очередь человека которому нужен приезд машины Скорой помощи и другим, что собираются на плановую диагностику здоровья.
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10.07.2022 17:20 Ответить
В першу чергу україна !Всі інші почекають !
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10.07.2022 19:08 Ответить
 
 