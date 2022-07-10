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Франция будет готовиться к прекращению поставок российского газа: Это самый вероятный сценарий

Новости Цензор.НЕТ Экономика

газ,газпром,потік,північний

Правительство Франции будет готовиться к прекращению поставок российского газа.

Об этом заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Давайте готовиться к прекращению поставок российского газа. Сегодня это самый вероятный сценарий", — заявил он.

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Топ комментарии
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10.07.2022 11:45
+6
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10.07.2022 11:47
+6
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10.07.2022 11:52
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10.07.2022 11:45 Ответить
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10.07.2022 11:47 Ответить
Лучше позже, чем никогда....
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10.07.2022 11:47 Ответить
Франция в отличии от Германии не поддалась истерике зеленых и не закрыла атомные электростанции, теперь в любом случае их отказ от кацапского газа будет менее болезненным для экономики.
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10.07.2022 11:50 Ответить
Кремль перебуває у стратегічному щоці
"Кремль не чекав, що Україна даватиме таку гідну відсіч, що народ України вистоїть, - генерал Ходжес
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10.07.2022 11:50 Ответить
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10.07.2022 11:52 Ответить
Так,було багато. Багатьом після 1 року турбобезпорядку прийшлось переглянути блеск партії слуг і знову перевзутися. На жаль їх було не багато перед війною. Порошенко і сьогодні як вістовий України. Його обстрілюють,а він несе і надалі інформацію.
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10.07.2022 11:59 Ответить
Не всі франки лягушатники, але коли правління (не будемо казати - кого, бо франки дуже обіжаються ) прийняло рішення експортувати алжирців, які повинні були вирішити проблеми з недостаючими голосами на виборах самі знаєте - кого, то вони не думали - що потім із цим робити. Тепер мають
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10.07.2022 12:00 Ответить
куди експортувати?
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10.07.2022 12:41 Ответить
Экспорт или Импорт

Какая разница, трудности перевода
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10.07.2022 12:47 Ответить
З Алжиру - то є експорт, помилився, на яку тему ти мене перевіряєш? в ЦРУ піду тільки, якщо та бощ на обід
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10.07.2022 12:50 Ответить
Французы завезли - то е импорт
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10.07.2022 12:57 Ответить
Та добре вже, я покаявся і пішов плакати в куточок
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10.07.2022 13:08 Ответить
 
 