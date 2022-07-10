Франция будет готовиться к прекращению поставок российского газа: Это самый вероятный сценарий

Правительство Франции будет готовиться к прекращению поставок российского газа.

Об этом заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Давайте готовиться к прекращению поставок российского газа. Сегодня это самый вероятный сценарий", — заявил он.

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