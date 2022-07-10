Россияне отстраняют коллаборантов от власти на оккупированных Херсонщине и Запорожье
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На временно оккупированных территориях россияне по факту отстранили коллаборантов от власти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на организованный ССО ресурс "Спортив".
"В Херсонской области после назначения главой "правительства" фсбшника Сергея Елисеева, коллаборант Владимир Сальдо выполняет представительские функции. В то же время, у его заместителей провели обыски.
В Мелитополе предателей из полиции отстранили от руководящих должностей. Вместо них полицейскими будут руководить россияне. Кроме того, по имеющейся информации делегации депутатов "Единой России" во время визита в оккупированные города игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов, ведь предатель нужен только раз - во время предательства, дальше в его услугах уже никто не заинтересован", - говорится в сообщении.
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"Речь идет непосредственно об иностранцах - русских и беларусах - которые являются профессиональными диверсантами, а не просто какими-то предателями. Спецслужбы уже имеют результативные задержания участников этих ДРГ", - замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Редагування: Саме місто Запоріжжя не окуповане, окуповано деякі міста Запорізької області.
Місто Запоріжжя під надійним захистом, подяка ЗСУ.
На жаль три доби тому, фсбшники затримали нашіх хлопців,які полювали на цих покідьків....
На ЮТУБі показували. Шкода хлопців.
Смерть рашистам! Слава ЗСУ!!!