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Россияне отстраняют коллаборантов от власти на оккупированных Херсонщине и Запорожье

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сальдо

На временно оккупированных территориях россияне по факту отстранили коллаборантов от власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на организованный ССО ресурс "Спортив".

"В Херсонской области после назначения главой "правительства" фсбшника Сергея Елисеева, коллаборант Владимир Сальдо выполняет представительские функции. В то же время, у его заместителей провели обыски.

В Мелитополе предателей из полиции отстранили от руководящих должностей. Вместо них полицейскими будут руководить россияне. Кроме того, по имеющейся информации делегации депутатов "Единой России" во время визита в оккупированные города игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов, ведь предатель нужен только раз - во время предательства, дальше в его услугах уже никто не заинтересован", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+9
Ворожий вертоліт збили зенітники під Горлівкою
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10.07.2022 12:33
+9
сальдо фсе, в расход, как использованный гандон. А предатели губу раскатали, что при кацапах заживут. *** вам, мрази.
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10.07.2022 12:35
+4
Валентина Тютина родилась 7 апреля 1949 года в Шепетовке Каменец-Подольской области Украинской ССР (ныне Хмельницкой области Украины). Отец - Иван Яковлевич Тютин (с мокша-мордовского языка «Тютя» - малыш), фронтовик, родился в Мокшанском районе Пензенской области.

Она такая же украинка, как я китаец
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10.07.2022 12:47
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странно, что вальку-пол-стакана еще не убрали.
Украинка с Шепетовки - это теперь в мокшавии - приговор.
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10.07.2022 12:33 Ответить
У Пітері її погоняло Валька-стакан..чоловік розповідав, як вона на Аврорі днюхи свої раніше святкувала
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10.07.2022 12:36 Ответить
Валентина Тютина родилась 7 апреля 1949 года в Шепетовке Каменец-Подольской области Украинской ССР (ныне Хмельницкой области Украины). Отец - Иван Яковлевич Тютин (с мокша-мордовского языка «Тютя» - малыш), фронтовик, родился в Мокшанском районе Пензенской области.

Она такая же украинка, как я китаец
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10.07.2022 12:47 Ответить
А "Тютіна" - це "українське" прізвище?
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10.07.2022 12:50 Ответить
Їй нічого не загрожує, бо ніяка вона не українка. Як за останні вісім років якийсь прибулий кацап народив в лугандоні дитину, виховував з неї кацапа, то з якого дива вважати те кацапеня українцем?
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10.07.2022 13:22 Ответить
Ворожий вертоліт збили зенітники під Горлівкою
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10.07.2022 12:33 Ответить
Правильно делают, вот тут я с этими длбми согласен. Всё никак наши доморощенные любители "русского мира" не поймут, что для ГБистов Рашки вы ВСЕГДА будете предателями, что является для них самым тяжким грехом со всеми вытекающими для вас, в том числе и растянутыми во времени
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10.07.2022 12:33 Ответить
сальдо фсе, в расход, как использованный гандон. А предатели губу раскатали, что при кацапах заживут. *** вам, мрази.
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10.07.2022 12:35 Ответить
просто кремлёвские смоктуновские опасаются конкуренции...
"наши" опэзэжоповцы засмокчут смэртэльно...
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10.07.2022 12:36 Ответить
и чё?
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10.07.2022 12:38 Ответить
Фото обалденное - художнику респект. А по теме - такое, все будут висеть. Только штоб было красиво
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10.07.2022 12:42 Ответить
Нашлись же дегенераты не смотрящие на жизнь в дырах верящие что предатель нужен , я даже не представляю уровень их дибилизма.... Тупо овощи.
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10.07.2022 12:47 Ответить
питаеться якого хрена ви не ввели такий же візовий режим з білорусюю як і з кацапами? "В Киевской области фиксируется рост количества прибывших с беларусского направления диверсантов. Меры противодействия усилены
"Речь идет непосредственно об иностранцах - русских и беларусах - которые являются профессиональными диверсантами, а не просто какими-то предателями. Спецслужбы уже имеют результативные задержания участников этих ДРГ", - замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
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10.07.2022 12:56 Ответить
Зрадників ніде не поважають. Ненадійний елемент. Зашлють кудись в бурятські *****.
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10.07.2022 12:59 Ответить
Росіяни відсторонюють колаборантів від влади на окупованих Херсонщині та Запоріжжі.

Редагування: Саме місто Запоріжжя не окуповане, окуповано деякі міста Запорізької області.
Місто Запоріжжя під надійним захистом, подяка ЗСУ.
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10.07.2022 12:59 Ответить
Мордор зробив сальдо колаборанту сальдо і послав його за крейсером мацква. Наступна дія- сальдо на гіляці чи в фарші. Така карма у більшості зрадників.
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10.07.2022 13:31 Ответить
" Наступна дія- сальдо на гіляці чи в фарші . "

На жаль три доби тому, фсбшники затримали нашіх хлопців,які полювали на цих покідьків....

На ЮТУБі показували. Шкода хлопців.

Смерть рашистам! Слава ЗСУ!!!
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10.07.2022 17:17 Ответить
Відмили? Тепер сальдо поїде до доці у Монако.
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10.07.2022 14:06 Ответить
 
 