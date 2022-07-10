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обстрел (20424) смерть (9028) Донецкая область (7173) ГСЧС (4490)

Ракетный удар россиян по многоэтажке в Часовом Яру. Число погибших возросло до 15 человек, - ГСЧС. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Часовому Яру Донецкой области. Ракета попала в 5-этажку. Пока известно уже о 15 погибших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"Спасатели Донетчины продолжают проводить разбор разрушенных в результате ракетных обстрелов элементов дома в Часовом Яру. По состоянию на 13:00 во время проведения аварийно-спасательных работ на месте происшествия обнаружены тела 15 погибших, спасены из-под завалов 5 человек. Установлен и поддерживается языковой контакт с тремя лицами под завалами, осуществляются мероприятия по их спасению, работы продолжаются", - говорится. в сообщении.

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Топ комментарии
+9
Западу наплевать на жизни людей даже живущих на самом западе. Вспомните Боинг МH17 о котором все забыли. Зато за гомосексуалистов которых якобы кто то притесняет так сразу вой подымают
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10.07.2022 13:03
+7
Ох же и тварюка.
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10.07.2022 13:04
+7
Вся эта война возможна не потому что кто-то разговаривает на русском, а кто-то украинском, не потому что кто-то голосовал за Зеленского, а кто-то за Порошенка, и не потому что кто-то живет в Харькове или Мариуполе, а кто-то во Львове, мы все УКРАИНЦЫ, со своими недостатками и достоинствами. Она стала возможна потому что правительство москалей и бОльшая часть населения свинособакии это бесчеловечные твари, у которых нет ни чести ни достоинства, и ничего святого. И эти твари держатся на таких вот как ты, делителей украинцев на хороших и плохих, и злорадствующих с гибели мирных жителей.
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10.07.2022 13:51
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А чого чекали ці люди в цій багатоповерхівці?((Що ракета не зачепить праваславних?Що ракета не зачепить рускаязичних?А може вони чекали "асвабаждєнія"?А може вони чекали "асвабаждєнія" і подальшої мобілізації до лав "асвабадітєлєй"?
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10.07.2022 12:53 Ответить
Ох же и тварюка.
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10.07.2022 13:04 Ответить
Ти фото подивись - кого достають, а потім висерай свої запитання.
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10.07.2022 13:16 Ответить
Який же ти сучий ********...
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10.07.2022 13:35 Ответить
Вся эта война возможна не потому что кто-то разговаривает на русском, а кто-то украинском, не потому что кто-то голосовал за Зеленского, а кто-то за Порошенка, и не потому что кто-то живет в Харькове или Мариуполе, а кто-то во Львове, мы все УКРАИНЦЫ, со своими недостатками и достоинствами. Она стала возможна потому что правительство москалей и бОльшая часть населения свинособакии это бесчеловечные твари, у которых нет ни чести ни достоинства, и ничего святого. И эти твари держатся на таких вот как ты, делителей украинцев на хороших и плохих, и злорадствующих с гибели мирных жителей.
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10.07.2022 13:51 Ответить
Отут ви трохи неправі. Одна із причин війни якраз те що велика кількість людей досі розмовляє кацапською. Нажаль.
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10.07.2022 18:48 Ответить
Захід не може втрутитися у війну в Україні для захисту населення, - глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

«Я б хотіла, наприклад, пообіцяти, що ми гарантуємо гуманітарні коридори зі спірних районів України. Але ми не можемо цього забезпечити. Така обіцянка має бути підкріплена військовим шляхом. З Путіним зараз неможливо вести переговори. Він прагне до винищення. Навіть дітей».
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10.07.2022 12:56 Ответить
Западу наплевать на жизни людей даже живущих на самом западе. Вспомните Боинг МH17 о котором все забыли. Зато за гомосексуалистов которых якобы кто то притесняет так сразу вой подымают
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10.07.2022 13:03 Ответить
Русскій, ти себе спалив... Яка необережність...
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10.07.2022 14:40 Ответить
Долбойожику! Ніхто нічого не забув, суд вже вирок складає, на наступному засіданні оголосять.
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10.07.2022 14:48 Ответить
Так треба і їх знищуватию навіть дітей. Війна є війна. Так було завжди.
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10.07.2022 13:15 Ответить
хай теперь кацапы забудут про общение с ермаком и подоляком два раза на тыждэнь...мстительнее офиса вы в этой вселенной просто не надыбаете.
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10.07.2022 12:57 Ответить
___ху.рьте пид.расе аналогично ,в жилсектор и доказывайте что там пришельцы.Эти пид.ры не оСтановятся........____
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10.07.2022 13:25 Ответить
Конечні кацапи вбивають мирних мешканців.
Кончений самоєдський російський народ -
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10.07.2022 13:29 Ответить
Людожери і живодери
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10.07.2022 14:18 Ответить
Ракетный удар по многоэтажке в Часовом Яру. Число погибших возросло до 15 человек, - ГСЧС.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Часовому Яру Донецкой области. Ракета попала в 5-этажку. Пока известно уже о 15 погибших.
https://youtu.be/VpLF023zt-U
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10.07.2022 13:36 Ответить
Назва міста - ЧАСОВ ЯР.
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10.07.2022 16:51 Ответить
 
 