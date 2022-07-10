Спартц озвучила вопросы к президенту, которые беспокоили уже давно, - Алексей Гриценко

Общественный активист Алексей Гриценко призывает президента Владимира Зеленского посадить троих своих друзей.

Об этом он пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Victoria Spartz озвучила те вопросы, которые беспокоили уже давно и без ответа на них доверие к власти точно не увеличится, и только увеличивается риск провалов и потерь людей", — написал он.

Гриценко советует Зеленскому вспомнить крылатую фразу сингапурского реформатора Ли Куан Ю: "Чтобы преодолеть коррупцию, посадите для начала трех своих друзей. Вы знаете наверняка – за что, и они знают – за что".

"Пока ни один из друзей не сидит... А здесь не только о коррупции, но еще и о национальной безопасности и вообще о существовании страны..." - добавил Гриценко.

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Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.