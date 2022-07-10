Спартц озвучила вопросы к президенту, которые беспокоили уже давно, - Алексей Гриценко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Общественный активист Алексей Гриценко призывает президента Владимира Зеленского посадить троих своих друзей.
Об этом он пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Victoria Spartz озвучила те вопросы, которые беспокоили уже давно и без ответа на них доверие к власти точно не увеличится, и только увеличивается риск провалов и потерь людей", — написал он.
Гриценко советует Зеленскому вспомнить крылатую фразу сингапурского реформатора Ли Куан Ю: "Чтобы преодолеть коррупцию, посадите для начала трех своих друзей. Вы знаете наверняка – за что, и они знают – за что".
"Пока ни один из друзей не сидит... А здесь не только о коррупции, но еще и о национальной безопасности и вообще о существовании страны..." - добавил Гриценко.
Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.
Пожалуйста, подождите...
В первый раз что-ли президенту и чинушам строить из себя дурочку....
Вспомним по быстрому - предупреждение о нападении рашки, 0 реакции на санкции на Деркача, 0 реакции на косяки конкурсов в антикор службах...
Про це він пише у фейсбуці Джерело: https://censor.net/ua/n3353212
Демченко, Баканов, Таран, Верещук, ....
Угрупування, що зібрало разом таке лайно як єрмак, ковальов, арахамія, арестович, шевченко, тищенко, подоляк, безугла, таран, баканов, навряд чи цікавить Україна!
І все це на совісті зеленського, бо ці люди в його шоблі не випадкові: він їх туди притяг!
Вся гидота в одному кублі зібралася!
Татарова и еще кого нибудь по мелочи
Еще у 10-20 отобрать наворованное.
Нет? Ну так тогда не нойте что охлократия вас имеют цены за газ и отсутствие патронного и арт завода...
Однако в соцсети Facebook уже отреагировали на такие слова кандидата в Президенты и напомнили, как он в 2014 году снимался для "Студии Квартал 95" на Красной площади в Москве.
В комментариях к публикации написали, что, возможно, Зеленский не знает, когда в Украине началась война с Россией.
Невтікнеперевершений...
реформина Сінгапур тим більше Україну не зробив схожою)
Жена одного из кандидатов в президенты Украины попала в базу сайта "Миротворец"
Женщина в 2014 году предлагала отправлять на российский сайт информацию о передвижении военных за вознаграждение в размере 15 тысяч рублей, передает "ДС" со ссылкой на "Миротворец".
"Присылайте видео перемещения украинских войск. Гонорар 15 000 рублей", - говорилось в публикации.
После того, как в сети начало распространяться возмущение репостом, публикация Зеленской за 2014 год была удалена с ее страницы, однако осталась в архиве.
Малансько-гебістсько-кацапський кодляк,це таке варево...,повірте мені. Тільки смерть розлучить їх
Eсли у ермака с татаренко иликакего там, на счетах сотни миллионов не гривен, их не просто проверить надо, но и раскулачить!
Про це повідомляє прес-служба Міноборони у відповідь на звернення народних депутатів Тетяни Чорновол, Олександра Бригинця, Юлія Мамчура та Михайла Бондаря.
"Інформуємо, що громадянин Зеленський В.О. перебуває на військовому обліку військовозобов'язаних у Металургійно-Довгинцівському об'єднаному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу з 22.12.2008 року і по теперішній час, військове звання - солдат, військово-облікова спеціальність - діловод діловодства", - зазначили в Міноборони.
Там додали, що Зеленський придатний до військової служби, однак військову службу у ЗС України не проходив.
"Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
12 квітня у Верховній Раді передали запит до Міністерства оборони, щоб дізнатися, чи дезертирував кандидат у президенти Володимир Зеленський у 2014 році від армії. У міністерстві відповіли, що перевірять.Підполковник, командир 43-го батальйону "Патріот" Сергій Мацейко в репортажі УП розповідав, що у 2014 році займався мобілізацією і особисто виписував Зеленському повістку, яку віднесли його ма
- Збираєш дєрьмака, бєню, хламідію, подляка та всіх інших уйопків в одній будівлі.
- Підриваєш.
- Знаходиш уламки іскандерів.
- Нагороджуєш посмертно.
Не дякуйте...