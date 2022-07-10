Чтобы избежать отправки на войну, рашисты вывели из строя 17 БТР и 9 командно-штабных машин, - ГУР МО

В военных частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы подразделение осталось на территории РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"Военнослужащие 103 мотострелкового полка, входящего в состав 150 мотострелковой дивизии, только в течение недели разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и 9 командно-штабных машин К1Ш1, которые уже были готовы к загрузке на железнодорожные платформы. Вывод из строя военной техники в подразделениях, которые командование планирует отправить в зону активных боевых действий, приобретает массовый характер", - говорится в сообщении.

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В ГУР отмечают, что командующий Южного военного округа обратился в ФСБ страны-оккупанта с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за оккупантами, которых будут отправлять на войну в Украину.