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Чтобы избежать отправки на войну, рашисты вывели из строя 17 БТР и 9 командно-штабных машин, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

розвідка

В военных частях, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы подразделение осталось на территории РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

"Военнослужащие 103 мотострелкового полка, входящего в состав 150 мотострелковой дивизии, только в течение недели разукомплектовали и вывели из строя 17 БТР-82А и 9 командно-штабных машин К1Ш1, которые уже были готовы к загрузке на железнодорожные платформы. Вывод из строя военной техники в подразделениях, которые командование планирует отправить в зону активных боевых действий, приобретает массовый характер", - говорится в сообщении.

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В ГУР отмечают, что командующий Южного военного округа обратился в ФСБ страны-оккупанта с просьбой усилить надзор за техникой и наблюдение за оккупантами, которых будут отправлять на войну в Украину.
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Топ комментарии
+12
Так это они себя спасают, поэтому и портят! А так, когда наши мирные города бомбят, то они радуются, скачут и хлопают копытами.
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10.07.2022 13:36
+10
Жити хочутьпадли...
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10.07.2022 13:28
+8
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10.07.2022 13:31
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Саботують рашистьску армію - значить не рашисти. Поступки варто оцінювати адекватно, а не щоб ти не робив, хоч ху..ла зажмурив - все одно рашист. Це додає людям мотивації.
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10.07.2022 13:28 Ответить
Так это они себя спасают, поэтому и портят! А так, когда наши мирные города бомбят, то они радуются, скачут и хлопают копытами.
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10.07.2022 13:36 Ответить
Жити хочутьпадли...
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10.07.2022 13:28 Ответить
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10.07.2022 13:31 Ответить
Відважні і непереможні росйські сикунці 🤣
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10.07.2022 13:33 Ответить
ПРавильно! Кожному БТРу - по ФСБшному охоронцю! Хоч ділом корисним займуться - а не петарди підривать під Брянськом!
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10.07.2022 13:33 Ответить
теперь буба не знает шо делать с премиальными....то ли нашему гур мо,то ли кацапам из 103-ей...
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10.07.2022 13:38 Ответить
А что значит " ...набуває масового характеру..."?
Ежедневно орки получают эшелоны техники и боеприпасов. За 4 мес. войны, в какой-то части разукомплектовали 16 БТРов - это "массовый характер"? К чему это вранье? Это чтобы мы не задавали неудобных вопросов: "Почему этот эшелон не пустили под откос наши ДРГ и "партизаны", которых нет?
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10.07.2022 13:39 Ответить
как вы уже задолбали диванные стратеги
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10.07.2022 17:13 Ответить
Не справляются партизаны сами, тебя ждут
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10.07.2022 20:39 Ответить
Неправильно, всіх осіб " з гарячою головою, без серця і грязними руками" посадити на БТРи і вперед, особистим прикладом показувати "как родину любить", їх там в рузге біля 400 тис., а з агентами і резидентами до мільйона. І Росгвардію впридачу, там всі ж служили в спецназах, може хоч лаптеві побудуть трішки на самоті.
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10.07.2022 13:53 Ответить
Так украина будет оккупантам смс высылать, что бы привозили технику?
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10.07.2022 19:14 Ответить
 
 