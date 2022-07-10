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Морги Мелитополя переполнены телами оккупантов. Мертвые решисты лежат даже на лестнице, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Морги оккупированного Мелитополя переполнены телами погибших российских военных.
Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"После того как была уничтожена военная база, то рашисты на пяти "КамАЗах" вывозили тела своих погибших рашистов. И сегодня морги переполнены. Невозможно ни похоронить людей, ни получить документы, потому что в моргах даже на лестничных площадках, в коридорах лежат мертвые рашисты", – сказал Федоров.
По его словам, оккупационная армия не хочет забирать тела своих погибших.
Топ комментарии
+29 belge
показать весь комментарий10.07.2022 13:48
+28 саша паламарчук
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+19 Vika Lysenko
показать весь комментарий10.07.2022 13:45
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ОК, пусть не во всех домах так, но ящик для отправки показаний счетчика на бумаге, это пипец. Почтальон, видимо, на бричке, запряженной лошадью, будет ездить и собирать эти бумажки.
до кацапстану , щоби не смерділи на все місто , адже на вулиці жарко !
Такой мир нам и нужен!
Хто списки на видачу формує?
Походу, плохих русских в Мелитополе не осталось - одни хорошие русские!