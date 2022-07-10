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Новости Война в Украине
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армия РФ (15423) ликвидация (1965) Мелитополь (597) потери (3868) морг (39) Федоров Иван (390)

Морги Мелитополя переполнены телами оккупантов. Мертвые решисты лежат даже на лестнице, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,солдати,ліквідація,рефрижератори

Морги оккупированного Мелитополя переполнены телами погибших российских военных.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После того как была уничтожена военная база, то рашисты на пяти "КамАЗах" вывозили тела своих погибших рашистов. И сегодня морги переполнены. Невозможно ни похоронить людей, ни получить документы, потому что в моргах даже на лестничных площадках, в коридорах лежат мертвые рашисты", – сказал Федоров.

По его словам, оккупационная армия не хочет забирать тела своих погибших.

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Топ комментарии
+29
Херня. Это путя ещё понарошку воюет. В поддавки.. Начнёт по-настоящему - товарными эшелонами вывозить будут.
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10.07.2022 13:48
+28
а ми ще і не починали. клімат видно їм не підходить
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10.07.2022 13:37
+19
Слава ЗСУ‼️❤️💙💛👍Слава Партизанам патриотам‼️❤️💙💛👍👍👍👍🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀‼️Горить у пекли оккупанты 🇷🇺👹🐽🐐☠️☠️☠️☠️
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10.07.2022 13:45
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Stairway to hell, так сказать.
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10.07.2022 13:35 Ответить
Слава ЗСУ‼️❤️💙💛👍Слава Партизанам патриотам‼️❤️💙💛👍👍👍👍🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀‼️Горить у пекли оккупанты 🇷🇺👹🐽🐐☠️☠️☠️☠️
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10.07.2022 13:45 Ответить
Да и хрен на них.
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10.07.2022 13:37 Ответить
бавовна ну что ты поделаешь то...
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10.07.2022 13:44 Ответить
а ми ще і не починали. клімат видно їм не підходить
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10.07.2022 13:37 Ответить
Так, а зачем их забирать? Это по 7 млн заплати, да ещё вывозить хлопотно и статистику портят. А так числятся на учениях и все довольны
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10.07.2022 13:39 Ответить
В Мелитополе умерших тупо не забирают в морг, похоронные бюро не работают, люди сами прикапывают покойников. Вообще, такое ощущение, что город вернулся в начало 90-х во всех смыслах.
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10.07.2022 13:41 Ответить
Не бреши.В Мелитополе никогда не было такого , как при ОПУЩЕННЫХ ‼️🐐🇷🇺🐽💩👹👹👹☠️☠️☠️Смерть рашистским оккупантам
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10.07.2022 13:47 Ответить
Вика, ты совсем тупая? Я написал, что из-за переполненного орками морга, людей невозможно похоронить и что город вернулся в 90-е после оккупации. Признавайся - за клоуна голосовала?
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10.07.2022 14:59 Ответить
та де, так враження що людей перекинули на початки Середньовіччя. Особливо в Маріуполі.
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10.07.2022 14:50 Ответить
На початку 90-х працювали і лікарні, і морги, і похоронні бюро. Тому зараз у Маріуполі гірше, ніж на початку 90-х.
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10.07.2022 15:53 Ответить
Орки поставили ящики для отсылки показаний газовых счетчиков на бумаге. На бумаге, Карл! В Украине есть дома, где показания счетчиков снимаются автоматизированной системой и отправляются поставщику газа, который автоматически рассчитывает сумму оплаты за использованный газ и выставляет счет через электронный кабинет ОСББ!
ОК, пусть не во всех домах так, но ящик для отправки показаний счетчика на бумаге, это пипец. Почтальон, видимо, на бричке, запряженной лошадью, будет ездить и собирать эти бумажки.

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10.07.2022 17:27 Ответить
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10.07.2022 13:42 Ответить
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10.07.2022 13:45 Ответить
Херня. Это путя ещё понарошку воюет. В поддавки.. Начнёт по-настоящему - товарными эшелонами вывозить будут.
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10.07.2022 13:48 Ответить
Это жесть доброй воли!
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10.07.2022 13:59 Ответить
яка сумна новина......
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10.07.2022 13:58 Ответить
значить треба виділити під морг додаткові приміщення з кондиціонерами. не можна ж так вести себе із тілами загиблих героїв. а розбомблену базу треба відновлювати. як поет писав: всєм врагам назло. І навезти туди ще більше *********** і солдат. Щоб знали як проти вєлікой страни перти.
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10.07.2022 14:01 Ответить
Чому на сходах,повинні вже в 150 метрах лежати,й хоронити їх на звалищах,як дохлятину.
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10.07.2022 14:02 Ответить
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10.07.2022 14:10 Ответить
Кацапів потрібно засипати землею , якщо пуцька не бажає іх повернення
до кацапстану , щоби не смерділи на все місто , адже на вулиці жарко !
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10.07.2022 14:12 Ответить
ні, палити треба, ці скотомогильники в майбутньому грунтовими водами нам купу зарази принесуть. Палити к чорту.
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10.07.2022 14:52 Ответить
Палити дорого, там жеж поряд море! Море все перемоле.
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10.07.2022 14:59 Ответить
"Поховали москаля край дороги,видно руки,видно ноги,видно роги"... (с)
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10.07.2022 14:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5d4gl8NfEyw&ab_channel=ArthurFreethinker
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10.07.2022 15:01 Ответить
Поставили, твари, ПВО под мостом на н. Мелитополь и делают вид, что сбивают украинские ракеты над городом. Там через мост каждый день тысячи машин ездят, орки тупо прикрываются мирными жителями.
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10.07.2022 15:03 Ответить
Морги Мелітополя перетворили на клуби сбору гарних росіян.
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10.07.2022 15:24 Ответить
О, этот прекрасный руццкий мир - дохлые орки в несколько рядов!!!
Такой мир нам и нужен!
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10.07.2022 15:26 Ответить
Садоводам будуть роздавати на підживлення черешневих садів?
Хто списки на видачу формує?
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10.07.2022 15:56 Ответить
Хм!
Походу, плохих русских в Мелитополе не осталось - одни хорошие русские!
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10.07.2022 19:35 Ответить
 
 