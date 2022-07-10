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В Польше на "Байрактар" для Украины собрали уже более 9 млн злотых

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байрактар

В Польше удалось собрать более 9 млн злотых в рамках кампании по сбору средств на беспилотник Bayraktar для Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт сервиса сбора средств.

Там отмечено, что поляки за 12 дней акции собрали почти 9,26 млн. злотых из необходимых 22,5 млн. злотых.

Таким образом, сбор сейчас завершен на 41%. До его конца остается 18 дней.

В общей сложности средства на "Байрактар" для Украины пожертвовали более 84 тыс. поляков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поляки собрали $1 млн на Байрактар для ВСУ

В Польше на Байрактар для Украины собрали уже более 9 млн злотых 01
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Топ комментарии
+17
molodcy polaki ! u litovskovo "Vanagas" bude polsky brat-bliznec
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10.07.2022 13:37
+15
Щиро дякуємо, панству.
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10.07.2022 13:53
+13
З світу по євро кацапам на погибель .горіть в пеклі москалі
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10.07.2022 13:49
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molodcy polaki ! u litovskovo "Vanagas" bude polsky brat-bliznec
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10.07.2022 13:37 Ответить
Этот Байрактар будет делать из парашников бигус по-польски.
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10.07.2022 13:43 Ответить
З світу по євро кацапам на погибель .горіть в пеклі москалі
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10.07.2022 13:49 Ответить
Щиро дякуємо, панству.
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10.07.2022 13:53 Ответить
З світу по нитці - ***** петля на шию.
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10.07.2022 13:53 Ответить
Скільки Беня дав на Байрактар ?
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10.07.2022 14:16 Ответить
Ларьок покрасив .
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10.07.2022 14:21 Ответить
Стільки, скільки й Зєля.
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10.07.2022 14:33 Ответить
Лисий з кварталу у Варшаві набив собі патріотичне тату
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10.07.2022 14:54 Ответить
скоріше байрактар дапсть по бені.
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10.07.2022 15:52 Ответить
Похер на Беню. Сколько дал ты?
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10.07.2022 16:01 Ответить
Пофиг на бедняков в сравнении с геноцидными олигарзами? Е*й от слова совсем ты манкурт. Или даже Павлик морозов судя по прошылым комментам.
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10.07.2022 16:41 Ответить
Це ж кв 95 зараз у Польщі шифруеться і татуюеться. А дійсни патріоти збирають кошти на загибель рашистів.
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10.07.2022 16:57 Ответить
Явно видно що бракує рекламної компанії. Коли збирали в нас чи литовців піар був максимальний.
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10.07.2022 17:02 Ответить
 
 