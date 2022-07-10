В Польше на "Байрактар" для Украины собрали уже более 9 млн злотых

В Польше удалось собрать более 9 млн злотых в рамках кампании по сбору средств на беспилотник Bayraktar для Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт сервиса сбора средств.

Там отмечено, что поляки за 12 дней акции собрали почти 9,26 млн. злотых из необходимых 22,5 млн. злотых.

Таким образом, сбор сейчас завершен на 41%. До его конца остается 18 дней.

В общей сложности средства на "Байрактар" для Украины пожертвовали более 84 тыс. поляков.

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