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Линия фронта не изменилась, враг не захватил ни одного метра новой территории в Харьковской области, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина

Линия фронта на территории Харьковской области не изменилась.

Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, Харьковщина имеет такого "соседа" слишком близко. Ракета, выпущенная с территории РФ, долетает за считанные секунды. Поэтому времени чтобы укрыться слишком мало. В который раз обращаемся к жителям области быть максимально осторожными! Но хочу отметить: количество ракет, которое к нам прилетает, далеко не равно количеству ракет, которые выпускают россияне. ВСУ работают на все 100%!

Линия фронта на Харьковщине не изменилась, враг не захватил ни одного метра нашей территории, ведутся активные боевые действия на северном, северо-восточном направлении. Наши ребята мужественно отбивают атаки, хоть и постоянно враг бьет по позициям и пытается продвинуться вперед", - отметил он.

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це досягнення таке що дал не захватили а як решта харків обл?А це що тоді від 16 травня 2022 ЗСУ вийшли на кордон з Росією у Харківській області Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму дослідженні, опублікованому ввечері 13 травня, дійшов висновку, що російські військові, найімовірніше, вирішили повністю здати свої позиції навколо Харкова.
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10.07.2022 13:57 Ответить
Звідки летять ракети на голови наших харків'яни, туди потрібно також
послати маленький подарунок на голови русофашистів😠
Дістали , тварюки кацапські !
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10.07.2022 14:01 Ответить
Одного мало будет!
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10.07.2022 14:03 Ответить
Згоден , можна і більше послати - для орків не жалко
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10.07.2022 14:20 Ответить
Дуже прикрашає дійсність пан Сінегубов.Чому не бьють по Вовчанську,Білому колодязю,Приколотному ,і далі по Купянську і далі? Чому?.Відповіді немає.В Харкові убівають цівільних.Немає євакуації.Людей вбивають во сні.То так негоже.
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10.07.2022 14:18 Ответить
у мну есть тут только один полностью проукраинский местный камрад. мы с ним каждый "стратегим" по телефону положение, по альтернативно найденной инфе, а не от вечно позитивных со своей стороны пропагандонов всех обьединённых стан. и он и я заметили, что в отличии от лугандона и юга, где чёрный канашенко постоянно не щадит свои склады, нет ударов ни в районе изюма, ни в районе купянска. там просто не может быть громадных смаколиків и они в зоне покрытия оба, а почему махмуд их не поджигает, пока не понятно.
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10.07.2022 14:25 Ответить
 
 