Спасатели не советуют ехать к водоемам в Днепре, потому что рядом нет укрытий, - СМИ

В Днепре спасатели не рекомендуют людям ехать к водоемам. Все официальные пляжи в этом году не открывали, ведь поблизости нет укрытий.

Об этом сообщает корреспондентка Громадського радіо Валерия Холодова, передает Цензор.НЕТ.

"Есть места скопления людей. Нет, где укрыться. А относительно заминирования, конечно, это есть, но там, где продолжаются активные боевые действия. И есть определенные участки, на которых работают наши военные. Конечно, это не распространяется на широкую общественность, но также есть запрет", — рассказала журналистка.

Она добавила, что в Днепре повсюду установлены таблички с призывом, что купаться не стоит.

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