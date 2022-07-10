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Спасатели не советуют ехать к водоемам в Днепре, потому что рядом нет укрытий, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пляж,дніпро

В Днепре спасатели не рекомендуют людям ехать к водоемам. Все официальные пляжи в этом году не открывали, ведь поблизости нет укрытий.

Об этом сообщает корреспондентка Громадського радіо Валерия Холодова, передает Цензор.НЕТ.

"Есть места скопления людей. Нет, где укрыться. А относительно заминирования, конечно, это есть, но там, где продолжаются активные боевые действия. И есть определенные участки, на которых работают наши военные. Конечно, это не распространяется на широкую общественность, но также есть запрет", — рассказала журналистка.

Она добавила, что в Днепре повсюду установлены таблички с призывом, что купаться не стоит.

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Фигня. По пляжу ракеты запускать это глупо во всех смыслах. 1. Много не убьёт, 2. Ничего не разрушит. 3. Очередной повод для санкций.
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10.07.2022 14:18 Ответить
пляжные спасатели посылают вас в горы за грибами...
ждём ответа местных грибников.
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10.07.2022 14:22 Ответить
А бы щота пёрнуть. Много на пляжи ракет прилетело? Ни одной? Аяяй. А в дома? Нуничосе. А что будет с подвалом панельки (который типа укрытие) когда прилетит и подъезд сложится?
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10.07.2022 14:40 Ответить
 
 