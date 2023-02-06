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Новости Война в Украине
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Нацполиция (15752) Слуга народа (2548) Тищенко Николай (288) Безуглая (207)

Безуглая дала показания против "Слуги народа" Николая Тищенко, обвинив его в создании "схем на человеческом горе"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тищенко,безугла

"Слуга народа" Марьяна Безуглая дала в Нацполиции показания против однопартийца Николая Тищенко. По ее словам, вопрос о наградном оружии это вершина айсберга.

Об этом нардеп Марьяна Безугла написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Возможно, несколько моих публикаций по поводу мошенника Мони и Николая Тищенко могли показаться кому-то шутливыми. Но это как пир во время чумы. Эти люди, видимо, не теряли близких, они смеют делать "схемы" на войне, человеческой надежде, горе, а порой, - неразборчивости. И там вопрос не только о наградном оружии, это вершина айсберга", — отмечает она.

Безуглая проинформировала, что сегодня была на допросе в Национальной полиции Украины по данному делу.

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По данным Безуглой, Тищенко получил "наградное" оружие от Михаила Маймана — командира добровольческого формирования №14 территориальной громады Киева "Архангелы Михаила", которого нардепназывает аферистом-"комбатом" и "Миша Моня".

Сам Тищенко тем временем публикует фото с Безуглой на фоне, подписанное "Снова двойка".

Безуглая дала показания против Слуги народа Николая Тищенко, обвинив его в создании схем на человеческом горе 01

Безуглая дала показания против Слуги народа Николая Тищенко, обвинив его в создании схем на человеческом горе 02
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Топ комментарии
+131
Це добре, але про Єрмака ніхто не забуде, не сумнівайтесь
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10.07.2022 14:27
+98
Я так розумію вона навіть на себе покази дасть, щоб відвернути увагу від Дєрьмака, на амбразуру бузгуглой піхвой ляже
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10.07.2022 14:27
+68
...Подсказка для дебилов и Ермака: ты либо за Украину, либо за русских.
Раз мешаешь ВСУ - приоритеты очевидны. Тогда и жаловаться нечего, когда друзья из США придут тебе опу рвать без наркоза. Ты сам сделал свой выбор.

Дамы и господа, не переживайте: нет никакой битвы Ермака против Спартц.
Это слишком разные весовые категории. Хотя президентскому завхозу хочется все подать именно так.

Прости, ********** выписдыш. Мадридский «Реал» не играет со сборной опущенных из села Нижняя Учкуевка. А если выходит на поле - то тупо вкатывает последних в газон во время разминки, даже не замечая сопротивления. То же самое и здесь.

Сейчас борова будут пороть, методично и сильно. Чтобы визжал.

И это не битва, а избиение.
https://t.me/tanya_adams/3111
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10.07.2022 14:53
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Весь ваЗЕлиновский Сброд подлежит утилизации во главе с малоПИД...роским, бениным Нарко-Оманским Ослом!!!
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10.07.2022 18:59 Ответить
крук крукові око не виклює
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10.07.2022 19:02 Ответить
Нардепка Мар'яна Безугла дала - це головна фраза.
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10.07.2022 19:20 Ответить
Моня Майман - это который Киве в ресторане по рылу дал? Если он, то это очень, очень мутный тип.
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10.07.2022 19:36 Ответить
Maйман подільник киви-посто неподілили наркотрафік
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11.07.2022 13:24 Ответить
Это называется "Епала жаба гадюку"
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10.07.2022 19:55 Ответить
Все слуги на горе зарабатывают((((((((( было бы не выгодно войну в течение 24 часов завершили бы
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10.07.2022 21:02 Ответить
Это бурление говн рано или поздно дойдет до Валерия Коломойского
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10.07.2022 21:06 Ответить
Ги. А риси облич в них схожі мов у брата з сестрою.
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10.07.2022 21:20 Ответить
Все ,,Слуги урода" одним миром мазаны. Все по приказу зеленского кинулись отвлекать от Елдака. Так не пойдёт. Единственное, шо может отвлечь народ от ФСБшного крота Ермака и иже с ними, так это очередное покушение на драгоценную жизнь найвэлычнишого Бонэвтик. Или малорос анонсирует ещё один государственный переворот под предводительством Порошенко? Так шо запасаемся попкорном и смотрим дальше этот цирк. Куда нам в ЕС??? В любой стране ЕС после одного такого зашквара, что регулярно проделывают ,,Слуги урода", министры и президенты уходят в отставку. А мы какая-то банановая республика с диктатором во главе. ZE!шобле закон не писан. Они, суки, видать, спят и видят, как бы поскорей капитулировать ***** и припасть к его ручке. Зеленского и его шоблу в ОТСТАВКУ!!!!!!!
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10.07.2022 22:19 Ответить
Малорос с перепугу за дружбана,даже анонсировал наступление на Херсонщине
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11.07.2022 01:03 Ответить
Вислюк никогда не признается, что он обосрался в очередной раз.
Поэтому дерьмак с татаровым и портновым, которого они прячут, сольют шмарклю очень быстро. А сами в ростов.....
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10.07.2022 22:56 Ответить
А что, схеми на людському горі тількі тіщенко мутил?
Проще сказать, кто из зевлады их НЕ мутил)))включая безмозглую)))
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10.07.2022 23:35 Ответить
Шо это она батон крошит на кума самого Ермака?

Тищенко не просто товарищ Ермака - они кумовья.

Руководитель Офиса является крестным отцом сына депутата.

Тищенко открыто написал о своих связях с Ермаком в Instagram.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/7251436/
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10.07.2022 23:53 Ответить
''Выходец из банды'':

что известно о скандальном рестораторе от ''Слуги народа''

https://incident.obozrevatel.com/crime/vyihodets-iz-opg-chto-izvestno-o-skandalnom-TISCHENKO-kotoryij-idet-v-radu-ot-slugi-naroda.htm
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10.07.2022 23:58 Ответить
«Савлоховец» Эльбрус Тедеев: мошенник и пособник бандитов?

https://cripo.com.ua/gangsters/?p=79902/

В трех созывах (V, VI,VIІ) Верховной Рады Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева.

Гдето-то они там в этих бандах и "пересеклись"
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11.07.2022 00:02 Ответить
воно осетин,а ВСІ оcтини раби та шістки путлера
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11.07.2022 13:22 Ответить
С 2004 года ТЕДЕЕВ - президент Ассоциации спортивной борьбы Украины. До него пост занимал Борис САВЛОХОВ.

Для одних этот человек был известным спортсменом и меценатом, для других (в частности, для правоохранителей) - известным криминальным авторитетом, лидером киевской организованной преступной группировки "Савлоха".

Умер в мае 2004-го в исправительно-трудовой колонии (получил срок по статье "вымогательство"). Кстати, Савлохов был одним из тренеров чемпиона.
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11.07.2022 00:06 Ответить
С декабря 2012 года по ноябрь 2014 г ТЕДЕЕВ - народный депутат Украины VII созыва ОТ ПАРТИИ РЕГИОНОВ (№20 в списке).

16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова

Вот у кого был помощником Ермак
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11.07.2022 00:12 Ответить
Т.е. Ермак кум бывшего бандита Коли Оболонского и 4 каденции был помощником Тедеева тоже мутным представителем банды Савлохова

"Красота" у нас в верхах... Жах
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11.07.2022 00:15 Ответить
безумна сідницями відчуває, що скоро вони вигребуть, поспішає вирядитись в обладунки борця за справедливість, але ж вагнергейт ми не забули?!
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11.07.2022 00:19 Ответить
СБУ угомонила «торпеду» беглого «авторитета», наградившую пистолетом депутата ТИЩЕНКО

ВТ, 07/06/2022

Где-то месяц назад Николай Тищенко, ряженный в камуфляж с шевроном «Архангелов» и зачем-то в балаклаву,
получил из рук Маймана наградной пистолет

и поклялся выполнять приказы президента до последней капли крови.

https://crime-ua.com/node/29865
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11.07.2022 00:34 Ответить
Безугла не напрягай свою пізд..онку, про дерьмака ніхто не забуде.
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11.07.2022 01:56 Ответить
тю а то раньше этим он не занимался.
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11.07.2022 07:35 Ответить
дуру обговарювати - час витрачяти.
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11.07.2022 09:00 Ответить
Є хороший історичний приклад 1941року...
москалі втекли зі Львова ,а німці ще Його не окупували---туди прилетіли ,,Соловейки,,Романа Шухевича та за три доби назавше вичистили Львів від совіцького та ляшського терористичного підпілля!!
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11.07.2022 13:19 Ответить
запхати трапку в ту ротяку
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27.11.2023 18:13 Ответить
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