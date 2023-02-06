Безуглая дала показания против "Слуги народа" Николая Тищенко, обвинив его в создании "схем на человеческом горе"
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"Слуга народа" Марьяна Безуглая дала в Нацполиции показания против однопартийца Николая Тищенко. По ее словам, вопрос о наградном оружии это вершина айсберга.
Об этом нардеп Марьяна Безугла написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Возможно, несколько моих публикаций по поводу мошенника Мони и Николая Тищенко могли показаться кому-то шутливыми. Но это как пир во время чумы. Эти люди, видимо, не теряли близких, они смеют делать "схемы" на войне, человеческой надежде, горе, а порой, - неразборчивости. И там вопрос не только о наградном оружии, это вершина айсберга", — отмечает она.
Безуглая проинформировала, что сегодня была на допросе в Национальной полиции Украины по данному делу.
По данным Безуглой, Тищенко получил "наградное" оружие от Михаила Маймана — командира добровольческого формирования №14 территориальной громады Киева "Архангелы Михаила", которого нардепназывает аферистом-"комбатом" и "Миша Моня".
Сам Тищенко тем временем публикует фото с Безуглой на фоне, подписанное "Снова двойка".
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Поэтому дерьмак с татаровым и портновым, которого они прячут, сольют шмарклю очень быстро. А сами в ростов.....
Проще сказать, кто из зевлады их НЕ мутил)))включая безмозглую)))
Тищенко не просто товарищ Ермака - они кумовья.
Руководитель Офиса является крестным отцом сына депутата.
Тищенко открыто написал о своих связях с Ермаком в Instagram.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/13/7251436/
что известно о скандальном рестораторе от ''Слуги народа''
https://incident.obozrevatel.com/crime/vyihodets-iz-opg-chto-izvestno-o-skandalnom-TISCHENKO-kotoryij-idet-v-radu-ot-slugi-naroda.htm
https://cripo.com.ua/gangsters/?p=79902/
В трех созывах (V, VI,VIІ) Верховной Рады Андрей Ермак был помощником депутата от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева.
Гдето-то они там в этих бандах и "пересеклись"
Для одних этот человек был известным спортсменом и меценатом, для других (в частности, для правоохранителей) - известным криминальным авторитетом, лидером киевской организованной преступной группировки "Савлоха".
Умер в мае 2004-го в исправительно-трудовой колонии (получил срок по статье "вымогательство"). Кстати, Савлохов был одним из тренеров чемпиона.
16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова
Вот у кого был помощником Ермак
"Красота" у нас в верхах... Жах
ВТ, 07/06/2022
Где-то месяц назад Николай Тищенко, ряженный в камуфляж с шевроном «Архангелов» и зачем-то в балаклаву,
получил из рук Маймана наградной пистолет
и поклялся выполнять приказы президента до последней капли крови.
https://crime-ua.com/node/29865
москалі втекли зі Львова ,а німці ще Його не окупували---туди прилетіли ,,Соловейки,,Романа Шухевича та за три доби назавше вичистили Львів від совіцького та ляшського терористичного підпілля!!