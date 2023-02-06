Безуглая дала показания против "Слуги народа" Николая Тищенко, обвинив его в создании "схем на человеческом горе"

"Слуга народа" Марьяна Безуглая дала в Нацполиции показания против однопартийца Николая Тищенко. По ее словам, вопрос о наградном оружии это вершина айсберга.

Об этом нардеп Марьяна Безугла написала в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Возможно, несколько моих публикаций по поводу мошенника Мони и Николая Тищенко могли показаться кому-то шутливыми. Но это как пир во время чумы. Эти люди, видимо, не теряли близких, они смеют делать "схемы" на войне, человеческой надежде, горе, а порой, - неразборчивости. И там вопрос не только о наградном оружии, это вершина айсберга", — отмечает она.

Безуглая проинформировала, что сегодня была на допросе в Национальной полиции Украины по данному делу.

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По данным Безуглой, Тищенко получил "наградное" оружие от Михаила Маймана — командира добровольческого формирования №14 территориальной громады Киева "Архангелы Михаила", которого нардепназывает аферистом-"комбатом" и "Миша Моня".

Сам Тищенко тем временем публикует фото с Безуглой на фоне, подписанное "Снова двойка".