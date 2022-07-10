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Глава МИД Германии Бербок соболезнует украинцам, но даже после посещения Бучи отстаивает политику военного невмешательства, - Spiegel
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Поездка в Бучу стала одним из самых страшных опытов министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок за время пребывания в должности.
Об этом она рассказала в интервью Spiegel, передает Цензор.НЕТ.
"Один из самых страшных моментов был, когда генеральный прокурор Украины в Буче показала мне папку с фотографиями, в частности маленького ребенка, которого явно застрелили на лестнице в подвал, и одного 16-летнего подростка, убитого одним выстрелом в грудь. Это говорит о том, что с Путиным сейчас невозможно договориться. Речь идет об уничтожении. Даже детей", – сказала Бербок.
Министр иностранных дел Германии добавила, что ей очень жаль украинцев, но даже после Бучи она отстаивает политику военного невмешательства.
Топ комментарии
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показать весь комментарий10.07.2022 14:41
+19 VOLVO XC 70
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Пожалуйста, подождите...
Цікаво куда Олена з сім'єю буде тікати, якщо не дай *Наука* ми програємо, і русня прийде до них, нагадати 45ий і вигвалтоване все жіноче і чоловіче населення (і тварини також)
Така оборона має бути підкріплена військовими заходами"."Хороша зовнішня політика значає, що ви зберігаєте тверезу голову, навіть коли у грудях все кипить. Терпіти, коли нічого не можеш зробити, - у цьому іноді полягає жорстокість зовнішньої політики", - додала вона. Джерело: https://censor.net/ua/n3353227
Хоч би зброю давали б.... І щоб безпроблемно...
Из деды плачут
и два разу ку на дэнь народження.
Ще після прийому3 країн Балтії у ФРН провели опитуваня
1." Чи зобов'язані нові країни заищати ФРН в разі нападу?" Так відповіли 90+%.
2."Чи збов'язана ФРН захищати нові країні в разі нападу?" Ні відповіли 68%.
Будет интересно.
tak. vy schitaete shto jaderna ta himichna sbroja vam bi jak to dopomogla shas ?
Рашка має ядерну зброю і може робити, що заманеться. Захотіла - напала на Грузію, захотіла - вбиває, калічить і гвалтує українців.
І половина світу (умовний Захід) нічого не може зробити, а друга половина (Китай, Індія) - підтримує.
1) vdrug ne stovo ne sevo v Krimu objavilis bi "jadernie teroristi"
2) parasha provodit "specoperaciju" pod "aplodismenti" zapada
3) na UA nakladivaetsa vse vozmozhnie sankciji
4) parasha vvodit voiska s mandatom OOH
5) UA kapituliruet , provodjatsa "referendumi"
6) vse
0) barigi vo vlasti vse razvorovali i razprodali
Для сильних держав ніхто не розглядає їх примусове роззброєння та захоплення.
І навіть Північну Корею бояться чіпати.
Та й антропологію ніхто не відміняв.
от Ермака, поскольку МЗС превратился в его вотчину, что Мельник, что Николенко, ссорят нас с
партнёрами и затрудняют общение, а следовательно и помощь. Читайте сообщения представителей Конгресса США. Германия много делает для беженцев, поставляет оружие, но не в ущерб же себе, своему народу, в отличие от нашей власти, которая своими действиями привела
Украину к катастрофе. ДУМАЙТЕ, перед тем, как смешивать с грязью партнёров и оскорблять
нам сочувствующих.
К зелеботам , гадящим за деньги, это не относится, так как там думать нечем, осталась только одна функция, как подороже продать Родину!