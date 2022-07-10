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война (47249) Германия (6047) политика (5948) Буча (419) Анналена Бербок (229)

Глава МИД Германии Бербок соболезнует украинцам, но даже после посещения Бучи отстаивает политику военного невмешательства, - Spiegel

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бербок,хукстра
Фото: Katrin Eigendorf

Поездка в Бучу стала одним из самых страшных опытов министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок за время пребывания в должности.

Об этом она рассказала в интервью Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

"Один из самых страшных моментов был, когда генеральный прокурор Украины в Буче показала мне папку с фотографиями, в частности маленького ребенка, которого явно застрелили на лестнице в подвал, и одного 16-летнего подростка, убитого одним выстрелом в грудь. Это говорит о том, что с Путиным сейчас невозможно договориться. Речь идет об уничтожении. Даже детей", – сказала Бербок.

Министр иностранных дел Германии добавила, что ей очень жаль украинцев, но даже после Бучи она отстаивает политику военного невмешательства.

Читайте: Блинкен обсудил с главами МИД Франции Колонна и Германии Бербок дальнейшую поддержку Украины
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Топ комментарии
+21
Вони по шию сидять в газпромовских грошах і давно співпрацюють з пуйлом через агентів . Папки заведенні на них прив'язують до такої політики
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10.07.2022 14:41
+19
а им что ЗАЖРАЛИСЬ НЕМЦЫ ЖИВУТ В КОММУНИЗМЕ ГУЛЯЮТ ВЕСЕЛЯТСЯ ПРОВОДЯТ КОНЦЕРТЫ КАЦАПЫ В ГЕРМАНИИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ КАК НА РОДИНЕ...мои дети сейчас в Германии САМИ СЕБЯ ВЫТЯГИВАЮТ ПОМОЩИ ОТ НЕМЦЕВ НИКАКОЙ...хорошо что сына пригласили немцы с которыми он работал удаленно дали жилье компания покрывает аренду домик кстати руководителя компании дали сестре и девчонке сына подработать убирали офис 3 раза пока штатная индуска.... вот ***** не сидится им и арабам вонючим в своих аулах.. была в отпуске.. по пару часов заработали на пару 100 евро не Бог весть что и все же...а сама Германия одни опросники регистрацция и все..... ну да проезд был бесплатныи и телефоннаяя связь с 1 июня платят по 10 евро связь и проезд на месяц... какие либо продукктовые наборы материальная допомога и прочее НИФИГАСЕ наши в Германии даром уже с 10 раз субботники провели даром убирали мусор и хлам на улицах и парках города.. а в ответ ничего.... как будто так и надо... РАБОТУ НЕМЦЫ НЕ ПРЕДЛАГАЮТ НАСТАИВАЮТ НА ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА .... А АРАБОВ ИНДУСОВ И ПРОЧУЮ НАВОЛОЧЬ БЕРУТ ВООБЩЕ БЕЗ ЗНАНИЯ ЯЗЫКА НА РАБОТУ СОЦПАКЕТ ПАКЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ДОТАЦИИ И СУБСИДИЯ НА КВАРТПЛАТУ И КОММУНАЛЬЫНЕ УСЛУГИ почему европейцы так очко рвут перед вонючиними немытыми арабами индусами пакистанцами и прочей ********.... не ясно...вот если бы по Германии прогулшялись буряты и прочая Орда посносили половину Гермнаии как снесли Мариуполь то возможно немцы проснулись.... а так у них летаргический сон...
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10.07.2022 14:51
+18
За приём и обеспечение беженцев немцам спасибо, несмотря на то, что некоторых из них надо в Рашку отправлять под конвоем. А то в пустых головешках "русский мир", а жить хотят в Германии, вот такой парадокс
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10.07.2022 14:39
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nu....hotj chestno skazala.....kak e
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10.07.2022 14:36 Ответить
Вони по шию сидять в газпромовских грошах і давно співпрацюють з пуйлом через агентів . Папки заведенні на них прив'язують до такої політики
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10.07.2022 14:41 Ответить
а им что ЗАЖРАЛИСЬ НЕМЦЫ ЖИВУТ В КОММУНИЗМЕ ГУЛЯЮТ ВЕСЕЛЯТСЯ ПРОВОДЯТ КОНЦЕРТЫ КАЦАПЫ В ГЕРМАНИИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ КАК НА РОДИНЕ...мои дети сейчас в Германии САМИ СЕБЯ ВЫТЯГИВАЮТ ПОМОЩИ ОТ НЕМЦЕВ НИКАКОЙ...хорошо что сына пригласили немцы с которыми он работал удаленно дали жилье компания покрывает аренду домик кстати руководителя компании дали сестре и девчонке сына подработать убирали офис 3 раза пока штатная индуска.... вот ***** не сидится им и арабам вонючим в своих аулах.. была в отпуске.. по пару часов заработали на пару 100 евро не Бог весть что и все же...а сама Германия одни опросники регистрацция и все..... ну да проезд был бесплатныи и телефоннаяя связь с 1 июня платят по 10 евро связь и проезд на месяц... какие либо продукктовые наборы материальная допомога и прочее НИФИГАСЕ наши в Германии даром уже с 10 раз субботники провели даром убирали мусор и хлам на улицах и парках города.. а в ответ ничего.... как будто так и надо... РАБОТУ НЕМЦЫ НЕ ПРЕДЛАГАЮТ НАСТАИВАЮТ НА ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА .... А АРАБОВ ИНДУСОВ И ПРОЧУЮ НАВОЛОЧЬ БЕРУТ ВООБЩЕ БЕЗ ЗНАНИЯ ЯЗЫКА НА РАБОТУ СОЦПАКЕТ ПАКЕТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ДОТАЦИИ И СУБСИДИЯ НА КВАРТПЛАТУ И КОММУНАЛЬЫНЕ УСЛУГИ почему европейцы так очко рвут перед вонючиними немытыми арабами индусами пакистанцами и прочей ********.... не ясно...вот если бы по Германии прогулшялись буряты и прочая Орда посносили половину Гермнаии как снесли Мариуполь то возможно немцы проснулись.... а так у них летаргический сон...
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10.07.2022 14:51 Ответить
Відповідь проста , німці не хочуть провокувати наглих азіатів , щоб не отримати обвинувачення в расизмі яке жорстоко вплине на репутацію приватної компанії та і країни вцілому . Такими методами користується ще ЛІга райдужних
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10.07.2022 15:07 Ответить
Хм. Тоесть, Зебилушка - враг?
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10.07.2022 16:10 Ответить
ладно бы немцы... попросил двоюродного брата жены, который уже 25 лет живет в Мюнхине помочь с покупкой машины ( нашу расхерячили вместе с домом под Киевом). Ответ был такой - Я очень занят на работе, у меня нет времени...вот вам сайт, там все найдете.... Никогда не желал плохого для ближнего, но после этого очень хотелось бы чтобы буряты заехали на огонек к немчуре !!!
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10.07.2022 16:45 Ответить
не думайте, що знайти машину, це так легко. Ви в одному місці , він в Німеччині. Потрібно поïхати на місце, де продають машину, а це може бути далеко, перевірити чи все в порядку з нею. Йому може сподобатись авто, а вам-ні, що тоді?
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10.07.2022 18:09 Ответить
90 % арабов в Германии не работали и не будут, там они жрут и размножаются, язык учат единицы. Все мои знакомые в Германии нашли работу - только рукожопые не находят ( генетические свинособаки) , есть знакомые которые работая на немецких фирмах( получают до 4 тыс евро ) уже стали гражданами Германии. Кто хочет работать - работу найдёт легко.
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11.07.2022 08:08 Ответить
Купилися на екстенсивний розвиток й прсосалися до спекуляції енергоносіями,азамін реалізували програму 3 внтернаціоналу,й кацапізму по розмиванню етносів. Картина перед очима
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10.07.2022 15:03 Ответить
Нічого проти Олени Бербок не маю. шольц ще та гнида, і меркель просто з німеччини зробила мінетчину... а тепер звісно вони нічого не можуть зробити, їх військові звільняються тому що просто хотіли в танки грати на роботі в армії, а не захищати країну...

Цікаво куда Олена з сім'єю буде тікати, якщо не дай *Наука* ми програємо, і русня прийде до них, нагадати 45ий і вигвалтоване все жіноче і чоловіче населення (і тварини також)
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10.07.2022 14:39 Ответить
а она скажет следущее

Така оборона має бути підкріплена військовими заходами"."Хороша зовнішня політика значає, що ви зберігаєте тверезу голову, навіть коли у грудях все кипить. Терпіти, коли нічого не можеш зробити, - у цьому іноді полягає жорстокість зовнішньої політики", - додала вона. Джерело: https://censor.net/ua/n3353227
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10.07.2022 15:05 Ответить
Ты понимаешь, шо насрал в борщ зеле?
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10.07.2022 16:13 Ответить
За приём и обеспечение беженцев немцам спасибо, несмотря на то, что некоторых из них надо в Рашку отправлять под конвоем. А то в пустых головешках "русский мир", а жить хотят в Германии, вот такой парадокс
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10.07.2022 14:39 Ответить
Шара манить ,
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10.07.2022 14:43 Ответить
жодного парадоксу. Вони вважають себе "агентамі під прикриттям", вони спеціально їдуть в той "гнілой Запад", терплять там той "мерскій западний образ жизни", щоб непомітно там гадити, а коли проб"є година х з усією силою п"ятої колони яку встигли навербувати обрушитися на проклятих європейців і встановити свої правила. Бу-га-га!
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10.07.2022 14:46 Ответить
Якщо американці та британці... та навіть поляки не хочуть безпосередньо воювати - то що ви хочете від німчури?

Хоч би зброю давали б.... І щоб безпроблемно...
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10.07.2022 14:42 Ответить
Дайте половину арсеналу тоді свого, бо те шо ви сцикуни лицемірні, українці й так знають.
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10.07.2022 14:48 Ответить
Стали, а были арийцами
Из деды плачут
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10.07.2022 14:52 Ответить
стали? ********** заявочка,а часом не ми(союзники і совок) разом це зробили? не захід так їбанутого вибивав з німаків після війни будь-яку войовничість ,що б не дай боже в них новий адік не виріс,а тепер німаки ******,що ***** не сподобався "продукт" колективного виховання?у них тепер не те що адік,навіть Гудеріан чи Ромель *** зявиться,свої зачмирять за "войовничий реваншистський дух"
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10.07.2022 21:30 Ответить
Что значит дайте? Может вам эбанитовыми палочками объяснить, что надо было три года делать для обороноспособности?
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10.07.2022 15:20 Ответить
О, а ось і меншовартість під'їхала).
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10.07.2022 15:37 Ответить
Простите. Инна.
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10.07.2022 16:14 Ответить
ага якраз,"дайте" і є меншовартість,на жалість давити, а самим ***** не робити
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10.07.2022 21:31 Ответить
А може тебе кудись послати?
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10.07.2022 16:01 Ответить
Ні британці ні поляки не підсажували Європу на русскій "дешевий" газ.
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10.07.2022 14:48 Ответить
"Терпіти,коли нічого не можеш зробити..."- це просто деградація вашої політики,громадянка Берброк
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10.07.2022 14:49 Ответить
pa povodu Sholca v Gemanii podnjalsa shum - vrode uchastvoval v kakih ta orgijak gde devok narkotoi kormili....ko v Nimetcine shas - mozhe znae chevo ?
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10.07.2022 14:49 Ответить
Як тільки Шольц почав щось робити для України, так і "шум" піднявся. Агентура кремлядей починає валити Шольца, як Джонсона. Спдіваюсь, що при будь-якому результаті цих "повалень" західна політика стосовно допомоги Україні буде лише покращуватись.
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10.07.2022 17:12 Ответить
ага,Борис теж в оргіях брав участь?
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10.07.2022 21:32 Ответить
Какая наглая манипуляция... Кто-то от них требует "вмешательства"? От вас требуют не вмешательства, а военной техники, которая у вас есть, - отдайте и стойте дальше в стороне, не вмешивайтесь. Удивительное лицемерие.
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10.07.2022 14:51 Ответить
Удивительное лицемерие. - ce 3 goda katatj asfalt , razminirovatj jug strani i HAMITJ vsem pod rjad
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10.07.2022 14:53 Ответить
это уже не лицемерие, - это сознательный саботаж!
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10.07.2022 15:08 Ответить
odno drugomu nemeshaet
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10.07.2022 15:12 Ответить
а з якого переляку "отдайте"?))) "ми вам нічєго нє должни"(с)
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10.07.2022 21:34 Ответить
жёлтые портки ему от офиса подарите...
и два разу ку на дэнь народження.
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10.07.2022 14:51 Ответить
всегда надо читать после "НО"
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10.07.2022 14:53 Ответить
За скільки грошів можна бути нелюддю?
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10.07.2022 14:56 Ответить
Нічого дивного!
Ще після прийому3 країн Балтії у ФРН провели опитуваня
1." Чи зобов'язані нові країни заищати ФРН в разі нападу?" Так відповіли 90+%.
2."Чи збов'язана ФРН захищати нові країні в разі нападу?" Ні відповіли 68%.
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10.07.2022 14:57 Ответить
esli chestno - u nas sdes nikto na nih i nerazchitivaet. vsja nadezhda tolko na anglosaksov.
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10.07.2022 14:59 Ответить
Братанчик, ты ресурс не попутал? Это Украина
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10.07.2022 15:01 Ответить
Среди обычных немецких гнид, это самая вменяемая. Запад учит украинцев, что не надо было разбазаривать и отдавать РФ свое оружие, что надо иметь свои мозги и иметь свои военные заводы. Приезжает очередной американец утилизировать украинские боеприпасы, мины, резать стратегическую авиацию и ракеты, его надо было сразу пинком под зад. Но нет, сраная элитка все просрала. Снаряд современной формы под нарезное орудие придумали в 1845 году, но мы ж догадались ни одной линии по производству снарядов не иметь.
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10.07.2022 14:57 Ответить
kakoi amerikanec ? shto vy nesete ? kakije samaljoti oni vam porezali ? zachem pisatj takuju CHUSH ?
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10.07.2022 15:03 Ответить
Наберите в гугле: Обама на заводе в Донецке.
Будет интересно.
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10.07.2022 15:12 Ответить
Цель программы - уничтожение ядерного, химического и других видов оружия массового поражения;

tak. vy schitaete shto jaderna ta himichna sbroja vam bi jak to dopomogla shas ?
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10.07.2022 15:16 Ответить
Звичайно б допомогла. На ядерну державу рашка не наважилася б напасти. В світі цінується тільки сила.
Рашка має ядерну зброю і може робити, що заманеться. Захотіла - напала на Грузію, захотіла - вбиває, калічить і гвалтує українців.
І половина світу (умовний Захід) нічого не може зробити, а друга половина (Китай, Індія) - підтримує.
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10.07.2022 15:24 Ответить
ni. vi smotrite na veshi "zapadnim" vzgljadom. ja vam mogu skazatj shto by bylo :

1) vdrug ne stovo ne sevo v Krimu objavilis bi "jadernie teroristi"
2) parasha provodit "specoperaciju" pod "aplodismenti" zapada
3) na UA nakladivaetsa vse vozmozhnie sankciji
4) parasha vvodit voiska s mandatom OOH
5) UA kapituliruet , provodjatsa "referendumi"
6) vse
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10.07.2022 15:28 Ответить
etot scenary v tom sluchae esli nevipolits punkt "0"

0) barigi vo vlasti vse razvorovali i razprodali
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10.07.2022 15:35 Ответить
Цей варіант також для слабкої України.
Для сильних держав ніхто не розглядає їх примусове роззброєння та захоплення.
І навіть Північну Корею бояться чіпати.
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10.07.2022 15:45 Ответить
za Korejei - tam Kitai.....za vami togda stojala rasisa - vot rezultat. i sovsem ne fakt shto s Korejei nestanet tak zhe samo
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10.07.2022 15:48 Ответить
бред
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10.07.2022 15:58 Ответить
vozmozhno. ce prosto odin iz variantov.
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10.07.2022 16:02 Ответить
Харе 3,14дєть! То вже в минулому і спрос ще буде. А воювати потрібно зараз.
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10.07.2022 16:05 Ответить
"Хороша зовнішня політика німецької рашистської курви означає, що вона зберігаєте тверезу голову, коли рашисти і дальше вбивають українців,і коли німецька курва може допомогти , але ,лицемірно.як і куйло бреше.скотина , що нічого не може зробити в цьому випаду.Логіка курви,можливо курви з підворотні більш порядніші...?
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10.07.2022 14:57 Ответить
Може домовимся з поляками і дамо оркам коридор на бундес? Чого ім по бамбасам загибатись, драх нах Мюнхен, там унітази добротні....
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10.07.2022 15:08 Ответить
Я це давно пропонував.
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10.07.2022 16:06 Ответить
ахаха лоооох,з ким з поляками? ти тупий чи так,поляки тебе перші ***** пошлють за таку *****,бо після цього в їх сторону навіть занюханий бомж погидує плюнути)))тому що репутація заробляться роками,десятиліттями,а пройобується в одну мить,поляки після такого "перфомансу" мало того що перестануть щось отримусати зі зброї зСША,так ще й самі влетять під санкції... яка ***** в людців у черепках я ****... Поляки можуть шпиняти німців скільки хочуть,бо мають право голосу і в НАТО, і в ЄС,а як тільки б таке впороли,то янки би перші їх раком поставили.
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10.07.2022 21:40 Ответить
Эти мерзкие уроды нам мстят, за то что украинцы были на стороне орков в 1945-м, когда они творили тоже самое в Германии. Теперь они в душе все думают - ну вот и вы прочухайте все это, ведь вы сами были на стороне вселенского зла, и творили тоже с немцами.
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10.07.2022 15:09 Ответить
тогда выбора не было
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10.07.2022 15:36 Ответить
Відповісти їй можна так - Ну тоді може не треба нам так наполягати на вивезенні пшениці? Може збережемо її у себе. Нам має вистачити і того що вже є. А коли тітка "голод" прийде до африканстких країн, ми їм зачитаємо вашу відповідь, та нехай тоді вони поїдуть до европи маленькими купками по 3-4 млн. шукати кращого життя. ...от так перетягуючи ковдру зараз робить жалюгідна "ліга націй".
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10.07.2022 15:22 Ответить
а може ти в себе в городі вириєш яму куди влізе 50млн тон нового врожаю,це більше нам треба ніж їм.
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10.07.2022 21:45 Ответить
слюнявые сцыкливые гансы !!!!
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10.07.2022 15:23 Ответить
лицемерная тетка. И это еще лучшее, что у них есть....
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10.07.2022 16:00 Ответить
Они элементарно боятся рашки, прикрываются словоблудием, чувством вины за ВМВ , а на самом деле - просто ссуться от одной мысли о военном противостоянии с ордой.
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10.07.2022 16:39 Ответить
Ім'я Анналена вже змушує задуматися ...
Та й антропологію ніхто не відміняв.
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10.07.2022 16:04 Ответить
я хочу щоб вона попала до бурятів
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10.07.2022 16:31 Ответить
а більше ***** не хочеш? це що вони нам всі бабки в асфальт вкатали і зброю не давали виробляти? їм ***** на нас,бо ми НЕ ЇХ ВИБОРЦІ,бо політики на заході в першу чергу думають за своїх виборців,бо іменно вони їх привели до влади,тому хочи далі
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10.07.2022 21:44 Ответить
«Трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. - Нет, философ, я тебе возражаю. Это самый страшный порок» (с)
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10.07.2022 16:37 Ответить
Тут даже не трусость....они не хотят распрощаться со своим благополучием.
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10.07.2022 16:39 Ответить
Логічно. Це ж Бучу зруйнували, а не Берлін або Мюнхен.
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10.07.2022 16:39 Ответить
А вы бы хотели распрощаться со своим благополучием ради Германии, ради Бельгии или ради народов Африки? Прежде всего, никто не обязать спасать страну, которую её руководитель отказался сам спасать перед войной, никак не подготовившись. Нечего нагло требовать и хамить, как посол Мельник в Германии. Если бы к вам пришли нищие и начали требовать что то, вы бы дали? Только просьбы и с большим уважением и поклоном. Пролетарская наглость осталась в СССР. Наш президент, похоже, оттуда ещё не вышел. Такое отношение к Германии, как видно, идёт
от Ермака, поскольку МЗС превратился в его вотчину, что Мельник, что Николенко, ссорят нас с
партнёрами и затрудняют общение, а следовательно и помощь. Читайте сообщения представителей Конгресса США. Германия много делает для беженцев, поставляет оружие, но не в ущерб же себе, своему народу, в отличие от нашей власти, которая своими действиями привела
Украину к катастрофе. ДУМАЙТЕ, перед тем, как смешивать с грязью партнёров и оскорблять
нам сочувствующих.
К зелеботам , гадящим за деньги, это не относится, так как там думать нечем, осталась только одна функция, как подороже продать Родину!
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10.07.2022 18:36 Ответить
Та нах... нам ваше втручання! Дайте краще Leopard 2 хоча б...
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10.07.2022 18:44 Ответить
*****? що б його тут ушатали за місяць?
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10.07.2022 21:42 Ответить
 
 