3 387 13
Оккупанты попытались включить воду в Мариуполе, не перекладывая трубы, поэтому текло не из кранов, а по улице, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Жители Мариуполя упрекали оккупационных властей в отсутствие водоснабжения. После массового выражения недовольства захватчики попытались включить воду, но в кранах она не появилась.
Об этом сообщил в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"В ответ на бунты Волонтеровки (массив в Мариуполе. - Ред.) и резонанс по отключению водоснабжения, вчера оккупанты "дали воду". Даже на Левобережье. Ну как дали. Вода на улицах появилась, в кранах – нет. Учитывая качество "ремонта" – не сюрприз. Фонтаны и реки вместо напора в кранах", – отметил он.
По словам советника городского головы, вместо замены километров поврежденных труб, оккупанты устанавливали тысячи хомутов.
Топ комментарии
+9 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий10.07.2022 15:14
+4 Ірландія
показать весь комментарий10.07.2022 15:25
+2 Garry Grant
показать весь комментарий10.07.2022 15:15
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
.. .
Причина - це заглядання в очі в пошуках миру, розмінування перешийку з Кримом та здача Маріуполя.
P.S. Як з'ясувалося, найвеличніший лідер ********** показував що треба робити місцевим у ситуації коли "тече не з кранів, а по вулиці".
в каждый подъезд.
тодi їх йому вiдрiзають та викидають на вулицю собакам......