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война (47249) Мариуполь (5561) оккупация (9528) водоснабжение (696) Андрющенко Петр (527)

Оккупанты попытались включить воду в Мариуполе, не перекладывая трубы, поэтому текло не из кранов, а по улице, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вода

Жители Мариуполя упрекали оккупационных властей в отсутствие водоснабжения. После массового выражения недовольства захватчики попытались включить воду, но в кранах она не появилась.

Об этом сообщил в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В ответ на бунты Волонтеровки (массив в Мариуполе. - Ред.) и резонанс по отключению водоснабжения, вчера оккупанты "дали воду". Даже на Левобережье. Ну как дали. Вода на улицах появилась, в кранах – нет. Учитывая качество "ремонта" – не сюрприз. Фонтаны и реки вместо напора в кранах", – отметил он.

По словам советника городского головы, вместо замены километров поврежденных труб, оккупанты устанавливали тысячи хомутов.

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Топ комментарии
+9
Ну вот і дождалісь - рузкій мір .

.. .
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10.07.2022 15:14
+4
Таке красиве місто взяли і пересрали ось до чого привів «сру мирь»
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10.07.2022 15:25
+2
Кацапські порожні черепа давно протекли. Тому не дивно.
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10.07.2022 15:15
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Ы-ы-ы, я орал. Индейцы.
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10.07.2022 15:11 Ответить
Макаки.
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10.07.2022 15:22 Ответить
Перед макаками маєш вибачитися
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10.07.2022 15:29 Ответить
Ну вот і дождалісь - рузкій мір .

.. .
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10.07.2022 15:14 Ответить
Кацапські порожні черепа давно протекли. Тому не дивно.
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10.07.2022 15:15 Ответить
Ще й усіляким непотрібом труби заб'ють, потім доведеться усі чистити.
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10.07.2022 15:21 Ответить
усё по плану...сортиры типа "очко" у кожну хату...
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10.07.2022 15:24 Ответить
Таке красиве місто взяли і пересрали ось до чого привів «сру мирь»
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10.07.2022 15:25 Ответить
«сру мирь» - це наслідки.
Причина - це заглядання в очі в пошуках миру, розмінування перешийку з Кримом та здача Маріуполя.

P.S. Як з'ясувалося, найвеличніший лідер ********** показував що треба робити місцевим у ситуації коли "тече не з кранів, а по вулиці".
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10.07.2022 15:57 Ответить
чы то я загнув?
в каждый подъезд.
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10.07.2022 15:26 Ответить
"х*вому танцору и яйца мешают".....
тодi їх йому вiдрiзають та викидають на вулицю собакам......
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10.07.2022 15:28 Ответить
це маріпульци в 2019 році проголосцвали в верховну раду за новинского. і за опзж. а в міськ раду шарія. пітори. пийте не обляпайтесь. ви наволочі все життя тянули руске лайно, як і весь бомбас.
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10.07.2022 15:50 Ответить
Голосователь подъехал. Просто иди куда подальше, со своей мантрой, которая оправдывает убийство украинцев кацапами.
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10.07.2022 16:03 Ответить
 
 