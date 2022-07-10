В РФ комплектуют армию осужденными, обещая им полную амнистию, и устанавливают слежку за родственниками убитых в Украине воинов, - ГУР

Учитывая значительные потери на войне в Украине, в РФ активизировали набор в частные военные компании. Из-за нехватки желающих активизируется рекрутирование в местах лишения свободы. Таких "новобранцев" планируют отправить в Донецкую область.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

В частности, речь идет о местах лишения свободы, расположенных в Республике Адыгея.

"После подписания и выполнения контрактов с ЧВК, "зекам" обещают полную амнистию. Сбор рекрутов проходит на военном полигоне вблизи хутора Молькино Краснодарского края. Он известен как база подготовки боевиков ППК "Вагнер". Аналогичная работа проводится в местах лишения свободы в Ростове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Статья, по которой был осужден конкретный человек — неважна. Даже если это убийство или другие тяжкие преступления. Всем обещают полную амнистию после 6 месяцев "службы", — говорится в сообщении.

В ГУР добавляют: "При этом все "зеки" должны носить специальные жетоны, указывающие на их статус. Им запрещено иметь сенсорные телефоны — только устаревшие кнопочные "звонилки".

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По информации украинских разведчиков в ходе собеседований, проводимых военнослужащими главного управления генерального штаба ВС РФ, новобранцам доводят, что в течение двух месяцев планируется набор до 10 000 добровольцев. После этого состав ЧВК будет передислоцирован на территорию Донбасса. Среди основных задач – установление контроля над дорогами в направлении Изюм – Славянск – Бахмут.

"Помимо этого, управление ФСБ РФ по Костромской области направило председателю Вохомского муниципального района запрос о предоставлении справочной информации о лицах, склонных к совершению преступлений по ст. 207.3, ст. 280.3 уголовного кодекса РФ (публичное распространение ошибочной информации и их участия в агрессии против Украины). При сборе такой информации особое внимание уделяют близким родственникам военнослужащих, погибших на территории Украины или участвующих в войне", — отмечают в Главном управлении разведки.