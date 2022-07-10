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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15459) война (47249) разведка (4006) Донецкая область (7173) зэки (58)

В РФ комплектуют армию осужденными, обещая им полную амнистию, и устанавливают слежку за родственниками убитых в Украине воинов, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

розвідка

Учитывая значительные потери на войне в Украине, в РФ активизировали набор в частные военные компании. Из-за нехватки желающих активизируется рекрутирование в местах лишения свободы. Таких "новобранцев" планируют отправить в Донецкую область.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУР МО Украины.

В частности, речь идет о местах лишения свободы, расположенных в Республике Адыгея.

"После подписания и выполнения контрактов с ЧВК, "зекам" обещают полную амнистию. Сбор рекрутов проходит на военном полигоне вблизи хутора Молькино Краснодарского края. Он известен как база подготовки боевиков ППК "Вагнер". Аналогичная работа проводится в местах лишения свободы в Ростове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Статья, по которой был осужден конкретный человек — неважна. Даже если это убийство или другие тяжкие преступления. Всем обещают полную амнистию после 6 месяцев "службы", — говорится в сообщении.

В ГУР добавляют: "При этом все "зеки" должны носить специальные жетоны, указывающие на их статус. Им запрещено иметь сенсорные телефоны — только устаревшие кнопочные "звонилки".

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По информации украинских разведчиков в ходе собеседований, проводимых военнослужащими главного управления генерального штаба ВС РФ, новобранцам доводят, что в течение двух месяцев планируется набор до 10 000 добровольцев. После этого состав ЧВК будет передислоцирован на территорию Донбасса. Среди основных задач – установление контроля над дорогами в направлении Изюм – Славянск – Бахмут.

"Помимо этого, управление ФСБ РФ по Костромской области направило председателю Вохомского муниципального района запрос о предоставлении справочной информации о лицах, склонных к совершению преступлений по ст. 207.3, ст. 280.3 уголовного кодекса РФ (публичное распространение ошибочной информации и их участия в агрессии против Украины). При сборе такой информации особое внимание уделяют близким родственникам военнослужащих, погибших на территории Украины или участвующих в войне", — отмечают в Главном управлении разведки.
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Топ комментарии
+17
Повна амністія цим кацапським ублюдкам буде у пакетах та українській родючій землі...
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10.07.2022 15:35
+14
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10.07.2022 15:37
+11
Так повна амністія кацапським зекам настане в нашій краіні , тому ім
не брешуть кремлівські виродки
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10.07.2022 15:38
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10.07.2022 15:33 Ответить
Все як заповідав грабіжник сралін
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10.07.2022 15:34 Ответить
Это обычная практика затянувшейся войны. сталин тут не при чем, он тоже использовал "наработки прошлых времен".
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10.07.2022 15:38 Ответить
Когда строили транссиб, тоже набирали ссыльных, обещая за день считать три дня ссылки, емнип.
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10.07.2022 15:49 Ответить
Это не только в рашке было принято. Наполеон одевал в мундиры тысячи каторжан.
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10.07.2022 16:22 Ответить
Повна амністія цим кацапським ублюдкам буде у пакетах та українській родючій землі...
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10.07.2022 15:35 Ответить
Век воли не видать и жизни тоже.
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10.07.2022 15:36 Ответить
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10.07.2022 15:37 Ответить
Так повна амністія кацапським зекам настане в нашій краіні , тому ім
не брешуть кремлівські виродки
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10.07.2022 15:38 Ответить
atož, - šče dva roki tomu vava fuckin plius "priamo v raj" im obeščal.
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10.07.2022 19:11 Ответить
Донбасс строили два британских бизнесмена..Джон Х'юз и Карл Гаскойн...настала серед гопоты ШАРИКОВской... мавзолейной
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10.07.2022 15:49 Ответить
...и бесплатный билет на концерт Кобзона=)
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10.07.2022 15:49 Ответить
"... и стиральная машина вятка, хорошая, импортнозамещённая"
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10.07.2022 16:36 Ответить
кароче мокши пытаются научить своих петухов летать...
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10.07.2022 15:49 Ответить
Ну от - уже пішли "штрафбати" Зеки в штрафбатах часів ІІ Світової теж відрізнялися від звичайних солдат - не носили знаки розпізнавання
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10.07.2022 15:52 Ответить
Штрафбати з Зеків, загороджувалтні отряди, відношення до рядових як до м'яса, цензура ..... "можєм павтаріть" .... от чмо ***** син сатани їм й повтріть зробить.... голод по переду.
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10.07.2022 16:18 Ответить
попереду
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10.07.2022 17:00 Ответить
Судячи з того, що їбана мокшанська орда виробляла і виробляє на окупованих територіях, я думав, що всіх орків звідти і набирали.
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10.07.2022 16:22 Ответить
навальный вспомнился )) пойдёт крым - небутэрврот отстаивать? )
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10.07.2022 16:32 Ответить
200-й Адыгейский ордена красной звизды ссученый корпус
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10.07.2022 16:52 Ответить
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10.07.2022 17:26 Ответить
учебник для младшей школы, или уже для средних классов?
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10.07.2022 17:42 Ответить
******! ((
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10.07.2022 20:43 Ответить
Редактор, с каких это пор рашистские орки стали воинами ???
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10.07.2022 18:36 Ответить
 
 