Никифоров о заявлениях Спартц по Ермаку: Это дело американской депутатки и американского президента
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
В Офисе президента говорят, что не получали никаких писем или обращений со стороны конгрессвумен Виктории Спартц, ранее обнародовавшей список претензий к главе Офиса президента Андрею Ермаку.
Об этом "Суспільному" сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Это дело американской депутатки и американского Президента. Дадим им самим разобраться. Там звучат какие-то обвинения. Если у Виктории Спартц есть доказательства ее обвинений, пусть обнародует их. Пока, кроме обвинений одной из сотен этих депутатов, мы ничего не услышали", - сказал Никифоров. .
Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.
Пожалуйста, подождите...
Речник президента Никифоров кореспонденту "Суспільного": "Це справа американської депутатки і американського президента. Дамо їм самим розібратися.
Там звучать якісь звинувачення. Якщо Вікторія Спартц має докази своїх звинувачень, нехай оприлюднює їх.
Поки, окрім звинувачень однієї із сотень цих депутатів, ми нічого не почули".
"...однієї з сотень цих депутатів" Як зневажливо!!! І це про людину яка чи не найбільше випрошувала нам зброю!!! Ну-ну
Дані американської розвідки про війну теж були справами американців. До 24 лютого…
Відповідь можна коментувати, що лозунг "Україна-понад усе!'' у Зеленського замінили на ''Єрмак-понад усе!"
Зелебобік заради агента фсб Єрмака продасть Україну?
Ну значить скоро американці скажуть що війна то ваші справи… І здійсниться нарешті мрія бубочки подивитись в очі путіну…
Звязки з Росією це помста Єрмаку за імпічмент Трампу та справу Байдена Хантера, де Єрмак рвав косоворотку перед містечковими з Брайтон бічу, а вийшов пшик. Вікторія є правовірною республіканкою. Вона з нього не "злізе" це тільки початок. Слухання в комітеті будуть відкритими. Сцаними тряпками і гранатами з використаних памперсів Єрмак і 11 його друзяк не відібються.
Эти твари дерьмачьи сдают нашу страну!
Прочитати Спарц,
та дочекатись хто буде підтримувати Єрмака-Татарова
30.12.2021
Огромная статья про Ермака, Демченко, Татарова
https://uainfo.org/blognews/1640881679-agenty-kremlya-v-ofise-prezidenta-kak-fsb-podryvaet-ukrainu.html
Ну, дорослі ж дивляться! Ганьба шапітовцям!
Мне жаль, что такое уважаемое издание, как Цензор, повелся на инфу, про какие-то заявления... Это не было заявлением. Это был официальный запрос. И в общем он приблизительно такой - "какова связь Ермака с рашей". И всё!
Зато как всполошились назначенные Ермаком чиновники... И не только...