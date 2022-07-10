Никифоров о заявлениях Спартц по Ермаку: Это дело американской депутатки и американского президента

В Офисе президента говорят, что не получали никаких писем или обращений со стороны конгрессвумен Виктории Спартц, ранее обнародовавшей список претензий к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Об этом "Суспільному" сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Это дело американской депутатки и американского Президента. Дадим им самим разобраться. Там звучат какие-то обвинения. Если у Виктории Спартц есть доказательства ее обвинений, пусть обнародует их. Пока, кроме обвинений одной из сотен этих депутатов, мы ничего не услышали", - сказал Никифоров. .

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Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.