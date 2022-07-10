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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Никифоров о заявлениях Спартц по Ермаку: Это дело американской депутатки и американского президента

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

никифоров

В Офисе президента говорят, что не получали никаких писем или обращений со стороны конгрессвумен Виктории Спартц, ранее обнародовавшей список претензий к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Об этом "Суспільному" сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Это дело американской депутатки и американского Президента. Дадим им самим разобраться. Там звучат какие-то обвинения. Если у Виктории Спартц есть доказательства ее обвинений, пусть обнародует их. Пока, кроме обвинений одной из сотен этих депутатов, мы ничего не услышали", - сказал Никифоров. .

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Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.
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Топ комментарии
+123
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10.07.2022 15:48
+119
пошла отбрехиваться вся свора
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10.07.2022 15:39
+112
Все більше підгорають дупи-Вікторії Спартц респект...
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10.07.2022 15:39
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Дмитро Чекалкин

Речник президента Никифоров кореспонденту "Суспільного": "Це справа американської депутатки і американського президента. Дамо їм самим розібратися.
Там звучать якісь звинувачення. Якщо Вікторія Спартц має докази своїх звинувачень, нехай оприлюднює їх.
Поки, окрім звинувачень однієї із сотень цих депутатів, ми нічого не почули".
"...однієї з сотень цих депутатів" Як зневажливо!!! І це про людину яка чи не найбільше випрошувала нам зброю!!! Ну-ну
Дані американської розвідки про війну теж були справами американців. До 24 лютого…
Відповідь можна коментувати, що лозунг "Україна-понад усе!'' у Зеленського замінили на ''Єрмак-понад усе!"
Зелебобік заради агента фсб Єрмака продасть Україну?
Ну значить скоро американці скажуть що війна то ваші справи… І здійсниться нарешті мрія бубочки подивитись в очі путіну…
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10.07.2022 20:30 Ответить
А чого боятись Єрмаку , він дуже чесна і порядна людина, хай його перевірять американці. При проходженні перевірки до нього не буде запитань ні в іноземних партнерів , ні в українського суспільства. Чого боятись ?Не розумію.
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10.07.2022 20:35 Ответить
Шутка однако.
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10.07.2022 22:00 Ответить
Через 50 -100 років в Історії України буде вписана ганебна сторінка зради України "************-євреями" від влади і 73% ідіотами, які призвели Україну до краху і знищення суверененітету та незалежності
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10.07.2022 20:46 Ответить
Так нічого і не зрозуміли.
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10.07.2022 22:00 Ответить
якраз все вони зрозуміли, просто дурня включили і морозяться
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11.07.2022 08:30 Ответить
Америка не вірить зе,ЗОВСІМ....українці теж .Після такого викриття президент зеленський повинен НЕГАЙНО бути відстороненний від посади (світовий скандал) або сам подати в відставку (як Борис Джонсон за "нікчемні провини" а не зрадництво і корупцію)....коломойського (основного "керівника-злодія") заарештувати і віддати американському правосуддю...ніхто не бачить януовоща (ставленник кремлівської мафії)а він продовжує знищувати Україну військами кремлівської мафії та своїми перевертнями в Україні.....тому так себе веде "безстрашна" кремлівська мафія"бо бєніренигату (через збитий літак МАУ и 159 загиблих громадян в Омані ) через чмоню передали - хто в Україні хазяїн і як повинно все бути.І макрону,і шульцу і ін. про їх безпорадність а у кремлівської мафії "все схвачено".....завжди нагадують кремлівські гопники ,тому такий роздрай .... ііііі як заворушилось кубло шоблийобликаламоя : можуть піти на скрепи кремлівської мафії (пам"ятайте ,курви,вам ніколи не дадуть натішитьись тими зрадницькими грошима,ні вам ні вашим дітям !).....
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10.07.2022 22:10 Ответить
взагалі то Вікторія писала не листа а запит на інформацію для комітету Конгресу, а копію листа направила спікеру. А смисл запиту - контроль за витрачанням грошей американських платників. Бо корешки Єрмака в Оборонпромі і під час війни беруть "комісійні"при закупах озброєння на гроші дяді Сема.
Звязки з Росією це помста Єрмаку за імпічмент Трампу та справу Байдена Хантера, де Єрмак рвав косоворотку перед містечковими з Брайтон бічу, а вийшов пшик. Вікторія є правовірною республіканкою. Вона з нього не "злізе" це тільки початок. Слухання в комітеті будуть відкритими. Сцаними тряпками і гранатами з використаних памперсів Єрмак і 11 його друзяк не відібються.
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10.07.2022 22:18 Ответить
Прессекретар президента України Сергій Никифоров свою думку з цього приводу не має і не може мати для того і існує ця посада щоб озвучувати позицію президента коли тому не начасі.
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10.07.2022 22:24 Ответить
Шо ви говорите!!????
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10.07.2022 22:36 Ответить
Кому цікаво, шапошников на телеграм каналі розповідає як шостірки з Bigus info відмазують Єрмака. Дуже цікаво
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10.07.2022 22:45 Ответить
бігус сам дуже і дуже підозрілий. По моєму це одна фірма.
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11.07.2022 05:53 Ответить
тільки зараз дійшло?????
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11.07.2022 08:32 Ответить
Зеленский и его кодло должны уйти в отставку!! Отстранить ВСЕХ. У нас война, поэтому военная администрация вместо скомпрометировавшего себя зеленского и ЗЕкодла будет в самый раз
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10.07.2022 22:47 Ответить
Ти кацапчик вирішуй зі своїм ******, а не з нашим президентом,і вчіть мову бо скоро вам всім знадобиться.
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10.07.2022 23:28 Ответить
Твий прэзыдэнт, зэбил, запроданэць, дэржавный зраднык и ФСБшна косэрва!!! Зеленского у видставку!!!!
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11.07.2022 00:06 Ответить
З якого підпілля цей ідіот виліз?
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10.07.2022 23:01 Ответить
Ця говоряща голова вилізла з одного телеканалу, який належить одному найбагатшому "українцю". Тому самому, що у 2014-му році гудів гудками на заводах, щоб тим москалів налякати - .
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10.07.2022 23:09 Ответить
Никифоров, сбрей усы и бороду, - придурок!
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10.07.2022 23:16 Ответить
ні, так як зараз воно якраз на кончіту вурст схоже
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11.07.2022 08:33 Ответить
Это дело, в первую очередь, УКРАИНЦЕВ, а не амеров!
Эти твари дерьмачьи сдают нашу страну!
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10.07.2022 23:31 Ответить
Як вирахувати агентів мацкви у владі?

Прочитати Спарц,

та дочекатись хто буде підтримувати Єрмака-Татарова

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10.07.2022 23:46 Ответить
Агенты Кремля в офисе президента: как ФСБ подрывает Украину

30.12.2021

Огромная статья про Ермака, Демченко, Татарова

https://uainfo.org/blognews/1640881679-agenty-kremlya-v-ofise-prezidenta-kak-fsb-podryvaet-ukrainu.html
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10.07.2022 23:49 Ответить
Єрмак таких єрмаківців понабирав до ОП, що перед глядачами соромно.
Ну, дорослі ж дивляться! Ганьба шапітовцям!
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10.07.2022 23:54 Ответить
та ні пане нікіфоров це справа всього українського народу , що в нас фсбешний завгосп керує президентом
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11.07.2022 00:03 Ответить
Кругова порука
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11.07.2022 00:13 Ответить
Тут с Никифоровым согласен. Это вопрос к президенту США, от конгрессмена США.

Мне жаль, что такое уважаемое издание, как Цензор, повелся на инфу, про какие-то заявления... Это не было заявлением. Это был официальный запрос. И в общем он приблизительно такой - "какова связь Ермака с рашей". И всё!

Зато как всполошились назначенные Ермаком чиновники... И не только...
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11.07.2022 00:40 Ответить
в вас, шоблоновний, трошки когнітивний диссонанс спостерігається....
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11.07.2022 08:35 Ответить
одна гидота серед Зе-шобли...

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11.07.2022 01:12 Ответить
Никифоров это Песков номер 2, ухудшеный вариант
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11.07.2022 07:57 Ответить
Там звучать не ЯКІСЬ звинувачення,а КОНКРЕТНІ факти "діяльності козиря"...
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11.07.2022 08:30 Ответить
Щось дуже підгорає у команди Єрмака, якщо навіть Никифоров змушений відбріхуватись, якого не чутно було з перших днів повномасштабного вторгнення
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11.07.2022 13:19 Ответить
никифоров,звичайна дешівка ,,Зе,,кольору
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12.07.2022 21:50 Ответить
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