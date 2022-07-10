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Байден едет на Ближний Восток, чтобы найти советское оружие для Украины, - The New York Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

В повестку дня ближневосточного турне президента США Джо Байдена, которое состоится 13-16 июля, входит поиск оружия советского производства для Украины.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Нет.

Издание пишет, что США не хотят давить на президента Владимира Зеленского и требовать мирного соглашения с Россией, но уже появляются опасения, сколько еще можно будет оказывать столь высокий уровень материальной поддержки Украины.

"По некоторым оценкам, одобренного Конгрессом пакета военной помощи должно хватить до второго квартала следующего года. Но вопрос в том, как долго может продолжаться текущая поставка оружия и боеприпасов без ухудшения военной готовности США", — говорится в публикации.

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Поэтому американские официальные лица призывают третьи страны передать остатки оружия советского производства, с которым знакомы Вооруженные Силы Украины.

Этот пункт будет в программе визита Байдена на Ближний Восток на следующей неделе, когда он должен встретиться с лидерами арабских государств, когда-то являвшихся клиентами Советского Союза.
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Топ комментарии
+46
Джо,Україні потрібна ******* якісна зброя а не савєтськає гавно...
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10.07.2022 15:49
+37
нда.., ту работу, которую до 2019 года делал Порох взял на себя Президент США, а нынешний Верховный только мотивирующие ролики для разной публики со своим кварталом клепает, учит Запад жизни и палки Украине в колёса вставляет руками фаворитов и своей свиты подзаборной..
ну шо ж, "спасибо" вумному нариду..(
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10.07.2022 15:56
+35
а всё могло бы быть по другому с поставками натовских и американских вооружений, если бы убрали дерьмака со всей его кротово-парашной облудой. будем надеяться, что американцам таки удастся запустить позитивные изменения в желаемых руслах. другого пути нет в борьбе с кротами, коррупцией и прочими родимыми пятнами прорашизма.
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10.07.2022 15:53
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(((все таки прагматизм взял верх. впрочем ожидаемо. зачем Украине бесплатно поставлять то, что можно продать ближнему востоку взамен советского барахла? но дареному коню в зубы не смотрят((( никто, никому, никогда и ничего не должен. эта парадигма, сказанная когда то Сахаровым, расставляет все происходящее в мире на свои места. есть субъект(государство. нация, просто отдельный человек) и его интересы - все остальное вторично. научимся жить по ней - выживем, нет - так и будем в роли вечного просителя.
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10.07.2022 23:38 Ответить
Едет унижаться перед саудовским королем, с его то здоровьем. Хотя недавно назначил Саудовскую Аравию "страной-изгоем". Венесуэла, Иран, Китай.. готов принять со всех сторон в любом количестве.
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11.07.2022 04:14 Ответить
А де посилання на оригінал. А то таке відчуття що перепостили чиюсь маячню. https://www.nytimes.com/2022/07/09/us/politics/ukraine-strategy-biden.html
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11.07.2022 06:21 Ответить
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