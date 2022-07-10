Жаль, что Запад не может напрямую вмешаться в войну в Украине, - Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сожалеет, что Запад не может военно вмешаться в войну в Украине, чтобы защитить гражданское население.

Об этом она сказала в комментарии Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Например, я бы хотела пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из спорных районов в Украине. Но мы не можем себе этого позволить. Такое обещание должно быть подкреплено военным путем", - заявила политик.

Следовательно, констатировала Бербок, нужно четко сказать, что никаких бесполетных зон не будет.

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Она пожаловалась на военную беспомощность Запада в Украине: "Приходится терпеть тот факт, что ты ничего не можешь поделать, это иногда жестокость внешней политики".

Министр отметила, что "хорошая внешняя политика также означает сохранять хладнокровие, даже когда сердце пылает". По ее словам, момент, когда она увидела фотографии расстрелянных детей во время своего визита в Украину, стал одним из самых горьких моментов за время ее пребывания в должности главы МИД.

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"Это все говорит о том, что сейчас невозможно договориться с этим путиным", - заявила министр.