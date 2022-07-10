В Мариуполе рашисты возобновили эксгумацию тел, погребенных во дворах многоэтажек, - Андрющенко

Оккупанты заставляют жителей домов свидетельствовать, что погибшие якобы были убиты украинской армией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"Оккупанты возобновили эксгумацию по дворам многоэтажек. Первые - в районе пр. Свободы. Теперь эксгумацию проводит следственный комитет РФ. Труппы выкапывают, помещают в пластиковые пакеты и автомобилем "Груз 200" вывозят прямо в Старый Крым. Там уже навалом в братскую могилу", – говорится в сообщении.

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Андрющенко подчеркивает, что следователи и военные РФ допрашивают жителей о подробностях гибели мариупольцев.

"В итоге за "прозрачным намеком" человека с автоматом, всех убила "украинская армия"", - добавляет советник мэра.