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В Мариуполе рашисты возобновили эксгумацию тел, погребенных во дворах многоэтажек, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Оккупанты заставляют жителей домов свидетельствовать, что погибшие якобы были убиты украинской армией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"Оккупанты возобновили эксгумацию по дворам многоэтажек. Первые - в районе пр. Свободы. Теперь эксгумацию проводит следственный комитет РФ. Труппы выкапывают, помещают в пластиковые пакеты и автомобилем "Груз 200" вывозят прямо в Старый Крым. Там уже навалом в братскую могилу", – говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты попытались включить воду в Мариуполе, не перекладывая трубы, поэтому текло не из кранов, а по улице, - Андрющенко

Андрющенко подчеркивает, что следователи и военные РФ допрашивают жителей о подробностях гибели мариупольцев.

"В итоге за "прозрачным намеком" человека с автоматом, всех убила "украинская армия"", - добавляет советник мэра.
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Кацапські вбивці замітають сліди своїх злочинів...
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10.07.2022 16:08 Ответить
На це зважати непотрібно так як таке вони роблять для внутрішнього споживання специфічного інформаційного "продукту" собакосвиней на так званій російській федерації.Для світу зібрані "докази" окупантом ніякої ваги не мають.
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10.07.2022 16:15 Ответить
Украина напала на Украину с целью украинизации Украины...
Так трындел говорящий кобыл рабZZei ещё несколько лет назад...
Сегодня этому Нацистскому мудаку не жмут руку даже в Индонезии...
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10.07.2022 16:16 Ответить
Китаи за рашою
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10.07.2022 16:21 Ответить
 
 