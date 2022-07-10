За призывы к сепаратизму суд обязал сотрудника одесского зоопарка Устинова читать украинскую литературу
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В Одессе работника зоопарка Владимира Устинова осудили за призывы к сепаратизму и насильственному свержению конституционного строя.
Об этом сообщили в Едином государственном реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
14 февраля на территории зоопарка мужчина зашел в соцсеть "Одноклассники" и опубликовал сообщение: "Одесса вставай! Давайте повалим гидру Киевской нацистской власти наркоманов!.. Одесса это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни во благо нашего освобождения! Российский солдат – Одесса ждет и молится за тебя!". В марте работники СБУ провели обыски у подозреваемого и изъяли мобильный телефон с двумя сим-картами и металлическую прут. На судебном заседании автор сообщения признал себя виновным в полном объеме.
Суд решил назначить обвиняемому пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Одной из основных обязанностей во время испытательного срока является прочитать некоторые произведения украинских писателей.
Судья обязал мужчину соблюдать требования по проведению досуга, а именно: прочитать произведения Ивана Багряного "Тигролови", Василия Барки "Жовтий князь" и Уласа Самчука "Марія". Такой способ проведения досуга, по мнению суда, будет иметь влияние, необходимое для исправления обвиняемого и предотвращения новых преступлений.
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Насправді ж, і суддю і виновника треба запраторити до буцегарні!
Одним з основних обов'язків під час випробувального терміну є прочитати деякі твори українських письменників.
муйня якась, як і термін 5 років умовно
Нажаль, іноді заходить! Результат - підготовка до шашликів замість того, щоб готуватися до війни!
Зрадник й посібник ворога отримаує умовний термін?!
Й суддю знайти й цього персонажа й посадити обох на 10 років, й звісно ж книжки тільки Українською про злочини савєтав надавати.
Скільки ми ще будемо терпіти цю дич із законами та право суддів трактувати їх по бажанню лівої п'ятки???
Штук 20 документалок за нашими хлопцями в АТО та iх поглядами, тлумаченням.