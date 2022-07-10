За призывы к сепаратизму суд обязал сотрудника одесского зоопарка Устинова читать украинскую литературу

В Одессе работника зоопарка Владимира Устинова осудили за призывы к сепаратизму и насильственному свержению конституционного строя.

Об этом сообщили в Едином государственном реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

14 февраля на территории зоопарка мужчина зашел в соцсеть "Одноклассники" и опубликовал сообщение: "Одесса вставай! Давайте повалим гидру Киевской нацистской власти наркоманов!.. Одесса это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни во благо нашего освобождения! Российский солдат – Одесса ждет и молится за тебя!". В марте работники СБУ провели обыски у подозреваемого и изъяли мобильный телефон с двумя сим-картами и металлическую прут. На судебном заседании автор сообщения признал себя виновным в полном объеме.

Суд решил назначить обвиняемому пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Одной из основных обязанностей во время испытательного срока является прочитать некоторые произведения украинских писателей.

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Судья обязал мужчину соблюдать требования по проведению досуга, а именно: прочитать произведения Ивана Багряного "Тигролови", Василия Барки "Жовтий князь" и Уласа Самчука "Марія". Такой способ проведения досуга, по мнению суда, будет иметь влияние, необходимое для исправления обвиняемого и предотвращения новых преступлений.