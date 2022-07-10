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За призывы к сепаратизму суд обязал сотрудника одесского зоопарка Устинова читать украинскую литературу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

книги

В Одессе работника зоопарка Владимира Устинова осудили за призывы к сепаратизму и насильственному свержению конституционного строя.

Об этом сообщили в Едином государственном реестре судебных решений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

14 февраля на территории зоопарка мужчина зашел в соцсеть "Одноклассники" и опубликовал сообщение: "Одесса вставай! Давайте повалим гидру Киевской нацистской власти наркоманов!.. Одесса это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни во благо нашего освобождения! Российский солдат – Одесса ждет и молится за тебя!". В марте работники СБУ провели обыски у подозреваемого и изъяли мобильный телефон с двумя сим-картами и металлическую прут. На судебном заседании автор сообщения признал себя виновным в полном объеме.

Суд решил назначить обвиняемому пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Одной из основных обязанностей во время испытательного срока является прочитать некоторые произведения украинских писателей.

Читайте: Суд приговорил экс-нардепа Царева к 12 годам тюрьмы за призывы к сепаратизму

Судья обязал мужчину соблюдать требования по проведению досуга, а именно: прочитать произведения Ивана Багряного "Тигролови", Василия Барки "Жовтий князь" и Уласа Самчука "Марія". Такой способ проведения досуга, по мнению суда, будет иметь влияние, необходимое для исправления обвиняемого и предотвращения новых преступлений.
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Топ комментарии
+42
ну *** шо за херня??? пацаны на передовой зубами в бетон вгрызаются, а эта падла будет сидеть книжки читать!
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10.07.2022 16:25
+33
краще зобовязати писати заповіт
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10.07.2022 16:20
+33
суддю, який виніс такий вирок!
Насправді ж, і суддю і виновника треба запраторити до буцегарні!
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10.07.2022 16:25
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краще зобовязати писати заповіт
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10.07.2022 16:20 Ответить
суддю, який виніс такий вирок!
Насправді ж, і суддю і виновника треба запраторити до буцегарні!
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10.07.2022 16:25 Ответить
В клітку до самця горили.
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10.07.2022 17:42 Ответить
Эта мразь потенциальный наводчик на жилые дома‼️Депутаты ,/пересмотрите эти смешные предательские законы‼️
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10.07.2022 17:02 Ответить
головне щоб без биндер, а то вдруг він прочитає що небудь насправді проукраїнське

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10.07.2022 16:23 Ответить
Щитаю - очень мягкий приговор. Надо было еще обязать научиться варить борщ, и каждую неделю обязать есть бануш и вареники со сметаной. Чеки из ресторана предоставлять в надзорный орган.
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10.07.2022 16:24 Ответить
згодєн....посадить в клетку , в этом зоопарке, и пусть учит прилюдно
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10.07.2022 16:29 Ответить
та щас...вареноков ему дай...их потом пулеметной чергой не разгонишь

Одним з основних обов'язків під час випробувального терміну є прочитати деякі твори українських письменників.

муйня якась, як і термін 5 років умовно
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10.07.2022 16:44 Ответить
ну *** шо за херня??? пацаны на передовой зубами в бетон вгрызаются, а эта падла будет сидеть книжки читать!
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10.07.2022 16:25 Ответить
йому там література поможе...Горбатого могила виправить.
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10.07.2022 16:25 Ответить
А яка хвамилія судді?
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10.07.2022 16:26 Ответить
Одеса? Ну як завжди мабуть - Ізраіль Моісеевич Свінаренко.
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10.07.2022 16:53 Ответить
Краще би посадили у клітку в зоопарку та повісили табличку ""Манкурт одеський''
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10.07.2022 16:26 Ответить
За сепаратизм читати книжки? Серйозно? Да здраствует наш суд найбільш гуманний в Світі.
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10.07.2022 16:27 Ответить
Суду, у нормальному розумінні цього слова в Україні НЕ ІСНУЄ.
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10.07.2022 16:32 Ответить
Там судді теж всі поголовно сєпари! Суки... Хай би 5 років в буцигарні читав!
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10.07.2022 20:29 Ответить
І шоб читав з клітки у зоопарку...
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10.07.2022 16:28 Ответить
виразно і в голос
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10.07.2022 16:29 Ответить
😂🤣
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10.07.2022 16:31 Ответить
Суд в стилі 95 кварталу - примітивно тупий з претензією на гумор!
Нажаль, іноді заходить! Результат - підготовка до шашликів замість того, щоб готуватися до війни!
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10.07.2022 16:29 Ответить
песец наказали
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10.07.2022 16:29 Ответить
только надо было добавить чтобы книжки он эти читал в слух на рабочем месте в клетке с кракодилами
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10.07.2022 16:30 Ответить
А як проконтролюють виконання вироку ? Засуджений буде здавати екзамен з цих книжок ? Якщо ні, то це фікція, а не покарання.
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10.07.2022 16:30 Ответить
Контролировать будет попугай в зоопарке,,,
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10.07.2022 16:34 Ответить
Що це за сюр?
Зрадник й посібник ворога отримаує умовний термін?!
Й суддю знайти й цього персонажа й посадити обох на 10 років, й звісно ж книжки тільки Українською про злочини савєтав надавати.
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10.07.2022 16:31 Ответить
Угу, всім покаранням покарання... Це типу судді сплутали цю наволоч зі школярем і задали літературу на літо? Який ***** умовний строк!? Наші хлопці гинуть на фронті в той час, як ця падаль прославляє ворога. К **** такі суди!
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10.07.2022 16:33 Ответить
Ссучений у нас те злочинне угрупування, яке називає себе судилищем, дівчина виклала фото своєї дупи, то їй 3 роки, цей 3.14дар, ворог України, колаборант, читати укр. книжки, знаючи наперед, що ця погань навіть абетки не знає.
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10.07.2022 16:33 Ответить
Да, здравствует наш одесский суд, самый гуманный и справедливый суд в мире. На оккупированных территориях рашисты с сдачи колоборантов и проросийских тварей расстреливают проукраинских людей. Пока страной руководит совок щеленский так и будет.
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10.07.2022 16:36 Ответить
вы по маршруткам пройдитесь, там дедуганы пропоганду путинскую несут, и призывают смотреть роисся - 24.
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10.07.2022 16:36 Ответить
Хм... Це знущання, чи катування?
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10.07.2022 16:37 Ответить
Коли наші воїни гинуть за Україну - сепарів карають читанням літератури? І це під час війни? Шо нах...уй? Я куею!
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10.07.2022 16:39 Ответить
Интересно, что читают судьи: комиксы, сценарии квартала95?
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10.07.2022 16:40 Ответить
Ну, хоть верхом на бутылке?
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10.07.2022 16:42 Ответить
Типа, потроллили сепара?
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10.07.2022 16:44 Ответить
У нас говорили о таких наказаниях: "Кисло в *** чудаку сделали".
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10.07.2022 16:46 Ответить
Сепаратня в Україні має відчувати нетерпиме відношення українців до себе на кожному кроці.Коли бачите поруч рило,яке щось белькоче про руцький мір,або несе кацапську пропаганду-згадайте про понівечину Україну,розбомблені міста і села,про Бучу,Ірпінь,Маріуполь...,про десятки тисяч вбитих і поранених...Після цього рішення прийде самим собою.Не соромтесь своєї реакції!
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10.07.2022 16:50 Ответить
Якийсь ідіотизм.

Скільки ми ще будемо терпіти цю дич із законами та право суддів трактувати їх по бажанню лівої п'ятки???
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10.07.2022 16:51 Ответить
Вас будут кормить солёным, но пить давать не будут. Каждый день я буду навещать вас с графином прохладной свежей воды...(с)
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10.07.2022 16:53 Ответить
И все?????! Пусть читает но только в тигру в клетке!!!!!!!!!!!!
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10.07.2022 17:13 Ответить
ну и где сбу???кто то занимается судьями сепаратистами????писец.
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10.07.2022 17:17 Ответить
Це сумнозвісний Попович рішення виніс? Сподіваюсь, буде апеляція.
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10.07.2022 17:33 Ответить
Попревич, а не попович
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10.07.2022 17:35 Ответить
Так по по приколу со ржачем страну и просрем…..этой суке надо было реальную пятерку и дать там бы и почита
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10.07.2022 17:39 Ответить
вони з нас знущаються, ці сєпари. добре, що хоч не виплатили компенсацію за те що потурбували. наших волонтерів мордують і відразу запідозрюють в чомусь, а це лайно буде читати в тіньочку, воно ж українською навіть речення не зможе прочитати
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10.07.2022 17:40 Ответить
Не, за любое малейшее публичное проявление сепаратизма нужно сажать в тюрьму, а во время войны надо или расстреливать или давать пожизненное с конфискацией. Играть с такими вещами это все равно что играть с огнем, мы это уже проходили и сейчас получили полномасштабную войну.
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10.07.2022 18:13 Ответить
одесский суд своих единомышленников в обиду не дает.
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10.07.2022 18:46 Ответить
Краще б віддали горилі на згвалтування...
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10.07.2022 18:52 Ответить
В росії по сім років дають за війну а в нас книжки читати
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10.07.2022 18:57 Ответить
в сросії..
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10.07.2022 22:46 Ответить
та що за звичка порiвнюватися з рашею? КОли бачу таку логiку, то розумiю, що людина з дитсадка без власноi точки зору, i заплуталась у базових моральних принципах, i не може сама вирiшувати. Стала дитинка i почала лупати глазами, а потiм списала контрольну у сусiда. Так i ти спробував списати контрольну у раши, i двiйку отримали оба.
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11.07.2022 00:21 Ответить
Ага, а Чикатило заставив би читати Достоєвського.
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10.07.2022 19:29 Ответить
А кіно йому не прописали дивитись як покарання?
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10.07.2022 20:31 Ответить
а чого би i нi. ДОкументалку про АТО хай двивиться, а потiм 300 питань. Як не здасть - то перездача через тиждень у камерi вiддiлення i такi перездачi - доки вiрно не вiдповicть.

Штук 20 документалок за нашими хлопцями в АТО та iх поглядами, тлумаченням.
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11.07.2022 00:26 Ответить
От би ще Єрмаку з Татаровим літератури виписали, бажано з тюремної бібліотеки.
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10.07.2022 22:35 Ответить
Це пряме знущання над Україною.
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11.07.2022 08:22 Ответить
А судді ХТО???????
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16.07.2022 13:39 Ответить
 
 