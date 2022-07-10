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Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в "Дії", - МВД

Новости Цензор.НЕТ Общество

дія

Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым санкционирует оформление в "Дії" разрешения на выезд детей за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Это означает, что один из родителей сможет давать разрешение на выезд ребенка до 16 лет за границу онлайн.

Раньше для оформления выезда ребенка с одним родителем необходимо было получить нотариально заверенное письменное согласие.

Читайте: В "Дії" начали тестировать пенсионные удостоверения и е-посвідки
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Топ комментарии
+9
А також прямо в «Дії» можна виїхати за кордон, не виходячи з дому!
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10.07.2022 17:20
+4
Ты уверен в том, что написал?
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10.07.2022 17:15
+4
А что до дии существовала жизнь❓
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10.07.2022 17:32
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а воєнкомат повідомити про зміну місця проживання в Дії нікак ніззя !

треба наїхати на Залужного
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10.07.2022 16:54 Ответить
Очень вовремя. Миллионы женщин с детьми уже вернулись в Украину. А когда вывозили - бегали по нотариусам, чтоб доверенность на вывоз ребенка оформить.
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10.07.2022 17:08 Ответить
Ты уверен в том, что написал?
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10.07.2022 17:15 Ответить
Тебя кака часть фразы смущает? Про миллионы вернувшихся или про то, что бегали по нотариусам?
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10.07.2022 17:55 Ответить
Если ты про то, что на границе не проверяют доверенность, поэтому многие не парились - так и есть. Но те, кто понимал, что могут потребовать такую доверенность в любой момент - те сделали. И тогда, и сейчас, проверки на границах примерно одинаковые. И если бы доверенность не нужна была совсем - ее бы в "Дие" не делали.
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10.07.2022 18:00 Ответить
ніхто не перевіряв тоді.
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10.07.2022 17:28 Ответить
А и сейчас в основном не проверяют. Жена с ребенком неделю назад выезжала в Польшу, доверенность не спрашивали. Нол в отдельных случаях - спрашивают, и те, кто это понимает - нашли нотариуса и все оформили.
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10.07.2022 17:57 Ответить
А також прямо в «Дії» можна виїхати за кордон, не виходячи з дому!
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10.07.2022 17:20 Ответить
а как до этого был выезд, без дии?
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10.07.2022 17:30 Ответить
треба було в нотаріуса за 400 грн оформлювати дозвіл. Хоча, коли євакуювались на початку війни, пропускали всіх без дозволів.
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10.07.2022 17:32 Ответить
А что до дии существовала жизнь❓
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10.07.2022 17:32 Ответить
говорят, что эту ДИЮ москальские програмисты делали, чтот много чего можно сделать в ДИЕ
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10.07.2022 17:31 Ответить
Пользоваться диею может только полный ДЕБИЛ!!!!
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10.07.2022 17:35 Ответить
нешановні, в вас не вистачає своїх російських ресурсів, що ви тут гадите?
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10.07.2022 17:41 Ответить
Шановный бот подоляцкий вали нах.Основная цель ДИИ сбор информации в данный момент,а в будующем провести выборы через дию.Козел проплаченый ипало стули
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10.07.2022 17:44 Ответить
Влучно👍
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10.07.2022 18:00 Ответить
Реєстрація: 09 липня 2022.

Інтересно хто ж тут бот? Свиня хрюкає до людини яка зареєстрована Реєстрація: 06 червня 2019.
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10.07.2022 20:58 Ответить
Якщо не помиляюсь дозвіл не потрібен до кінця військового стану, у супроводі дитини одним з батьків
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10.07.2022 17:32 Ответить
Нотариусы у розпачi. Лишили халявного, но законного дохода
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10.07.2022 17:35 Ответить
Это ширма.Главное назначенеи дии в будующем провести через нее выборы и нарисовать 73% едебилов .Стоить не забывать о разрабах дии и куда все данные уходят .Примитивно,тупо,но *** работает на отлично благодаря мудрому нариду
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10.07.2022 18:02 Ответить
Боте в Україні як показала практика населення проголосує і без Дії так як скаже телевізор.

Так в чому проблеми?

Розстроєний, що незважаючи на телевізор Пальчевський пролетів як фанера над Парижем? Неростраюйся.

Як би сильно в популізм люди в Україні не вірили, але за явного ворога та агента не проголосують.

І завжди можна зробити майдан.

А якщо ще й відмінять таємницю голосування то вибори в Дії стануть благом та дозволять на практиці реалізувати відповідальність кожного за свій вибір як наслідок українці практично зразу ще й в популізм перестануть вірити. Це ж супер я вважаю.
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10.07.2022 21:06 Ответить
лучше б бабок кинул и осадил вручение повесток бандитское а то лопнет терпение у народа придет наш гетьман порох 1...
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10.07.2022 19:18 Ответить
Для цього треба розігнати військомати і набрати заново але вже повністю цифрові. Але перед тим треба ще демографічний реєстр закінчити. Щоб було розуміння про людський ресурс доступний державі і щоб мобілізувала не людина, а програма яка взятки не бере. Тоді можна і через Дію повістки зробити, і там же виставити приписне та номер чи коефіцієнт щоб в людини було розуміння який шанс що їй система видасть повістку.

Ну і звичайно наказати всіх домогосподарок про яких Філ анімацію зробив.
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10.07.2022 21:11 Ответить
 
 