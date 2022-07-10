Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в "Дії", - МВД

Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым санкционирует оформление в "Дії" разрешения на выезд детей за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Это означает, что один из родителей сможет давать разрешение на выезд ребенка до 16 лет за границу онлайн.

Раньше для оформления выезда ребенка с одним родителем необходимо было получить нотариально заверенное письменное согласие.

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