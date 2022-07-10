Разрешение на выезд детей за границу можно будет оформить в "Дії", - МВД
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Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым санкционирует оформление в "Дії" разрешения на выезд детей за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Это означает, что один из родителей сможет давать разрешение на выезд ребенка до 16 лет за границу онлайн.
Раньше для оформления выезда ребенка с одним родителем необходимо было получить нотариально заверенное письменное согласие.
Топ комментарии
+9 Oleksandr Pohribnyi
показать весь комментарий10.07.2022 17:20
+4 Андрей Дрофяк
показать весь комментарий10.07.2022 17:15
+4 Цитаты, притчи, афоризмы.
показать весь комментарий10.07.2022 17:32
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треба наїхати на Залужного
Інтересно хто ж тут бот? Свиня хрюкає до людини яка зареєстрована Реєстрація: 06 червня 2019.
Так в чому проблеми?
Розстроєний, що незважаючи на телевізор Пальчевський пролетів як фанера над Парижем? Неростраюйся.
Як би сильно в популізм люди в Україні не вірили, але за явного ворога та агента не проголосують.
І завжди можна зробити майдан.
А якщо ще й відмінять таємницю голосування то вибори в Дії стануть благом та дозволять на практиці реалізувати відповідальність кожного за свій вибір як наслідок українці практично зразу ще й в популізм перестануть вірити. Це ж супер я вважаю.
Ну і звичайно наказати всіх домогосподарок про яких Філ анімацію зробив.