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Украинец Новиков во второй раз стал самым сильным человеком в мире

Новости Цензор.НЕТ Спорт

олексій,новіков

Украинский стронгмен Алексей Новиков во второй раз получил титул чемпиона на международных соревнованиях Strongman Classic, состоявшихся в Лондоне (Великобритания).

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на твиттер соревнований.

Новиков набрал 54 балла в общем зачете, на 12 баллов опередив ближайшего соперника – канадца Митчелла Гупера (42 очка). Третье место с отставанием всего полбалла от серебра занял американец Эван Синглтон (41,5).

После победы Новиков призвал фанатов жертвовать деньги защитникам Украины, воюющим с российскими оккупантами.

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"Лучшее поздравление для меня - это донат для пацанов", - написал украинский силач в сториз на своей странице в Инстаграм.

С самого начала полномасштабного вторжения Новиков занимается волонтерством и передает часть призовых украинской армии.
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Топ комментарии
+18
Новікову-респектище...
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10.07.2022 17:14
+15
УКРАИНСКИМ ГЕРОЯМ СЛАВА!
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10.07.2022 17:22
+9
Козак 💪
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10.07.2022 17:31
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Новікову-респектище...
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10.07.2022 17:14 Ответить
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10.07.2022 17:16 Ответить
УКРАИНСКИМ ГЕРОЯМ СЛАВА!
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10.07.2022 17:22 Ответить
Козак 💪
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10.07.2022 17:31 Ответить
Усі ці сильні мужчини дуже слабкі на голову...найчастіше, у їх головах пусто...
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10.07.2022 17:41 Ответить
ще один вася...
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10.07.2022 17:49 Ответить
Розпочалися навчання першої групи українських чоловіків у Великій Британії в рамках нової програми, метою якої є підготовка до 10 тисяч українських солдатів кожні три місяці у війні проти Росії. Деякі з них ніколи не брали до рук гвинтівки до недавнього прибуття до Великобританії повідомляє The Wall Street Journal.
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10.07.2022 17:49 Ответить
При всій повазі до редакції, результати там трошки інші. Новіков посів третє місце. Молодець, без сумніву. https://www.theworldsstrongestman.com/2022-results/
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10.07.2022 18:40 Ответить
Присоединяюсь, даже с третьим местом - молодчина!
Федор Емельяненко, по-моему, в реальности тоже ведь украинец?
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10.07.2022 19:14 Ответить
Єтнічний українець, народився колись у Луганській області...
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10.07.2022 19:43 Ответить
Емельяненко-ватное ПГМнутое говно, типичный лугандиец.
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11.07.2022 04:13 Ответить
При всій повазі до тебе, ти сліпий або не вмієш читати, ти дав посилання на зовсім інше змагання
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10.07.2022 20:30 Ответить
"Найкраще поздоровлення для мене - це донат для пацанів", - написав чемпіон у сторіз після перемоги на змаганнях Strongman Classic у Лондоні.
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10.07.2022 19:25 Ответить
Найсильніша людина це титул який береться на WSM, його Новіков брав раніше але цього року він третій як вже писали нижче(до речі, дуже драматична боротьба була), а в цих змаганнях так - перший але вони не дають титул найсильнішого
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10.07.2022 20:30 Ответить
Все таки треба брати нам приклад із російської імперії. Інакше справи не буде і все йтиме по колу.

В імперії була примусова зміна релігії на імперську, заодно зміна імені на імперське. Примусове вивчення та застосовування язика імперії.

Та навіть змінна звучання прізвищ на імперське, тобто мінімум закінчення - це наприклад був італієць Брюлло став росіянин Брюлов.

Все силою, а не згідні в яму, або мінімум якщо були дуже багатими та корисними то геть із публічного простору імперії. Що заставляло таку ціль цькування самій асимілюватись чи максимум асиміляція відбувалась вже з її дітьми.
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10.07.2022 20:51 Ответить
Його вже чекають у фракції слуга народу.
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10.07.2022 20:52 Ответить
 
 