Германия блокирует финансовую помощь Украине от ЕС в размере 9 миллиардов евро, – СМИ

По данным источников газеты Corriere della Sera, министр финансов Германии Кристиан Линдер блокирует финансовый транш Украины от Европейского Союза в размере €9 млрд. Пока чиновник согласился на выплату только €1 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным СМИ, министр финансов ФРГ выступает против выделения средств Украине путём общего европейского долга, как это было во времена пандемии COVID-19. При этом правительство нашей страны неоднократно утверждало, что ежемесячная нехватка бюджета составляет $5 млрд.

Линдер мотивирует свою позицию тем, что в сентябре Украина рискует не выплатить 900 млн евро внешнего долга. По мнению журналистов издания, задержка транша могла стать одной из причин увольнения посла Украины в Германии Андрея Мельника. Однако это не обязательно правда: ранее портал Bild утверждал, что дипломат перейдет на новую должность – замглавы МИД.

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Напомним, Еврокомиссия предложила отправить Киеву пакет финансовой помощи в размере €9 млрд еще весной. Затем транш был одобрен лидерами стран-членов ЕС.

Деньги предлагали выдать Украине в качестве займа со сроком погашения через 25 лет и без процентов за счет средств, которые Еврокомиссия собирала путем выпуска на рынок долговых облигаций под гарантии стран Европы. Первый транш европейской помощи в размере €1 млрд был одобрен Европарламентом 7 июля.