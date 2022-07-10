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Германия блокирует финансовую помощь Украине от ЕС в размере 9 миллиардов евро, – СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

німеччина

По данным источников газеты Corriere della Sera, министр финансов Германии Кристиан Линдер блокирует финансовый транш Украины от Европейского Союза в размере €9 млрд. Пока чиновник согласился на выплату только €1 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным СМИ, министр финансов ФРГ выступает против выделения средств Украине путём общего европейского долга, как это было во времена пандемии COVID-19. При этом правительство нашей страны неоднократно утверждало, что ежемесячная нехватка бюджета составляет $5 млрд.

Линдер мотивирует свою позицию тем, что в сентябре Украина рискует не выплатить 900 млн евро внешнего долга. По мнению журналистов издания, задержка транша могла стать одной из причин увольнения посла Украины в Германии Андрея Мельника. Однако это не обязательно правда: ранее портал Bild утверждал, что дипломат перейдет на новую должность – замглавы МИД.

Также читайте: Если бы Россия не хотела ослабить Европу, она не била бы по кошелькам ее жителей. РФ готовит и другой удар – миграцией, - Зеленский

Напомним, Еврокомиссия предложила отправить Киеву пакет финансовой помощи в размере €9 млрд еще весной. Затем транш был одобрен лидерами стран-членов ЕС.

Деньги предлагали выдать Украине в качестве займа со сроком погашения через 25 лет и без процентов за счет средств, которые Еврокомиссия собирала путем выпуска на рынок долговых облигаций под гарантии стран Европы. Первый транш европейской помощи в размере €1 млрд был одобрен Европарламентом 7 июля.
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Топ комментарии
+57
Это кажется тот хрен который ждал захвата Украины за считанные дни
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10.07.2022 18:26
+42
Может пора по крымскому мосту вдарить, там сейчас едет поезд с кучей танков на херсонское направление
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10.07.2022 18:26
+41
Німці продовжують срати і робити вигляд шо то не вони...
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10.07.2022 18:28
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Может пора по крымскому мосту вдарить, там сейчас едет поезд с кучей танков на херсонское направление
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10.07.2022 18:26 Ответить
Кулаком?
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10.07.2022 21:06 Ответить
Фашики
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10.07.2022 18:26 Ответить
Споріднені ще за часів сраліна та однокрашанкового
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10.07.2022 18:30 Ответить
Хаха. Ви за російську імперію чули? Хто там на троні сидів знаєте? Ну якої національності були роди та придворні?

Вони споріднені з моменту створення росії германськими кланами. Для них росія це їх ресурсна колонія.
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10.07.2022 20:35 Ответить
Министр немецкий в конце концов даст добро. Но! Куда зеленые гроши девать будут? Уже напринимали постановолений на закупку битума на десятки миллиардов гривень и закопыванию финансовой помощи в очередные дороги по космическим ценам.
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10.07.2022 21:06 Ответить
Это кажется тот хрен который ждал захвата Украины за считанные дни
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10.07.2022 18:26 Ответить
саме той
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10.07.2022 18:27 Ответить
Он самый👎
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10.07.2022 18:39 Ответить
Вонял, что Украине осталось 90 часов... Презерватив штопаный...
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10.07.2022 19:01 Ответить
Дарма тоді Мельник не дав йому в рило 😕
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10.07.2022 20:39 Ответить
принциповий,за порівняно невелику кількість кацапських нафтодолларів.
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10.07.2022 18:27 Ответить
Німці продовжують срати і робити вигляд шо то не вони...
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10.07.2022 18:28 Ответить
Німці хочуть турбінку Сіменс парашці віддати, от і торгуються.....
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11.07.2022 07:49 Ответить
****** європейські цінності.
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10.07.2022 18:30 Ответить
Мінетчина продовжує відпрацьовувати ротом нафтодолари.
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10.07.2022 18:30 Ответить
***** які всі "скоморохи",більше сріть на німаків,більше,ще й перестане платити за біженців,худоба невдячна
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10.07.2022 18:48 Ответить
Иди вставай в очередь отсосать у своего бога )(уйла.
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10.07.2022 19:42 Ответить
ахаха ще один дефективнй який в голову тільки жре)))
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10.07.2022 20:57 Ответить
На них не тільки срати треба. Їх ще треба відловлювати, судити та страчувати, як пособників путіна та тих хто почав війну. Саме германські клани намагаючись повалити вплив сша та відродити черговий рейх зробили все для того щоб росія почала війну.

І навіть зараз вони роблять все для того щоб їх ресурсна колонія росія не припинила існування та навіть більше перемогла що дасть їм можливість реалізувати план багатополярного світу та вийти із під впливу сша.
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10.07.2022 20:39 Ответить
та ти шо.... а ***** виросла уже "страчувати"? ой ***** конспіролух виліз,а які там американські клани підтримували Гітлера не розкажеш,а хто штовхав Японію на пірл-Харбор не скажеш,все у бидла хтось винен,а ми кацапів не ростили? чо мовчиш а бидло совкове?
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10.07.2022 20:55 Ответить
Реєстрація: 07 березня 2022 - Сумніваюсь що є зміст вести діалог, але спробую.

На момент другої світової в ізраїльтян країни своєї не було.

Зараз у них не тільки країна своя є, але і вони до сьогодні вистежують пособників гітлера, судять їх та страчують. Немає для них терміна давності.

І ось українців теж приречені зробити сильну країну. А потім як ізраїльтяни вистежувати і страчувати але вже пособників путіна та єдиної росії.

Бачу ще хочеш поговорити про американські клани? Видно що навіть шкільної програми не знаєш... Вони ж підтримували не гітлера і арійців, а великого союзника гітлера та братушок арійських - а саме совок. Чи ви не знали що радянські люди разом із арійськими людьми почали другу світову на одній стороні? А потім посварились бо не змогли поділити... І ось колективний захід вирішив розширити на совок ленд-ліз щоб вони загризли один одного. Щоб воювати не своїми людьми. Совок насправді не переміг в другій світовій, бо він почав війну на стороні того хто її програв. Совок просто вирішили не добивати. США та іншим війни було не треба, вони її не починали, і зробили помилку пожаліли своїх людей та не добили совок.

Так ось бидло у нас ти. Я би міг ще про вклад українців в появу імперії, росіян та іншого розказати, але для початку чи зможеш ти переварити хоча б це що вже написано?
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11.07.2022 11:01 Ответить
Пацани вже "Велике відновлення" сплять і бачуть,а тут облом.Мабуть не тільки американці знають про Єрмака з Татаровим.))
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10.07.2022 18:31 Ответить
Линдер сейчас ещё и женится на остове Зюльт (Sylt) - одном из самых дорогих мест в Германии. А вот на последних выборах в Северном Рейне-Вестфалии его партия едва-едва перевалила 5% барьер.
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10.07.2022 18:31 Ответить
Острів Зюльт, 1890-і роки. Картка-фотохром з колекції Бібліотеки Конгресу США.
Назва картки - Schleswig-Holstein, The chalets, III., Westerland, Sylt
У колекції 7 500 карток того часу з різних країн, з краєвидами острова Зюлт - 11 штук.
З краєвидами міст України 1890-х років теж доволі багато. Українські можна переглянути за цим посиланням:
http://www.loc.gov/pictures/search/?q=ukraine&co=pgz
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10.07.2022 19:41 Ответить
Він одружується із однією із тих ізнасілованок на закритій вечеринці СПГ ? 😂
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10.07.2022 20:42 Ответить
Как честний мужчина? 😂
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10.07.2022 20:43 Ответить
Це вже пару тижнів не новина.
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10.07.2022 18:32 Ответить
Німці заїбали
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10.07.2022 18:32 Ответить
Агенты "штази" на работе. Но и Шредер и Меркель и это дерьмо Линдер не вечны. Одна любительница Путлера уже так "натанцевалась", что из страны бежать пришлось

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10.07.2022 18:33 Ответить
***** женился на Депардье?
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10.07.2022 19:59 Ответить
скорее всего это Лайм Нисон
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10.07.2022 20:26 Ответить
Вы читаете новости которые прошли через редакцию Ермака.
Не блокирует а контролирует чтобы Офис Президента не разворовал. В Украине благодаря отсутствию контроля за западной помощью в ОП уже появились новоиспеченые мультимиллирдеры.
Опять немцы виноваты.
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10.07.2022 18:38 Ответить
Хто саме став міліардером?
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10.07.2022 19:26 Ответить
Який цікавий нік та дата реєстрації.

Ти бот проти всіх?
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10.07.2022 20:40 Ответить
Поки немає незалежних керівників САП та НАБУ давати будь-які кошти тій брехливій шоблі немає сенсу
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10.07.2022 21:10 Ответить
А це вже ковбаса з гімном...
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10.07.2022 18:42 Ответить
"Ставлення до путінського режиму[ред. | ред. код]

Усупереч критиці з боку більшості німецького політикуму і громадськості, Лінднер на початку серпня 2017 у кількох інтерв'ю німецьким ЗМІ закликав «заморозити» питання окупованого Росією Криму та відновити ділові зв'язки з режимом Путіна:
Конфлікт навколо анексованого Росіїю українського півострова Крим необхідно «відокремити» (нім. einkapseln), щоб домогтися поступу в інших місцях[5].

У відповідь на це тодішній лідер «зелених» Джем Оздемір зауважив:
Лідер ВДП Лінднер, очевидно, будує нову коаліцію друзів диктатора».[6]

З іншого боку, після отруєння Олексія Навального Лінднер закликав зупинити «Північного потоку-2», поки Росія порушує права людини. Він також висловився за те, щоб продовження будівництва «Північного потоку-2» було тісно пов'язане з інтересами партнерів з Європейського Союзу та України.[7]

У 2022 році Лінднер проявив скептицизм з приводу здатності України відстояти суверенітет у військовому конфлікті з Росією[8]: у день повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого, коли посол України в Німеччині Андрій Мельник провів свої перемовини із німецькими політиками, голова Мінфіну тоді сказав послу, що «Україні лишилося кілька годин». За словами українського дипломата, міністр заявив, що постачання зброї чи відключення Росії від SWIFT є безглуздими[9].

23 квітня 2022 року Лінднер висловився за поставку важкого озброєння в Україну та заявив: «В Україні також борються за наші цінності, тому Україна має виграти цю війну, і Україна виграє цю війну»[10]" https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80
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10.07.2022 18:44 Ответить
та німчуки за копійчину горобця в чистому полі заганяють
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10.07.2022 18:46 Ответить
тому і живуть як люди,а не як жебраки
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10.07.2022 18:51 Ответить
є різниця між бути економним і розумним господарем і відвертим жлобом.
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10.07.2022 18:56 Ответить
ага так всі жебраки про німаків говорили... завжди)))
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10.07.2022 20:59 Ответить
Бл, вони свою країну пролюбили. Тут німців бачиш відсоткіа 30. Все інше - чурбецали і араби.
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10.07.2022 19:36 Ответить
Все вірно! Все потроху і контрольованої! Поки штати замість нас безруких виженуть єрмака і призначають прокурора сап.
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10.07.2022 18:47 Ответить
Судячи з усього , наш істеблішмент розбирає 10-20 % допомоги.
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10.07.2022 18:48 Ответить
Крістіан Ліндер -відкритий гей, а це значить, що він любить розкіш. Заробити багато грошей на державній службі в Германії практично неможливо. Підкупити таких людей брудним кешом дуже легко.
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10.07.2022 18:50 Ответить
Думаю ситуацію виправлять.
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10.07.2022 18:52 Ответить
Воно й не дивно. У 1945 році сотні тисяч німецьких жінок були зґвалтовані ванюшками. Онуки цих жінок (отже, і цих ванюшок) нині визначають німецьку політику. Знаючи це, хіба можна дивуватися німецьким політикам ?
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10.07.2022 18:54 Ответить
дойче швайне !!!
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10.07.2022 18:59 Ответить
А можливо потрібно керівника САП затвердити, та дати під зад Дермаку-Татарову_Демченку
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10.07.2022 19:02 Ответить
Как-то странно. После толстых намеков об опасности что деньги могут быть разворованы не дают в полном объёме. К чему бы это?
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10.07.2022 19:04 Ответить
А може не потрібно заповнювати кишені корупції України. Вам допомагають усі, цінуйте це,а не при кожній сумнівній новині обзивати і клясти других. Де ваші гроші? В асфальті,туди і претензії
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10.07.2022 19:08 Ответить
Отож, якщо українців не хвилює розкрадання коштів, то європейські платники податків годувати єрмаків та коломойських не дуже поспішають.
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10.07.2022 19:22 Ответить
Взагалі дивно що стільки дають.Поставили б більш жорсткі умови, були б праві.Якщо сам нарід не в стані привести до тями свою владу,то приходиться іншим.....
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10.07.2022 22:48 Ответить
Где в их заявлении хотя бы одно слово о контроле? Они говорят, что деньги не дают, потому что из-за войны Украина вернуть не сможет.
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11.07.2022 11:25 Ответить
Ми захищаємо "усіх".
Завдяки Україні та Польщі німці відчувають себе як за кам'яною стіною і просрали бундесвер
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10.07.2022 20:47 Ответить
За безпеку треба платити!
Чи не так?
Українці платять за безпеку Європи, включаючи гансів, своєю кров'ю!
А де ваші гроші ? 👿

Чи, ой як смішно, німці самі здатні воювати?
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10.07.2022 20:51 Ответить
а нас "усі" не просили їх захищати,бо вони якось і самі можуть)))
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10.07.2022 21:01 Ответить
Кацапсько-германський нацистський реванш, навіть не ховаються, смерть німецько-кацапським окупантам
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10.07.2022 19:18 Ответить
Дурощі не пишіть. Вам голова дана не лише пожрать, а ще і подумать. Так от, спершу думайте.
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10.07.2022 19:23 Ответить
ага давати казнокрадам гору грошей,які вивчили тільки слово дай,так ******* пристроїлись
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10.07.2022 21:02 Ответить
Німеччина країна підарасів.
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10.07.2022 19:25 Ответить
Ми цінуємо і внас дійсно є проблема з корупцією! Зеленського я не захищаю, таи дійсно пиьань багато!
Але в Європі є проблема з європейськими цінностями. Як що нас тут вб'ють,то кацапи перенесуть війну на вашу тереторію і мені от цікаво, як в Німеччині готові німці захищати країни Балтії, якщо Німеччина остані роки невідповідала вимогам НАТО і тратила менше 2% ВВП на армію! Тому, зрозумійте світ вже інший не будете допомагати нам будете воювати самі і вже ваші діти будуть вмирати.. Вибір за вами...
Контролювати гроші хочете, звичайно контролюйте, але тоді давайте зброю, а не гроші, але ж Німеччина нам фактично її не дає( а саме артилерію)...
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10.07.2022 19:25 Ответить
Як ми зібралися воювати роками, якщо нам уже не дають кредит на наступний місяць? Може вже час зменшити зарплату бюджетникам?
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10.07.2022 19:35 Ответить
Тобто рішення глав урядів ЄС може блокувати будь хто, хоч прибиральниця в погонах ФСБ.
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10.07.2022 19:38 Ответить
для того, щоб куйло міг розправлятися з Україною ,Україні було запропоновано план куйла - СТАТУС КАНДИДАТА В ЄС .План ЄС-куйла (читай фашистів і рашистів),як у випадку з ордло був успішно навязаний Україні ,який успішно пропхали"зелені чоловічки" в Україні.
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10.07.2022 19:52 Ответить
Можно надавить на Чмоню Шольца и обнародовать инфу о том, что на закрытой вечеринке Социал-демократической партии Германии минимум 8 девушкам подмешали наркотики , а потом изнасиловали. А люди говорят, шо на этой секс-вечеринке принимал активное участие и наш чмоня ( Олаф мать его Шольц).
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10.07.2022 20:01 Ответить
Куртизант *****)))
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10.07.2022 20:02 Ответить
****** тобі бидло мають щось списувати? совкомусор? тобі ніхто нічого не винен(с),а війну ти привело своєю сракою поставивши галочку в бюлетені,а про "зубажілих" іди *****,подивись під який відсоток дає МВФ,а під який той же Приват чи інші банки
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10.07.2022 21:06 Ответить
Обікрали такі як ти і тобі подібні корупціонери з кримінально-олігархічного анклаву, що досі при владі.
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10.07.2022 22:10 Ответить
Говорят, Зельц собирал"будивнычых дорог и прорабов светлого будущего, и клятвенно обещал, що дороги таки будут строить одновременно с восстановлением Украины, и деньжата будут. Запад нам поможет, как говорил предок гнусавого, но много умней, Остап Ибрагимович Бендер, тот что родом с Черноморска, который возле Херсона.
А то деньги унесли еще до строительства, и нечем покрывать долги.
Там не только немцы,и бриты и Штаты следят за этими вороватыми руками. Идет война, а Альхены из ОПы и Квартала вопят -кушать хотим.
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10.07.2022 20:32 Ответить
Хто би сумнівався що Метрополія буде діяти в інтересах своєї ресурсної колонії.

Як видно війна йде не тільки із росією та росіянами, але і із німецькими кланами.

І поки по цих пособників путіна не прийде премія дарвіна яка їх випотрошить - нічого не зміниться.
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10.07.2022 20:33 Ответить
***** які ти слова вивчив... *****, череп не тисне? яка ***** метрополія,яка в ***** колонія,**** іди шапочку з фольги вдягни
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10.07.2022 21:07 Ответить
Тварина не хрюкай, бо реально череп в тебе трісне по статті захист пособників єдиної росії. Що що а інтернет дозволить вас усіх коли прийде час дістати та наказати. Це гітлеровці мали шанс сховатись, а ви приречені. Будуть ваші черепи по рішенню суду лускатись як горіхи.
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11.07.2022 11:08 Ответить
Ще одна російська тварина. Теж проти допомоги Україні яка наблизить перемогу? Нічого і тебе дістанемо та стратимо.
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11.07.2022 11:09 Ответить
Німецький істеблішмент(підкреслюю - саме представники німецького політикуму та бізнесових кіл а не німецький народ) завжди були і зараз є скоріше ворогами України а не її союзниками. Коли і якщо вони щось робили чи роблять на користь нашої країни - це вони роблять скоріше під тиском суспільної думки Німеччини(яка у своїй ПЕРЕВАЖНІЙ більшості - на боці України),аніж із власної "доброї волі". І нашій дипломатії треба активніше апелювати напряму - саме до німецького суспільства, щоб налагодити тіснішу комунікацію і взаємодію із громадянським суспільством Німеччини. Бо ФРН - це таки справжня демократія, де влада просто ЗМУШЕНА прислухатись до суспільної думки!
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10.07.2022 20:42 Ответить
Німеччина буде постійно ставити палки в колеса. В Німеччині більшість підтримує дії Путіна тому розраховувати на щедрість не треба.
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10.07.2022 21:05 Ответить
це тобі хто сказав про "більшість",зелелохотрон?
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10.07.2022 21:08 Ответить
Місце посла звільнилося?
Пропоную до Німеччини призначити послом людину від ЛГБТ спільноти!
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10.07.2022 21:26 Ответить
Прийшов час запитати конгресменам у Байдена, на зв'язки німецьких міністрів з Россією
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10.07.2022 21:27 Ответить
Ти бач як ката і агресора величає краденим, ще й з великої букви з 2-ма zz!
Ти в себе рашистів уже зачистив щоб до сусідів заглядати?
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10.07.2022 23:01 Ответить
А пусть зеленые попробуют еще раз назвать руководство Германии ливерной колбасой, задницей и т.д.--ведь это очень помогает развитию отношений)))
Немецкое руководство , в первую очередь, думает как зимой обогреть немцев и не убить свою промышленность, которая зависит от газа, а уже во вторую очередь думает об Украине , ведь это ИХ правительство, а не наше!
Наша власть о чем думала три года, хотя бы год , когда уже ясно было сказано, что будет горячая война? О собственном кармане, пиаре и втором сроке??? Кто покупал у кацапов (у лукаша) уголь, бензин, дизель, битум и пр.??? Даже во время войны умудрялись с ними торговать!
Но всрались немцы!
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10.07.2022 23:03 Ответить
Да, кстати, прокурора САП уже назначили за два года? Нет? Воровать будет мешать? Решили обмануть партнеров?
Деньги дайте, а контроля за ними не хотим????
Так на какие деньги можно расчитывать?
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10.07.2022 23:07 Ответить
Где в их заявлении хотя бы одно слово о контроле? Они говорят, что деньги не дают, потому что из-за войны Украина вернуть не сможет.
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11.07.2022 11:24 Ответить
Скільки ж сюди російських ботів набігло.

І всі проти того щоб дати Україні ресурс, щоб дати Україні гроші, бо це ж буде вирок для росії.

Це гарантія що вона програє, а потім по цих операторів бот мереж прийде суд та кара. Ось тому вони що тільки не вигадають аби виступити проти надання грошей. Таким треба зразу кліпати статтю пособництво терористичному формуванню російська федерація із подальшою стратою як в свій час ярих гітлерівців.
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11.07.2022 11:15 Ответить
 
 