Германия блокирует финансовую помощь Украине от ЕС в размере 9 миллиардов евро, – СМИ
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По данным источников газеты Corriere della Sera, министр финансов Германии Кристиан Линдер блокирует финансовый транш Украины от Европейского Союза в размере €9 млрд. Пока чиновник согласился на выплату только €1 млрд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По данным СМИ, министр финансов ФРГ выступает против выделения средств Украине путём общего европейского долга, как это было во времена пандемии COVID-19. При этом правительство нашей страны неоднократно утверждало, что ежемесячная нехватка бюджета составляет $5 млрд.
Линдер мотивирует свою позицию тем, что в сентябре Украина рискует не выплатить 900 млн евро внешнего долга. По мнению журналистов издания, задержка транша могла стать одной из причин увольнения посла Украины в Германии Андрея Мельника. Однако это не обязательно правда: ранее портал Bild утверждал, что дипломат перейдет на новую должность – замглавы МИД.
Напомним, Еврокомиссия предложила отправить Киеву пакет финансовой помощи в размере €9 млрд еще весной. Затем транш был одобрен лидерами стран-членов ЕС.
Деньги предлагали выдать Украине в качестве займа со сроком погашения через 25 лет и без процентов за счет средств, которые Еврокомиссия собирала путем выпуска на рынок долговых облигаций под гарантии стран Европы. Первый транш европейской помощи в размере €1 млрд был одобрен Европарламентом 7 июля.
Пожалуйста, подождите...
Вони споріднені з моменту створення росії германськими кланами. Для них росія це їх ресурсна колонія.
І навіть зараз вони роблять все для того щоб їх ресурсна колонія росія не припинила існування та навіть більше перемогла що дасть їм можливість реалізувати план багатополярного світу та вийти із під впливу сша.
На момент другої світової в ізраїльтян країни своєї не було.
Зараз у них не тільки країна своя є, але і вони до сьогодні вистежують пособників гітлера, судять їх та страчують. Немає для них терміна давності.
І ось українців теж приречені зробити сильну країну. А потім як ізраїльтяни вистежувати і страчувати але вже пособників путіна та єдиної росії.
Бачу ще хочеш поговорити про американські клани? Видно що навіть шкільної програми не знаєш... Вони ж підтримували не гітлера і арійців, а великого союзника гітлера та братушок арійських - а саме совок. Чи ви не знали що радянські люди разом із арійськими людьми почали другу світову на одній стороні? А потім посварились бо не змогли поділити... І ось колективний захід вирішив розширити на совок ленд-ліз щоб вони загризли один одного. Щоб воювати не своїми людьми. Совок насправді не переміг в другій світовій, бо він почав війну на стороні того хто її програв. Совок просто вирішили не добивати. США та іншим війни було не треба, вони її не починали, і зробили помилку пожаліли своїх людей та не добили совок.
Так ось бидло у нас ти. Я би міг ще про вклад українців в появу імперії, росіян та іншого розказати, але для початку чи зможеш ти переварити хоча б це що вже написано?
Назва картки - Schleswig-Holstein, The chalets, III., Westerland, Sylt
У колекції 7 500 карток того часу з різних країн, з краєвидами острова Зюлт - 11 штук.
З краєвидами міст України 1890-х років теж доволі багато. Українські можна переглянути за цим посиланням:
http://www.loc.gov/pictures/search/?q=ukraine&co=pgz
Не блокирует а контролирует чтобы Офис Президента не разворовал. В Украине благодаря отсутствию контроля за западной помощью в ОП уже появились новоиспеченые мультимиллирдеры.
Опять немцы виноваты.
Ти бот проти всіх?
Усупереч критиці з боку більшості німецького політикуму і громадськості, Лінднер на початку серпня 2017 у кількох інтерв'ю німецьким ЗМІ закликав «заморозити» питання окупованого Росією Криму та відновити ділові зв'язки з режимом Путіна:
Конфлікт навколо анексованого Росіїю українського півострова Крим необхідно «відокремити» (нім. einkapseln), щоб домогтися поступу в інших місцях[5].
У відповідь на це тодішній лідер «зелених» Джем Оздемір зауважив:
Лідер ВДП Лінднер, очевидно, будує нову коаліцію друзів диктатора».[6]
З іншого боку, після отруєння Олексія Навального Лінднер закликав зупинити «Північного потоку-2», поки Росія порушує права людини. Він також висловився за те, щоб продовження будівництва «Північного потоку-2» було тісно пов'язане з інтересами партнерів з Європейського Союзу та України.[7]
У 2022 році Лінднер проявив скептицизм з приводу здатності України відстояти суверенітет у військовому конфлікті з Росією[8]: у день повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого, коли посол України в Німеччині Андрій Мельник провів свої перемовини із німецькими політиками, голова Мінфіну тоді сказав послу, що «Україні лишилося кілька годин». За словами українського дипломата, міністр заявив, що постачання зброї чи відключення Росії від SWIFT є безглуздими[9].
23 квітня 2022 року Лінднер висловився за поставку важкого озброєння в Україну та заявив: «В Україні також борються за наші цінності, тому Україна має виграти цю війну, і Україна виграє цю війну»[10]" https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80
Завдяки Україні та Польщі німці відчувають себе як за кам'яною стіною і просрали бундесвер
Чи не так?
Українці платять за безпеку Європи, включаючи гансів, своєю кров'ю!
А де ваші гроші ? 👿
Чи, ой як смішно, німці самі здатні воювати?
Але в Європі є проблема з європейськими цінностями. Як що нас тут вб'ють,то кацапи перенесуть війну на вашу тереторію і мені от цікаво, як в Німеччині готові німці захищати країни Балтії, якщо Німеччина остані роки невідповідала вимогам НАТО і тратила менше 2% ВВП на армію! Тому, зрозумійте світ вже інший не будете допомагати нам будете воювати самі і вже ваші діти будуть вмирати.. Вибір за вами...
Контролювати гроші хочете, звичайно контролюйте, але тоді давайте зброю, а не гроші, але ж Німеччина нам фактично її не дає( а саме артилерію)...
А то деньги унесли еще до строительства, и нечем покрывать долги.
Там не только немцы,и бриты и Штаты следят за этими вороватыми руками. Идет война, а Альхены из ОПы и Квартала вопят -кушать хотим.
Як видно війна йде не тільки із росією та росіянами, але і із німецькими кланами.
І поки по цих пособників путіна не прийде премія дарвіна яка їх випотрошить - нічого не зміниться.
Пропоную до Німеччини призначити послом людину від ЛГБТ спільноти!
Ти в себе рашистів уже зачистив щоб до сусідів заглядати?
Немецкое руководство , в первую очередь, думает как зимой обогреть немцев и не убить свою промышленность, которая зависит от газа, а уже во вторую очередь думает об Украине , ведь это ИХ правительство, а не наше!
Наша власть о чем думала три года, хотя бы год , когда уже ясно было сказано, что будет горячая война? О собственном кармане, пиаре и втором сроке??? Кто покупал у кацапов (у лукаша) уголь, бензин, дизель, битум и пр.??? Даже во время войны умудрялись с ними торговать!
Но всрались немцы!
Деньги дайте, а контроля за ними не хотим????
Так на какие деньги можно расчитывать?
І всі проти того щоб дати Україні ресурс, щоб дати Україні гроші, бо це ж буде вирок для росії.
Це гарантія що вона програє, а потім по цих операторів бот мереж прийде суд та кара. Ось тому вони що тільки не вигадають аби виступити проти надання грошей. Таким треба зразу кліпати статтю пособництво терористичному формуванню російська федерація із подальшою стратою як в свій час ярих гітлерівців.