РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4869 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
10 425 11
провокация (1436) пропаганда (3476) Энергоатом (378) Запорожская АЭС (546)

Российские оккупанты устроили провокацию, привлекая прессу, на захваченной Запорожской АЭС, - Энергоатом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пропаганда,заес

Ради хорошей пропагандистской картинки о безопасной работе ЗАЭС под дулами оружия оккупантов – рашисты прибегли к очередной провокации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Энергоатома в телеграме.

В сообщении отмечается: "Российские военные силой заставили руководство станции допустить известного российского блогера-пропагандиста с представителем Росатома и в сопровождении вооруженных солдат к блочному щиту управления одного из энергоблоков атомной станции и в другие помещения с ограниченным доступом. Там они планируют персонал для участия в пропагандистских интервью.

Именно так оккупанты создают для российской аудитории пропагандистский миф об одном из главных достижений россии в этой войне – успешной работе украденной ЗАЭС для нужд страны-агрессора.

Несмотря на усилия российских подонков, ЗАЭС остается в сфере управления НАЭК "Энергоатом" и поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть, ожидая скорейшего освобождения с помощью ВСУ.

Соответствующая нота о преступных действиях рашистов на Запорожской атомной электростанции будет направлена ​​в международные органы безопасности АЭС".

Также читайте: Утраченная связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ восстановлена, - "Энергоатом"

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+29
Гуго Карлович ™

@JoN_TM

·

4 h

Почти вся гуманитарная помощь, которую восемь лет свозили белыми камазами в девственные республики, неожиданно взорвалась.
показать весь комментарий
10.07.2022 18:39
+14
Провокації-ісконная скрєпа лапатних провокаторів...
показать весь комментарий
10.07.2022 18:30
+14
Непотрібно себе дурити,незнаю на кого розраховані такі заяви але ніяка МАГАТЕ не притягне агресора до відповідальності!Це може зробити тільки ЗСУ!
показать весь комментарий
10.07.2022 19:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Провокації-ісконная скрєпа лапатних провокаторів...
показать весь комментарий
10.07.2022 18:30 Ответить
"право чобота" - чий військовий чобіт на землі, той і її хазяїн

маємо контратакувати рашистів в Таврії, тоді й не буде пропагандонів
показать весь комментарий
10.07.2022 20:34 Ответить
Просто интересно. А есть еще в цивилизованном мире кто верит руцькой пропаганде? Бесплатно?
показать весь комментарий
10.07.2022 18:35 Ответить
ти серйозно* чи просто рандомний комент? звісно вірять, сотні тисяч якщо не мільйони корисних кретинів
показать весь комментарий
10.07.2022 18:38 Ответить
Тільки на московії їх 146 мільйонів( офіційно,з яких вони платять нашему зезиденту!)!
показать весь комментарий
10.07.2022 20:16 Ответить
Гуго Карлович ™

@JoN_TM

·

4 h

Почти вся гуманитарная помощь, которую восемь лет свозили белыми камазами в девственные республики, неожиданно взорвалась.
показать весь комментарий
10.07.2022 18:39 Ответить
Яка там ще до біса преса?
показать весь комментарий
10.07.2022 18:52 Ответить
для власного вжитку касапами.
показать весь комментарий
10.07.2022 19:04 Ответить
Кацапи , скоро ви всі відправитесь до пекла , так як бандерівці дуже
розлютилися і будуть вас рвати на шмаття 😠
показать весь комментарий
10.07.2022 19:35 Ответить
Непотрібно себе дурити,незнаю на кого розраховані такі заяви але ніяка МАГАТЕ не притягне агресора до відповідальності!Це може зробити тільки ЗСУ!
показать весь комментарий
10.07.2022 19:43 Ответить
Відколи це військові злочини стали провокацією...
показать весь комментарий
10.07.2022 19:57 Ответить
 
 