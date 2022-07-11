РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6405 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 839 4
обстрел (20424) Донецкая область (7173)

Из-под завалов разрушенного россиянами дома в Часовом Яру спасли еще одного человека, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донеччина,обстріл,завали,часівяр

Еще один человек спасен из-под завалов пятиэтажного дома в г. Часов Яр Донецкой области, разрушенного ракетным ударом российских оккупантов в воскресенье 10 июля. Таким образом, количество спасенных людей достигло шести.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Он отметил: "В 18:10 10.07.2022 года во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружили и достали из-под завалов еще одного человека.

Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 15 погибших, спасены из-под завалов 6 человек.

23 человека остаются под завалами, в том числе ребенок".

Смотрите: Момент ракетного удара оккупантов по многоэтажке в городе Часов Яр. ВИДЕО

Как известно, российские оккупанты из "Ураганов" 10 июля атаковали Часов Яр, разбомбив 5-этажный жилой дом.

По состоянию на 13:00 сообщалось о 15 погибших, найденных под завалами, и пятеро спасенных. Также сообщалось о 24 людях, в т.ч. ребенке, которые, вероятно, оставались в тот момент под завалами.

Также смотрите: Ракетный удар россиян по многоэтажке в Часовом Яру. Число погибших возросло до 15 человек, - ГСЧС. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як це страшно! Мої рідні бачили тільки секцію мосту розбиту і то були в шоці,а тут розруха і смерть кожну хвилину. Бережіть людей, вони безцінні
показать весь комментарий
10.07.2022 18:58 Ответить
И все это творит одна маленькая тварь ,человеком этого зверя назвать нельзя , весь мир страдает от этого зверя ,и чем дальше тем больше преступление совершает этот зверь . Он подлежит уничтожению ,любыми способами ,какие можно придумать . Человечество должно его уничтожить ,и чем быстрее тем меньше он убьет людей.
показать весь комментарий
10.07.2022 19:55 Ответить
В передостанньому абзаці Часів Яр перетворився на Годин Яр.
показать весь комментарий
10.07.2022 19:56 Ответить
так, це трагедія, велика трагедія але...
мушу наголосити що робота ОП це не центр всього....
ОП це секретарша в кубі.
а ні до бомбардування, а ні до самої війни воно не має нічого від слова зовсім.
так само як до економіки, зовнішньої та внутрішньої політики, силових структур.
взагалі ні до чого...
ОП має отримувати документи, сортувати та передавати президенту.
по конституції України ОП нема взагалі.
воно не їснує...
а те що ЗЕ обклав себе аферистами, злодюгами, бандитами і може ще й агентами,
це йому відгукнеться не зважеючи на його "заслуги" БОНЕВТІК.
якщо ОП заїнтересувало пентагон, то немає сумніву що штати прикалуються.
це доволі серйозна пред,ява і вона вилізе вові боком.
тим більше що знов згадали провал операції по вагнерівцях
показать весь комментарий
10.07.2022 22:02 Ответить
 
 