Из-под завалов разрушенного россиянами дома в Часовом Яру спасли еще одного человека, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Еще один человек спасен из-под завалов пятиэтажного дома в г. Часов Яр Донецкой области, разрушенного ракетным ударом российских оккупантов в воскресенье 10 июля. Таким образом, количество спасенных людей достигло шести.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
Он отметил: "В 18:10 10.07.2022 года во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружили и достали из-под завалов еще одного человека.
Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 15 погибших, спасены из-под завалов 6 человек.
23 человека остаются под завалами, в том числе ребенок".
Как известно, российские оккупанты из "Ураганов" 10 июля атаковали Часов Яр, разбомбив 5-этажный жилой дом.
По состоянию на 13:00 сообщалось о 15 погибших, найденных под завалами, и пятеро спасенных. Также сообщалось о 24 людях, в т.ч. ребенке, которые, вероятно, оставались в тот момент под завалами.
Пожалуйста, подождите...
мушу наголосити що робота ОП це не центр всього....
ОП це секретарша в кубі.
а ні до бомбардування, а ні до самої війни воно не має нічого від слова зовсім.
так само як до економіки, зовнішньої та внутрішньої політики, силових структур.
взагалі ні до чого...
ОП має отримувати документи, сортувати та передавати президенту.
по конституції України ОП нема взагалі.
воно не їснує...
а те що ЗЕ обклав себе аферистами, злодюгами, бандитами і може ще й агентами,
це йому відгукнеться не зважеючи на його "заслуги" БОНЕВТІК.
якщо ОП заїнтересувало пентагон, то немає сумніву що штати прикалуються.
це доволі серйозна пред,ява і вона вилізе вові боком.
тим більше що знов згадали провал операції по вагнерівцях