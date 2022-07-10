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Украинский олимпийский чемпион Петренко выступил в России на ледовом шоу жены Пескова

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

петренко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Виктор Петренко, также вице-президент Украинской федерации фигурного катания, выступил на ледовом шоу в Сочи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Петренко исполнил одну из ролей ледового шоу "Аленький цветочек", которое поставила супруга пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова – Татьяна Навка.

Кроме Петренко в шоу, в частности, приняли участие отстраненные от международных соревнований из-за войны в Украине российские фигуристы.

Поступок Петренко осудил Национальный олимпийский комитет Украины: "НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи – на территории страны-агрессора, ведущей жестокую войну против Украины". Там добавили, что такое поведение и такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины.

Украинская федерация фигурного катания удалила на сайте профиль фигуриста. А также опубликовала решение президиума по исключению Петренко из членов ОО Украинской федерации фигурного катания и отменили его должностные обязанности вице-президента.

53-летний Виктор Петренко родился в Одессе. Золото Олимпийских игр он завоевал как представитель Объединенной команды в Альбервилле (Франция) в 1992 году. К моменту начала полномасштабного вторжения РФ фигурист находился в Украине. Петренко опубликовал сообщение в Instagram со словами "Нет войне" и больше не высказывался по поводу нападения России.
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Топ комментарии
+123
Мразь
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10.07.2022 19:44
+105
Сколько ж таких сук, которые еще являются гражданами нашей страны. Может пора уже лишать их гражданства?
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10.07.2022 19:45
+82
потвора відморожена наш олімпієць
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10.07.2022 19:44
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Страница 2 из 2
Але подаок від призових заплатить рашці. Більше того, на прес-конференції цю гидоту запитали про війну. То вона проквакала, що погано розуміє англійську (саме на цьому питанні).

https://sport24.ua/uk/tennis/news/18879-kazahska-finalistka-vimbldonu-ribakina-zaplatit-podatki-u-rosiyu-zmi

https://ua.tribuna.com/tennis/1110315301-ribakina-proignoruvala-pitannya-pro-vijnu-v-ukrani.html
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10.07.2022 22:58 Ответить
А как же он выехал из Украины.Когда выезд запрещён.
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10.07.2022 23:40 Ответить
соглашусь с вами только при одном условии: ни копейки из 2.5 млн долл призовых не попадет в бюджет России на убийство украинцев, гарантируете?
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11.07.2022 00:50 Ответить
Ну как бы тут я не знаю. Факт в том что она санкций не избегала. Её просто из России вышвырнули или что-то такое.
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11.07.2022 01:02 Ответить
Гугл пишет что это было в 2018 году еще. Кто же знал что она Уимблдон выиграет тогда.
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11.07.2022 01:03 Ответить
Лишить всех привелегий.пусть он будет таким как рядовой громадянин.С повестками,гуманитаркой и т.д.Кто его выпустил?
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10.07.2022 20:22 Ответить
Його потрібно ліквідувати.
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10.07.2022 20:23 Ответить
Надо чмырить эту падаль и дома и за бугром. Чтобы теперь и нос не показывал на пределами Мордора. Пройдет пару лет и будет подаяние под катком просить
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10.07.2022 20:24 Ответить
спорт - вне политики
економика - вне политики
95 та шутковня - вне политики.
всё - вне политики...
зеленый, я херею когда ты ныряешь!
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10.07.2022 20:24 Ответить
Самое главное.
Ермак - вне политики.
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10.07.2022 20:25 Ответить
звичайно він внє
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10.07.2022 20:32 Ответить
мерзенна потвора
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10.07.2022 20:25 Ответить
Мужику кушать хочется и семью кормить. Наверно в Украине совсем плохо с заработком....
Ну и видно он не принципиальный ватан... Тупой к тому же... Или давно мечтал переехать в Ростов..
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10.07.2022 20:26 Ответить
Ковзани тобі в уретру!
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10.07.2022 20:27 Ответить
Манкурт !
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10.07.2022 20:27 Ответить
ось це лайно

в постановке по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова Петренко исполняет роль купца, отца Настеньки, которую играет Камила Валиева - та фигуристка, у которой обнаружили допинг на Олимпиаде-2022 в Пекине.

"Грав Віктор Петренко у цьому шоу на території РФ й раніше, про що свідчать афіши та матеріали з інстаграму спортсмена, але після 24 лютого, з початком повномасштабного російського вторгнення до України, це перша публічна поява Петренка в росії, - сказано в сообщении. - В президії УФФК він координує міжнародну діяльність й має посаду другого віцепрезидента УФФК".

Как уточняется в сообщении, проживает Петренко либо в Коннектикуте, США, либо в родной Одессе.

"Згідно із указом президента №456/2022, має призначену йому Володимиром Зеленським довічну президентську стипендію", - сказано в сообщении "Эспресо". - До речі, після появи інформації про виступ Петренка у Сочі дані про нього зникли з розділу "Склад президії УФФК". Зараз там порожнє місце".

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10.07.2022 20:38 Ответить
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10.07.2022 20:42 Ответить
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10.07.2022 20:45 Ответить
Але ж він написав "нєт войнє". Цього достатньо, щоби надати йому героя України і пробачити все.
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10.07.2022 20:48 Ответить
Тварина!
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10.07.2022 20:52 Ответить
Шоб ти,падло, все життя ковзани носив замість туфель,кросівок та черевиків!
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10.07.2022 20:52 Ответить
выродок !!!
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10.07.2022 20:53 Ответить
Тут проблема в том, что государство вместо финансирования массового спорта выделяет сумашедшие деньги на содержание всех этих федераций комитетов, содержание спортсменов, которые в большинстве люди без роду и племени. Эти скандалы с "спиртсменами" идут беспрерывно с 2014-го года. Люди за народные деньги тренируют ноги, не имея в голове прелставления в какой стране они живут. Как этому транжиринью бюджетных денег положить конец?
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10.07.2022 20:59 Ответить
Наступного разу на виборах голосуйте не "папріколу", не за "ржать, жрать, срать" і не тому що "хуже нє будєт", і все вийде.
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10.07.2022 21:02 Ответить
Ще один вумник
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10.07.2022 21:14 Ответить
Тут обсуждаются не выборы, если ты еще не заметил, а поведение спортсменов, артистов, футболистов, которых финансирует Украина уже 31 год! И финансирует совершенно напрасно, по совковым правилам, ради якобы "престижу Украины", котрорый на поверку оборачивается обгаживаним страны со стороны "спиртсмэнов".
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10.07.2022 23:15 Ответить
Відмінно! Чітке формулювання.
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10.07.2022 21:48 Ответить
так шавка вроде ж бросила свою туалетную кикимору. может потому этого альфонса она и пригласила в сочи? )) "пойдёш ты красавица по крутой горе, искать нового члена по своей дыре" - нагадала ей недавно цыганка ))
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10.07.2022 21:02 Ответить
Треба позабвити не тільки посади але усіх нагород,ця падла не український фігурист,він фігура з трьох пальців, кацапська шльонда, манкурт поганий.
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10.07.2022 21:06 Ответить
одним словом-олимпийский ******* конченный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.07.2022 21:08 Ответить
Орден Шмари Прорва- лій і Куйок за буйок цей анальний таварісчь Шавки-Піськової заслужив .
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10.07.2022 21:09 Ответить
Сколько же у нас в Украине ещё ваты и предателей….. интересно а этот предатель теперь в Украину по визе будет возвращаться или он теперь в мацкве гасится будет???
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10.07.2022 21:15 Ответить
Tzikavo, a hto yogo vypustyv z Ukraiiny, yakscho na pochatok viiny vin buv tut? 53 roky odnako
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10.07.2022 21:16 Ответить
І ось на це пішли величезні гроші з бюджету, щоб тепер отримати таку ганьбу!
З огляду на системність проявів подібної поведінки у спортсменів маємо зробити надсерйозні висновки про недоліки у роботі Міністерства спорту. Зажерлися ці наші захребетники, товсто собі масло на хліб мажуть за наш рахунок, але не свідомі цього. Треба розібратися у причинах такої бездіяльності у плані виховання спортсменів, що призводить до втрати іміджу країни і наносить значну шкоду Державі.
Так склалося, що ми самі, за свій кошт, проплачуємо виховання і зростання манкуртів, які потім на плюють в обличчя.
У тому Спорткомітеті треба усе докорінно переглянути і змінити навічно. Таких спортсменів і тренерів я годувати не хочу!
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10.07.2022 21:18 Ответить
Это правда. Система, заведенная еще в СССР, продолжает сама себя воспроизводить. Все эти чиновники "от спорта", поубивают всех, что бы сохранить систему, при которой бюджет Украины должен их десятисысячную ораву содержать.
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10.07.2022 23:19 Ответить
Непогано було б і громадянство забрати у цього манкрута.
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10.07.2022 21:27 Ответить
Нема норми закону.
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10.07.2022 22:07 Ответить
То треба зробити? В чому проблема? Більшість в зРаді є. Неначасі?
Патріотів зато травить мусарами завжди на часі.
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10.07.2022 22:13 Ответить
я помню спецом когда 2я русско-чеченская война шла
на нтв типа работала чеченская ведущая новостей

типа смотрите, мы не убиваем чеченцев
вот они спокойно тут работать могут
и даже на канале светиться
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10.07.2022 21:47 Ответить
На палю суку!!!!!
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10.07.2022 21:51 Ответить
*********...
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10.07.2022 21:53 Ответить
лишить всех наград, пусть на сосии получает
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10.07.2022 21:55 Ответить
Хай там і залишається.
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10.07.2022 21:56 Ответить
Петренко-паскуда! (але пам'ятаємо про дєрмака)
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10.07.2022 22:06 Ответить
Просто гнида.
Одесу обстрілюють, вбивають людей, а воно попхалося, скотина.

Ти взяло кров невинних жертв на свої руки. І ці криваві грошики тобі добра не принесуть.
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10.07.2022 22:09 Ответить
Йде велике очищення України. Головне "Не забудем, не простим". Бо занадто добрі, як для народу, котрого намагаються знищити.
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10.07.2022 22:18 Ответить
колаборантський гнус, гнать зі всих посад в Україні ту мразоту.
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10.07.2022 22:21 Ответить
Хай там і залишается, скоро в мордорі буде "весело".
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10.07.2022 22:27 Ответить
Колишній футболіст київського "Динамо" та "Ворскли", військовослужбовець Сергій Баланчук загинув у битві за Донецьку область https://www.dynamomania.com/news/640659-vospitannik-dinamo-pogib-zaschischaya-ukrainu

новососу Петренко приготуватися
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10.07.2022 22:35 Ответить
Аленькій *******
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10.07.2022 22:35 Ответить
Хафка зараз цьому поцу героя раісі у ***** випросить.

В Україну йому вже краще не повертатись.
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10.07.2022 22:46 Ответить
Більше не називайте це лайно "українським чемпіоном"...
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10.07.2022 23:11 Ответить
Хотелось бы узнать, каким образом он в рашке очутился, если 24 февраля он был в Украине? На каком основании и в каком месте пересёк границу?
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10.07.2022 23:24 Ответить
Отож бо и воно! Походу у нас через границу проходной двор, шастают все, кому не лень!
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10.07.2022 23:42 Ответить
блін та що це за країна? осудили вчинок - ви серйозно ? чому до сих пір він громадянин України та не порушено справу ? Бєнядіктова проти росіян справи порушує , які ніколи не будуть доведені до кінця , а своїх зрадників не бачимо , тому й буде таких нікіфорових , ковальових , юнакових та всі як правило із слуг народу чи опзж !!!І це військовий стан в країнї!!!
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11.07.2022 00:38 Ответить
вигонiть з роботи його будь ласка i забаньте, хай валить за кораблем.
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11.07.2022 00:38 Ответить
а як вiн виiхав?
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11.07.2022 00:45 Ответить
Ипанутый
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11.07.2022 09:03 Ответить
Хорошая фамилия у жены Пескова: навь - это труп (кстати, мавка - оттуда же)
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11.07.2022 09:40 Ответить
Поставить на коньки и пинком под дупу!
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11.07.2022 13:04 Ответить
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