Украинский олимпийский чемпион Петренко выступил в России на ледовом шоу жены Пескова
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Виктор Петренко, также вице-президент Украинской федерации фигурного катания, выступил на ледовом шоу в Сочи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
Петренко исполнил одну из ролей ледового шоу "Аленький цветочек", которое поставила супруга пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова – Татьяна Навка.
Кроме Петренко в шоу, в частности, приняли участие отстраненные от международных соревнований из-за войны в Украине российские фигуристы.
Поступок Петренко осудил Национальный олимпийский комитет Украины: "НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи – на территории страны-агрессора, ведущей жестокую войну против Украины". Там добавили, что такое поведение и такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины.
Украинская федерация фигурного катания удалила на сайте профиль фигуриста. А также опубликовала решение президиума по исключению Петренко из членов ОО Украинской федерации фигурного катания и отменили его должностные обязанности вице-президента.
53-летний Виктор Петренко родился в Одессе. Золото Олимпийских игр он завоевал как представитель Объединенной команды в Альбервилле (Франция) в 1992 году. К моменту начала полномасштабного вторжения РФ фигурист находился в Украине. Петренко опубликовал сообщение в Instagram со словами "Нет войне" и больше не высказывался по поводу нападения России.
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економика - вне политики
95 та шутковня - вне политики.
всё - вне политики...
зеленый, я херею когда ты ныряешь!
Ермак - вне политики.
Ну и видно он не принципиальный ватан... Тупой к тому же... Или давно мечтал переехать в Ростов..
в постановке по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова Петренко исполняет роль купца, отца Настеньки, которую играет Камила Валиева - та фигуристка, у которой обнаружили допинг на Олимпиаде-2022 в Пекине.
"Грав Віктор Петренко у цьому шоу на території РФ й раніше, про що свідчать афіши та матеріали з інстаграму спортсмена, але після 24 лютого, з початком повномасштабного російського вторгнення до України, це перша публічна поява Петренка в росії, - сказано в сообщении. - В президії УФФК він координує міжнародну діяльність й має посаду другого віцепрезидента УФФК".
Как уточняется в сообщении, проживает Петренко либо в Коннектикуте, США, либо в родной Одессе.
"Згідно із указом президента №456/2022, має призначену йому Володимиром Зеленським довічну президентську стипендію", - сказано в сообщении "Эспресо". - До речі, після появи інформації про виступ Петренка у Сочі дані про нього зникли з розділу "Склад президії УФФК". Зараз там порожнє місце".
З огляду на системність проявів подібної поведінки у спортсменів маємо зробити надсерйозні висновки про недоліки у роботі Міністерства спорту. Зажерлися ці наші захребетники, товсто собі масло на хліб мажуть за наш рахунок, але не свідомі цього. Треба розібратися у причинах такої бездіяльності у плані виховання спортсменів, що призводить до втрати іміджу країни і наносить значну шкоду Державі.
Так склалося, що ми самі, за свій кошт, проплачуємо виховання і зростання манкуртів, які потім на плюють в обличчя.
У тому Спорткомітеті треба усе докорінно переглянути і змінити навічно. Таких спортсменів і тренерів я годувати не хочу!
Патріотів зато травить мусарами завжди на часі.
на нтв типа работала чеченская ведущая новостей
типа смотрите, мы не убиваем чеченцев
вот они спокойно тут работать могут
и даже на канале светиться
Одесу обстрілюють, вбивають людей, а воно попхалося, скотина.
Ти взяло кров невинних жертв на свої руки. І ці криваві грошики тобі добра не принесуть.
новососу Петренко приготуватися
В Україну йому вже краще не повертатись.