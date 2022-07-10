Украинский олимпийский чемпион Петренко выступил в России на ледовом шоу жены Пескова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Виктор Петренко, также вице-президент Украинской федерации фигурного катания, выступил на ледовом шоу в Сочи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Петренко исполнил одну из ролей ледового шоу "Аленький цветочек", которое поставила супруга пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова – Татьяна Навка.

Кроме Петренко в шоу, в частности, приняли участие отстраненные от международных соревнований из-за войны в Украине российские фигуристы.

Поступок Петренко осудил Национальный олимпийский комитет Украины: "НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи – на территории страны-агрессора, ведущей жестокую войну против Украины". Там добавили, что такое поведение и такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины.

Украинская федерация фигурного катания удалила на сайте профиль фигуриста. А также опубликовала решение президиума по исключению Петренко из членов ОО Украинской федерации фигурного катания и отменили его должностные обязанности вице-президента.

53-летний Виктор Петренко родился в Одессе. Золото Олимпийских игр он завоевал как представитель Объединенной команды в Альбервилле (Франция) в 1992 году. К моменту начала полномасштабного вторжения РФ фигурист находился в Украине. Петренко опубликовал сообщение в Instagram со словами "Нет войне" и больше не высказывался по поводу нападения России.