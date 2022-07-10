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Новости Война в Украине
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Харьковщина (4163) коллаборационизм (684)

Ликвидирован руководитель оккупационной власти Юнакова в городе Великий Бурлук на Харьковщине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

юнаков,колаборант

В Харьковской области ликвидирован местный коллаборант Юнаков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Он отметил: "В Большом Бурлуке подорвали коллаборанта-гауляйтера Евгения Юнакова. Информацию уточняю. (Большие Бурлуки – Харьковская область. Очень важный железнодорожный узел для российской армии.)"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне отстраняют коллаборантов от власти на оккупированных Херсонщине и Запорожье

Позже эту информацию подтвердили и сами оккупанты.

Ликвидирован руководитель оккупационной власти Юнакова в городе Великий Бурлук на Харьковщине 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+56
Дозвольте Вам представить, суку, ось вона...

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10.07.2022 20:34
+50
Здохла мерзенна гнида-виконавцям респект...
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10.07.2022 20:20
+36
Друзі, тільки тотальне знищення ворогів України, особисто зрадників та колаборантів змінить ситуацію на краще. Кожна потенційна ***** має знати, що вона буде знищена Україною за зраду!
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10.07.2022 20:40
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то , може, треба було з вузла залізничного починати?
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10.07.2022 20:19 Ответить
КРАСАВЦЫ ‼️Слава патриотам-партизанам👍👌🙏❤️💙💛🍀🍀🍀
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10.07.2022 21:32 Ответить
О , Бела ,Чао ‼️👌И скоро зовс1м русн1 не будэ , а будэ мир на вс1й Земли‼️
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10.07.2022 21:35 Ответить
ЮнакОВ.

Ще у когось питання є?
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10.07.2022 20:20 Ответить
То карма малороса
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10.07.2022 20:23 Ответить
то був жест доброї волі
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10.07.2022 20:33 Ответить
омоскалений хохол
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10.07.2022 20:24 Ответить
омоскалений хохол хуже трідвараса
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10.07.2022 20:25 Ответить
хтось із предків омоскалився
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10.07.2022 20:27 Ответить
Юнак офф
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10.07.2022 20:44 Ответить
Зараз при владі і біля неї таких 99,9%.
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10.07.2022 21:34 Ответить
Здохла мерзенна гнида-виконавцям респект...
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10.07.2022 20:20 Ответить
тірарісти нідают асвабаждать Украіну ат нацикав!
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10.07.2022 20:26 Ответить
вот и пригодились советские МПМки. Кто бы мог предположить даже в 90-х, что к ним будут прикручиваться самсунговские бабушкофоны.
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10.07.2022 20:27 Ответить
лично мне такие новости приятны вдвойне... )
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10.07.2022 20:27 Ответить
"Награда" нашла героя. Что-то Сепушила на свидание к Захерченко опаздывает
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10.07.2022 20:28 Ответить
Так може краще спочатку уточнити? Ох мені ці Гончаренкі та Геращенкі... Поперед батька...
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10.07.2022 20:30 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! Смерть коллаборантам и агрессорам! СЛАВА ВСУ!
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10.07.2022 20:34 Ответить
йшли селом, йшли селом партизани
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10.07.2022 20:34 Ответить
Їм сумно за всю Україну,
За спалену хату, за зрубаний сад,
За ту пісню, що чув ти колись солов'їну,
Але їм вже не було дороги назад.

Бо дорога назад - то неволя,
А ховатися в лісі не будемо ми,
Ми підемо вперед і здобудемо волю,
України своєї ми вірні сини...

https://www.youtube.com/watch?v=uXgClt_OX0s
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10.07.2022 20:51 Ответить
Дозвольте Вам представить, суку, ось вона...

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10.07.2022 20:34 Ответить
классический ваня.....
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10.07.2022 22:47 Ответить
На фото ви цього покидька на чотири частини подiлили..Может тре на бiльше було?
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10.07.2022 22:54 Ответить
Нажаль на частини ділив його не я, але по Вашій пропозиції видно що Ви, шановний, таки гурман...
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11.07.2022 00:12 Ответить
ЮНармія,. ЮНаков....
Здохніть всі
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10.07.2022 20:38 Ответить
Друзі, тільки тотальне знищення ворогів України, особисто зрадників та колаборантів змінить ситуацію на краще. Кожна потенційна ***** має знати, що вона буде знищена Україною за зраду!
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10.07.2022 20:40 Ответить
😁
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10.07.2022 21:05 Ответить
тоді я беру зброю іду лупашитити в вержовній раді дубинского, бужанского, і всіх ****** з партії зелених, а ти також бери зброю і в кабінет ермака, татарова, і всіх ****** зеленского вирізай під корінб. цілі понятні до справи.
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10.07.2022 23:12 Ответить
малядец, проявил жест доброи воли
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10.07.2022 20:44 Ответить
Какая прелесть!Еще одна свинособака исдохла ***......................
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10.07.2022 21:04 Ответить
Та і йух з ним. Слава нашим ССО!
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10.07.2022 21:10 Ответить
Боротьба з корупцією.
Водій на Харківщині розповів військовим, що поліціант на посту вимагав з нього 300 грн. Військові приїхали і заарештували порушника.
https://t.me/informnapalm/10343
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10.07.2022 21:13 Ответить
Не куда они не ехали. Они рядом работали в связке с ментами.
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10.07.2022 21:19 Ответить
"В связке", это типа ментов не просто арестовали, а ещё и связали?
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11.07.2022 06:17 Ответить
А потім образилися на цих ментів і вирішили їх здати, класна у вас логіка.
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11.07.2022 06:29 Ответить
Не помним. Не любим. Не скорбим.

Сподіваюся, він здох - земля скловатю, бетоном
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10.07.2022 21:15 Ответить
забамбась нам бубочка відосік, ***** сандей, тре тримати марку.
а краще на фортопіані шо збацай однією струною, ми заглотимо.
ідея безплатно - потрібен марш слугей, зелені композіціонери і словоблуди - це до вас
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10.07.2022 21:16 Ответить
Гасите этих предателей- ************** где только можно….даже в сортире. Так даже ***** завещал. Смерть рашистам!
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10.07.2022 21:22 Ответить
Воистину!
Кто так обзывается, тот в сортире и скончается )))))))))))
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10.07.2022 22:02 Ответить
Пришлепнули ******** , и это прекрасно. Единственно меня беспокоит такой вопрос , почему на оккупированных территориях этих пидаров ликвидировать можно , а на не оккупированной нельзя ?
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10.07.2022 21:25 Ответить
Тут вони під захистом Зе команди.
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10.07.2022 21:33 Ответить
Від таких новин стискається очко Єрмака.
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10.07.2022 21:28 Ответить
И громко трескается шифер 😂
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10.07.2022 21:37 Ответить
Предателям СМРТ!
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10.07.2022 21:46 Ответить
здох колаборант, ну і хер зним.... а може вже й окремо.
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10.07.2022 22:23 Ответить
інспекцією ССО-ЗСУ були перевірені тилові об'єкти окупвійськ виконавцям респектіще!
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10.07.2022 22:30 Ответить
Виродки. Харківська область-це Україна. Терористи - кацапи,а українці захисники своєї землі. Не голова адміністрації,а зрадник. Ох і в них перегорнута реальність.
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10.07.2022 23:32 Ответить
ну так хорошего ему настроения
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11.07.2022 00:00 Ответить
чому ніхто не повідомляє що цей гауляйтер партія слуга народу?
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11.07.2022 00:31 Ответить
Усе правильно І з домовиною морочиться не треба У мене був знайомий Відкрив майстерню ритуальних послуг Робив "художні" домовини для "данєцких" Чого тільки родичі і друзі не видумували: і випивку туди клали, і їжу, і улюблену мисливську зброю Одного поховали в домовині у вигляді "Мерседеса" От і його хай ховають прямо в автомобілі
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11.07.2022 07:30 Ответить
пика мокшанська. зайда, або швидше вилупок зайд.

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11.07.2022 13:33 Ответить
 
 