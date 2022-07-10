Проблема "зернового коридора" в Черном море близка к решению, - Турция
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Проблема организации так называемого "зернового коридора" для вывоза украинской продукции по Черному морю близка к решению.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Турции Хулуси Акара для Global Haber, выдержки из которого приводит турецкое Минобороны.
"Одним словом, мы близки к решению. Мы являемся соседями по Черному морю и с Украиной, и с Россией. Мы установили очень теплые отношения с господином Путиным и господином Зеленским и провели очень обстоятельные переговоры", - отметил он.
Турецкий министр подчеркнул, что Анкара не признает оккупацию Крыма и уважает территориальную целостность Украины.
"Наш президент, в частности, очень много работал, чтобы не допустить этой войны. Еще за несколько часов до ее начала он до последней минуты прилагал огромные усилия, чтобы предотвратить горячий конфликт", - подчеркнул Акар.
Он добавил, что Турция пытается добиться даже временного прекращения огня в Украине для улучшения гуманитарной ситуации.
"Теперь, в последний момент, к которому мы подошли, возникла проблема с зерном. Мы находимся в контакте с Россией, Украиной и ООН для решения. Мы близки к решению проблемы зернового коридора", - отметил Акар.
Пожалуйста, подождите...
ненавчаємі і ***** не помьятаючі...
ваше зелене слово...
Боже бережи Україну!
ведь и дураку понятно, что окурок без профита пальцем не пошевелит....
дай вгадаю - там мартишка сухумська на перемовинах від України...
или какой то либо могущественой страны с флотом
пока одни не будут в конвое а другие не будут у портов защищать
никаких гарантий не будет
все остальное глупость и вредительство
частную военную компаниюфлот корблiв у iншоi краiни? (для захисту барж)
Хтось скаже: а байрактари? Ми їх купуємо за гроші, і без наших двигунів компанії важко обійтись.
А з рашкою у них любов в засос (газ качають, росіяни-туристи жадані гості, відбілюють російський бізнес від санкцій, співучасники крадіжки нашого зерна)