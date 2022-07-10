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Проблема "зернового коридора" в Черном море близка к решению, - Турция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Проблема организации так называемого "зернового коридора" для вывоза украинской продукции по Черному морю близка к решению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Турции Хулуси Акара для Global Haber, выдержки из которого приводит турецкое Минобороны.

"Одним словом, мы близки к решению. Мы являемся соседями по Черному морю и с Украиной, и с Россией. Мы установили очень теплые отношения с господином Путиным и господином Зеленским и провели очень обстоятельные переговоры", - отметил он.

Турецкий министр подчеркнул, что Анкара не признает оккупацию Крыма и уважает территориальную целостность Украины.

"Наш президент, в частности, очень много работал, чтобы не допустить этой войны. Еще за несколько часов до ее начала он до последней минуты прилагал огромные усилия, чтобы предотвратить горячий конфликт", - подчеркнул Акар.

Он добавил, что Турция пытается добиться даже временного прекращения огня в Украине для улучшения гуманитарной ситуации.

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"Теперь, в последний момент, к которому мы подошли, возникла проблема с зерном. Мы находимся в контакте с Россией, Украиной и ООН для решения. Мы близки к решению проблемы зернового коридора", - отметил Акар.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+49
Страна, которая не задерживает русские суда с краденым в Украине зерном, не может выступать посредником, т.к. есть соучастником преступления.
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10.07.2022 21:30
+22
Цікаво який откат він отримав в Омані за здачу Таврії? 👿
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10.07.2022 21:33
+14
зелені тварі ****** ....
дай вгадаю - там мартишка сухумська на перемовинах від України...
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10.07.2022 21:38
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Страна, которая не задерживает русские суда с краденым в Украине зерном, не может выступать посредником, т.к. есть соучастником преступления.
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10.07.2022 21:30 Ответить
Квартал до бани, а он уже раздевается.
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10.07.2022 21:32 Ответить
самі премося на окупацію Одесси - цьому навіть назви нема
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10.07.2022 21:34 Ответить
Ви знаєте,скільки потрібно часу, щоб Одесу розмінувати?
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10.07.2022 22:13 Ответить
Достатньо карти мінування. Здається
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10.07.2022 23:03 Ответить
Мегабарыги на крови Украинцев‼️Требуют скидки25% на ВОРОВАННОЕ ЗЕРНО И КРЫШУЮТ ТЕРРОРИСТОВ РАШИСТСКИХ ПИДО‼️🇷🇺👹💩
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10.07.2022 22:12 Ответить
Зедермачье спешит исполнить обещанное в Омане⁉️
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10.07.2022 22:18 Ответить
Довести що це Українське зерно а не россійське потрібно саме Україні. Мабудь це зробити досить складно тому по документам воно проходить як россійське і Турція не робить нічого протизаконного, документи провірили Україна їх не спростувала тому Туретчина не може їх затримувати.
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11.07.2022 11:54 Ответить
Наші просто будуть суходолом все возити і все
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10.07.2022 21:31 Ответить
Цікаво який відкат з цього коридору отримає ЗЕуйобок???
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10.07.2022 21:31 Ответить
Цікаво який откат він отримав в Омані за здачу Таврії? 👿
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10.07.2022 21:33 Ответить
Чому Таврії? Мова йшла за Україну...! Який шухер піднявся,коли Київ невдалося здати??? Кацапи задурно йшли парадним маршем??
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10.07.2022 23:02 Ответить
Здачею Одеси кацапам?👿
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10.07.2022 21:31 Ответить
вирішуйте шо хочете, розмінуйте Одессу, але як кацапський десант по розмінованих коридорах в Одессі? - Туреччина автоматично стає легітімною ціллю ЗСУ..
ненавчаємі і ***** не помьятаючі...
ваше зелене слово...
Боже бережи Україну!
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10.07.2022 21:32 Ответить
та ну да! это не реально.....
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10.07.2022 21:35 Ответить
З великою насолодою реально какая разница
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10.07.2022 22:59 Ответить
Протикорабельні ракети мабудь не гірше замінованого моря?
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11.07.2022 11:55 Ответить
очередной договорняк втихую? и что зеля сдал на этот раз?
ведь и дураку понятно, что окурок без профита пальцем не пошевелит....
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10.07.2022 21:33 Ответить
Турки підірвуть кремль?
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10.07.2022 21:34 Ответить
Слідуючая зрада. Зеля погодиться !
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10.07.2022 21:37 Ответить
зеля - то хрипаті мордощокі-відосикі які нічого не вирішують
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10.07.2022 21:41 Ответить
зробили з дятла орла - обубеть...
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10.07.2022 21:43 Ответить
зелені тварі ****** ....
дай вгадаю - там мартишка сухумська на перемовинах від України...
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10.07.2022 21:38 Ответить
Чим далі від нашого кордону будуть кацапські війська, ти ближче буде вирішення "проблеми"
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10.07.2022 21:44 Ответить
Пошли они лесом с временным прекращением огня ! Анкара один , два , три с закреплением захваченных территорий ? Кто-то уже подсуетился под благовидным предлогом . Того , кто заключит перемирие , сразу вешать , как врага народа .
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10.07.2022 21:46 Ответить
"Наш президент, зокрема, дуже багато працював, щоб не допустити цієї війни. Ще за кілька годин до її початку він до останньої хвилини докладав величезних зусиль, щоб запобігти гарячому конфлікту", турецькі 3,14здюки ушасті.Окупація українського Криму в 2014 році відбулася за взаємних домовленостей куйла і Ердогана.Не маючи такої домовленості,куйло б ніколи не посмів окупувати український Крим , де жвуть родичі турків- кримські татари,
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10.07.2022 21:49 Ответить
Акар - колишній бойовий генерал, не паркетний, пуза нема. Мають бути мізки. Має бути усвідомлення, де дотримання домовленностей і де русня. Ну, він же ж ще до 24.02 зустрічався і з шойгой, і з гєрасімавим, і з рештою шобли. Ну, бачив же ж, що вони таке. Звідки береться оця манічка до "теплих відносин" з кацапськими військовими злочинцями?
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10.07.2022 21:53 Ответить
я б не звертав увагу на словоблудіє турків про теплі відносини. Вони мяко стелять, але потім твердо спати. економічна вигода - ось те, на що вони підуть. прийдеться частину зерна віддати за захист від нападу рашистів на зерновози. мародерство по суті і барижництво. Але хто ж винен в нефінансуванні обороноздатності країни? приходиться витрачатись тепер. І знову нам - рядовому виробнику. Бо ціни падають нижче плінтуса. Собівартості тобто.
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10.07.2022 23:10 Ответить
Poka Cherson,Berdiansk,Mariupol naxoditsia pod okupacijej nekakix peregovorov nenado vesti,vse karabli sto plavyjet ottuda popadajet pod pricel garpunov,samo porta takze pod pricelom.Idiot vojna kotoruju nado vygrat .Poslat nado turkov so svojej inciativoj
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10.07.2022 21:55 Ответить
В перкладі з турецької іншими словами скоро з флотом раші буде покінчено проблема підводні човни але також рішанення є.
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10.07.2022 22:02 Ответить
Теплі відношення, вибачте,але ботокс не пан і не може бути теплих відносин між Україною і кацапією,а також країною, що краде зерно
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10.07.2022 22:11 Ответить
пока вывоз зерна не будет охранять конвой кораблей стран нато
или какой то либо могущественой страны с флотом
пока одни не будут в конвое а другие не будут у портов защищать
никаких гарантий не будет

все остальное глупость и вредительство
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10.07.2022 22:21 Ответить
Так х нема чим крити, було б на Зміїному шито крито, х... би переговорювався. А там попалили черепах,гради і ще вишки Бойка в придачу і цар бабуїнів залишився голим, бо флот втік аж за 200 миль від Одеси. А стрільба по кораблях в міжнародних водах "чревата" ..... Нема в нього козирів в Чорному морі (тільки в Києві залишився один, да і той....)
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10.07.2022 22:34 Ответить
Єдина умова для вільного судноплавста це знищення кацапського флоту.
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10.07.2022 22:43 Ответить
Турки, там кола на воді над мацквою ще видно - маєте чіткі орієнтири. Ви хоча б одне судно кацабське для галочки арештували, підари обрізан
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10.07.2022 22:47 Ответить
Не туреччині диктувати й нав'язувати Україні умови! Туреччина повинна чемненько знати ,своє,місце....
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10.07.2022 22:54 Ответить
ердоган це путлєр тільки в туреччині.
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10.07.2022 23:15 Ответить
Ты пасть бы свою прихлопнул.
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11.07.2022 02:21 Ответить
а Украiна може найняти частную военную компанию флот корблiв у iншоi краiни? (для захисту барж)
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11.07.2022 00:53 Ответить
Якщо на терези поставити: Туреччина друг чи ворог Україні? Терези більше колихнуться не в нашу сторону. Про невизнання Криму і т.п. - тільки слова, вже 8 років.
Хтось скаже: а байрактари? Ми їх купуємо за гроші, і без наших двигунів компанії важко обійтись.
А з рашкою у них любов в засос (газ качають, росіяни-туристи жадані гості, відбілюють російський бізнес від санкцій, співучасники крадіжки нашого зерна)
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11.07.2022 07:41 Ответить
Бусурмани купують крадене у кацапів за безцінь і перепродують чорномазим "з наваром". Знайти інші шляхи і коридори - то наше національне багатство.
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11.07.2022 09:54 Ответить
Зміїний відбили, ще б нам ******** ракет з дальністю 400 км підкинули, щоб рашистський флот не міг з бухти вийти і проблема експорту зерна буде розв'язана.
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11.07.2022 11:23 Ответить
 
 