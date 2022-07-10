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Новости Война в Украине
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война (47275) военкомат (445) мобилизация (1666) Монастырский (334)

На военном учете не по месту жительства стоят более 3 миллионов человек, – Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

монастирський

На военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки не по месту жительства стоят более 3 млн человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мобилизация - это дело каждого гражданина, оно должно осуществляться добровольно. Хочу сказать, что более 3 млн граждан сегодня состоят на учете в военкоматах не по месту их жительства. И это вопрос, который должен быть решен в ближайшее время, и в первую очередь это должно быть позицией самих граждан, которые должны стать на военный учет", - отметил Монастырский.

На вопрос о правомерности выдачи полицией повесток, в частности, на блокпостах, министр ответил, что закон требует, что лицо должно находиться на соответствующем учете, и если ВСУ нуждаются в этом, то такой учет должен быть обеспечен.

Также он добавил, что сейчас все силы обороны и безопасности помогают ВСУ, и "любые подобные действия предпринимаются исключительно по просьбе ВСУ для того, чтобы помочь в вопросах мобилизации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин, они могут спокойно пересекать границу, - Минобороны

В то же время министр отметил, что никаких проблем для передвижения граждан между областями страны не должно быть.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+35
Кошевий на облік встав?
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10.07.2022 21:37
+24
""Мобілізація - це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно. - а Портнов и его сына це також справа кожного или они это другое?Как сообщает Центр противодействия коррупции, заместитель председателя Офиса президента Украины Олег Татаров позволил сбежать во время полномасштабной войны нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку, бывшему замглавы Администрации президента Украины Андрею Портнову и его сыну. Несмотря на призывной возраст, сын Портнова, по информации общественной организации, покинул страну 28 марта.
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10.07.2022 21:41
+22
95 квартал стоит на учете? Или это другое? Лысый по возрасту военнообязанный, повестка должна быть. Не хочется, чтобы пацанов по 18-20 лет без семей призывали, которые и жизни еще не видели. Пора квартальным боровам долг Родине вернуть, они на ней хорошо зарабатывали, а ещё и оскорбляли в своих позорных выступлениях. Госслужащих категории А тоже все это касается.
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10.07.2022 21:41
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Кошевий на облік встав?
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10.07.2022 21:37 Ответить
та нi, Кошевой зробив патрiотичну татушку!
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10.07.2022 21:58 Ответить
Воно, схоже, хоче нажертись до 160 кг і розказувати усім, що не годний.
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10.07.2022 22:03 Ответить
І що тут патріотичного? Мавпа пальцем тицяє у Жопу, ось якби це була дупа путіна може я б і оцінила. А так гумор 95 кварталу, ховайтеся хто може.
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11.07.2022 06:03 Ответить
за Сивоху ще спитай
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10.07.2022 21:59 Ответить
я про Головклоуна где он на учете то повесткив 2015 4 штуки прибегали в Кривой Рог.. а жил он в Киеве недвижимость в Италии Крыму ТАК ГДЕ БУБОЧКА НА УЧЕТЕ СТОИТ???? вот когда наведете порядок с Глав клоуном тогда про народ думайте....
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10.07.2022 22:03 Ответить
да, в Варшаве в центр помощи беженцам
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10.07.2022 22:09 Ответить
У кошового Невстав
Але кошовому Вставили))))
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11.07.2022 14:28 Ответить
95 квартал стоит на учете? Или это другое? Лысый по возрасту военнообязанный, повестка должна быть. Не хочется, чтобы пацанов по 18-20 лет без семей призывали, которые и жизни еще не видели. Пора квартальным боровам долг Родине вернуть, они на ней хорошо зарабатывали, а ещё и оскорбляли в своих позорных выступлениях. Госслужащих категории А тоже все это касается.
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10.07.2022 21:41 Ответить
ви ж знаєте, що цього небуде,квартал95 гроші не приносить тому присіли на бюджетне фінансування з всякими "байрактар шоу"
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10.07.2022 21:46 Ответить
Ха-ха... Мне сорок, я без семьи, жизни не видел.
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10.07.2022 22:20 Ответить
І навіть цноту не втратили? Ай- яй -яй
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11.07.2022 06:05 Ответить
""Мобілізація - це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно. - а Портнов и его сына це також справа кожного или они это другое?Как сообщает Центр противодействия коррупции, заместитель председателя Офиса президента Украины Олег Татаров позволил сбежать во время полномасштабной войны нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку, бывшему замглавы Администрации президента Украины Андрею Портнову и его сыну. Несмотря на призывной возраст, сын Портнова, по информации общественной организации, покинул страну 28 марта.
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10.07.2022 21:41 Ответить
кстати о птичках.....
Жданов разложил этот вопрос по полочкам....
та норма, о разрешении военкоматов на выезд, является частью Закона и Залужный просто о ней напомнил..... да, возможно она совковая и бестолковая, но это Закон!
а что сделал Зеленский? он ее отменил! Внимание! не Рада, голосованием, а лично Зеленский!
с чем его и поздравляю! ))
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10.07.2022 21:47 Ответить
Если я нарушу Закон, я уйду сам.(С)
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10.07.2022 22:38 Ответить
так он их уже 78 нарушил, это 79-й....... ))
одним больше, одним меньше...., подумаешь......
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10.07.2022 23:40 Ответить
залужный ляпнул слово выезд а надо было все лишь сказать про переезд и все бы успокоились
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11.07.2022 01:15 Ответить
Поголовье пересчитать решили☝Резерва хватает за глаза. Но пересчитать, и под контроль на поводок каждого ох как хочется
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10.07.2022 21:47 Ответить
поголів'я скотів-ванюшек це у вас на Московії, в Україні громадяни, які зобов'язані брати участь у знищенні окупантів.
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10.07.2022 21:57 Ответить
Ты не прав,именно поголовье привело к власти аферистов,и тем самым это поголовье позвало к себе войну
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10.07.2022 22:05 Ответить
Ха, на Московії❓ Говори "паляниця" чертяка прокацапська❗
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10.07.2022 22:21 Ответить
а ось ще один "патрiот" - Коля "Котлета".......
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10.07.2022 22:06 Ответить
все что успел спи..ть митбол... но теперь за него взялась упоротая лиса безмозглая... запасаемся попкорном
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10.07.2022 22:20 Ответить
Мукачевський котел - це вам не шуточки
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10.07.2022 22:25 Ответить
Кто тут у нас: фарцовщик со стажем? Нет, приёмщик вторсырья!
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10.07.2022 23:08 Ответить
Вони спеціально так кажуть, що нічого не зрозуміло? Чи просто знущаються?
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10.07.2022 22:09 Ответить
Поднимают темы на которые люди реагировали, что бы заглушить тему с конгресменшей и ермаком❗
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10.07.2022 22:23 Ответить
Неадекватність депутуток породжує неадекватне законодавство!!! Не Суспільство має підстроюватися під дебільну владу,а влада повинна обслуговувати потреби Суспільства !!!
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10.07.2022 22:51 Ответить
Аби суспільство було адекватне-цієї влади не було б апріорі....І зараз ще мабуть не зовсім доходить.А кажуть що тільки кацапи дебіли...
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10.07.2022 23:04 Ответить
,,Зе,,обрали хохлики та малороси.....
Якії зараз танцюють присядку ,в той час,коли Українці на фронті!!
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11.07.2022 14:26 Ответить
Выписывание повесток на улице "на коленке" - это статья 358 УК «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт и использование подделанных документов, печатей, штампов».
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10.07.2022 23:57 Ответить
Ну в если выписывает сам военком или уполномоченное лицо с печатью?
подделка документов - это когда печать стоит до того, как вписали имя. А если нет?
нигде не указано, где именно могут вручить повестку.
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11.07.2022 08:44 Ответить
Да смотри там, будет сам военком лично ходить и раздавать по улицам, не царское это дело. Именно так и делают- выпишут пачку с печатями и подписями, в лучшем случае раздает парнишка в камуфляже непонятного звания и должности вместе с копом, а в худшем случае- сами копы.
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11.07.2022 13:43 Ответить
Но то, что все должны быть на учете по месту проживания, это правильно. Только это не так делается. Наймите толковых маркетологов, сделайте стенды, рекламу по тв- типа сходите в свой военкомат и обновите данные, пройдите мед комиссию, никто вас пушечным мясом загребать не будет, и так полно желающих. Покажите людям привилегии службы в ВСУ. Сейчас одних призывов к патриотизму мало, к сожалению. Есть много людей, готовых воевать за Украину, но к ним надо найти подход отличный от запугивания, отлавливания. Этим всем надо заниматься, а не делать "через жопу, зато так проще".
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11.07.2022 13:54 Ответить
не фантазируйте. Если гражданин получает повестку с подписью и печатью, то она действительна.
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11.07.2022 19:11 Ответить
він статист чи міністр мвд ? тоді довідку скільки слуг народу перейшло на бік ворога та хто дременув - в студію!!!
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11.07.2022 00:28 Ответить
А фееричне і прекрасне відео про "нову-реформовану" поліцію пан мініср не хоче прокоментувати? Чи відловлювати ботанів воно не так сцикотно?

"Група українських військових зкрутила під Харковом поліцейських , яких звинувачували у поборах на дорозі.
На поліцейських військовим поскаржився один із постраждалих від поборів. Військові разом з ним під'їхали до поліцейських, поклали їх обличчям униз на узбіччі і зв'язали їм руки за спиною."

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11.07.2022 00:41 Ответить
т.е. теперь можно на любого неугодного полицейского военным пальцем ткнуть ?
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11.07.2022 19:12 Ответить
Щось цього мусора забагато стало .... давайте ще Антоніну Ригащенко виставляйте.
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11.07.2022 03:02 Ответить
Мобілізація - це справа добровільна. Це слова Монастирського. То чому ж тоді ніхто нікого не питає - сьогодні повістка, завтра- з речами. І ЗСУ потребує не обліку, а свіжої сили, підкріплення, заміни. Як завжди гарні заспокійливі слова, а на ділі - зовсім інше.
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11.07.2022 09:05 Ответить
Цікаво, скільки і яку допомогу надав 95 квартал армії. Недавно Кошовий виїзжав за кордон на концерт 95 кварталу, виходить концерти дають, а ось про допомогу від кварталу не чула.
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11.07.2022 09:50 Ответить
Це мабуть буде відкриття для Монастирського, але чоловіки за відсутності роботи у своїх населених пунктах для того щоб забезпечити свої родини на роботу їдуть у обласні міста та столицю
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11.07.2022 10:49 Ответить
... и обязаны при этом встать на учет по новому месту.
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11.07.2022 19:14 Ответить
О дивись, живий курилка!
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11.07.2022 10:54 Ответить
Потрібно прирівнювати проживання не по місцю обліку до ухилення від призову, що фактично ним і є (5 років колонії). Цікаво, скільки тут сцикунів і ботви спільно атакують процес мобілізації. Боїться русня того, і трусяться в мами під спідницею реальні коментатори, які тут про лисого, або ще іншу відволікаючу пургу постять. Разом в них добре виходить флудити.
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11.07.2022 10:56 Ответить
Face-palm.
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11.07.2022 11:47 Ответить
Якщо я знімаю квартиру в іншому місті, наприклад у вас, ви мене пропишете? Отож-бо й воно. Легко казати, якщо все своє і під рукою.
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11.07.2022 11:48 Ответить
Та у нас сотні тисяч ховаються від мобілізації. Частина із них просто відкупляється від віськомів та ментів.
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11.07.2022 12:28 Ответить
А чому?
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11.07.2022 13:35 Ответить
Мобілізація - це справа кожного громадянина, вона має здійснюватися добровільно.

Блін ... Якщо таке пише юрист Монастирський, то які претензії до людей ??
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11.07.2022 13:51 Ответить
Українці ставте вподобайку лише тим хто пише Українською мовою, підтримуйте Україну та Українське! Хай уся ця "українська" кацапня до якої ще не дійшло що в Україні є рідна мова буде в меншості, а з часом і до них дійде що рашисьтскою мовою писати чи розмовляти немає сенсу, тому що їх не помічатимуть!
ПОВАЖАЙ УКРАЇНУ -ЛЮБИ УКРАЇНСЬКЕ!
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11.07.2022 14:14 Ответить
Шльондра зільона, типу, закон правильний, але припіздєнтський пиз діж -"главнєє". І НАСРАТИ, що він - протизаконний.
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11.07.2022 17:10 Ответить
 
 