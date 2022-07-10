На военном учете не по месту жительства стоят более 3 миллионов человек, – Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки не по месту жительства стоят более 3 млн человек.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мобилизация - это дело каждого гражданина, оно должно осуществляться добровольно. Хочу сказать, что более 3 млн граждан сегодня состоят на учете в военкоматах не по месту их жительства. И это вопрос, который должен быть решен в ближайшее время, и в первую очередь это должно быть позицией самих граждан, которые должны стать на военный учет", - отметил Монастырский.
На вопрос о правомерности выдачи полицией повесток, в частности, на блокпостах, министр ответил, что закон требует, что лицо должно находиться на соответствующем учете, и если ВСУ нуждаются в этом, то такой учет должен быть обеспечен.
Также он добавил, что сейчас все силы обороны и безопасности помогают ВСУ, и "любые подобные действия предпринимаются исключительно по просьбе ВСУ для того, чтобы помочь в вопросах мобилизации".
В то же время министр отметил, что никаких проблем для передвижения граждан между областями страны не должно быть.
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Але кошовому Вставили))))
Жданов разложил этот вопрос по полочкам....
та норма, о разрешении военкоматов на выезд, является частью Закона и Залужный просто о ней напомнил..... да, возможно она совковая и бестолковая, но это Закон!
а что сделал Зеленский? он ее отменил! Внимание! не Рада, голосованием, а лично Зеленский!
с чем его и поздравляю! ))
одним больше, одним меньше...., подумаешь......
Якії зараз танцюють присядку ,в той час,коли Українці на фронті!!
подделка документов - это когда печать стоит до того, как вписали имя. А если нет?
нигде не указано, где именно могут вручить повестку.
"Група українських військових зкрутила під Харковом поліцейських , яких звинувачували у поборах на дорозі.
На поліцейських військовим поскаржився один із постраждалих від поборів. Військові разом з ним під'їхали до поліцейських, поклали їх обличчям униз на узбіччі і зв'язали їм руки за спиною."
Блін ... Якщо таке пише юрист Монастирський, то які претензії до людей ??
ПОВАЖАЙ УКРАЇНУ -ЛЮБИ УКРАЇНСЬКЕ!