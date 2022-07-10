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беженцы (1482) дети (6027) Польша (7499) школа (2890)

В школах Польши ожидают еще 200 тыс. украинских детей в новом учебном году

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

школа

В сентябре 2022 года в польских школах ожидают еще 200 тысяч украинских детей.

Об этом сообщил министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Мы приняли 200 тыс. (украинских детей), из них 160 тыс. – в школы и 40 тыс. – в детсады. По нашим оценкам еще 200 тыс. могут присоединиться с 1 сентября. Конца войны в Украине не видно, поэтому, естественно, те дети, которые здесь, наверняка останутся, и приедут еще", — сказал министр.

Чарнек предположил, что, вероятно, большая часть детей, захотят остаться за компьютерами и продолжать учиться со сверстниками онлайн, поскольку в Украине можно проходить обучение в дистанционном режиме.

По словам министра, система образования эластичная, потому Польша готова принимать украинских детей.

Кроме того, министерство образования и науки сначала предложило создать украинские классы в польских школах и преподавать в них преимущественно польский язык. Чарнек отметил, что это дало бы возможность войти в новый учебный год на должном образовательном уровне.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
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10.07.2022 21:49
+6
Так. Ще частина українців покине Україну на осінь. Йде зима а опалення домівок в багатьох місця не буде. Орда хоче зимою заморозити населення щоб примусити до капітуляції.
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10.07.2022 21:53
+6
Почему? Детки в безопасности будут получать образование. Без недобитых совлядей, без поборов. Чистые знания и отменная русофобия. Уверен, эти дети применят полученные знания для укрепления Украины в будущем.
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10.07.2022 22:02
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10.07.2022 21:49 Ответить
Почему? Детки в безопасности будут получать образование. Без недобитых совлядей, без поборов. Чистые знания и отменная русофобия. Уверен, эти дети применят полученные знания для укрепления Украины в будущем.
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10.07.2022 22:02 Ответить
По собі всіх не суди.
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10.07.2022 22:38 Ответить
Без москворотих лінгво-інвалідів.
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10.07.2022 22:08 Ответить
Повернуться відсотків 50%.
Шкода, що держава пустіє...
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11.07.2022 09:16 Ответить
Так. Ще частина українців покине Україну на осінь. Йде зима а опалення домівок в багатьох місця не буде. Орда хоче зимою заморозити населення щоб примусити до капітуляції.
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10.07.2022 21:53 Ответить
журналіст М.Вересень в одній бесіді порадив вже зараз подумати про альтернативні джерела опалення взимку,навіть про буржуйки згадали на повному серйозі,бо все може бути,це війна..
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10.07.2022 21:57 Ответить
Поради, як завжди, ніхто не слухає. Начнуть чухатись коли перші морози вдарять.
Орда може нанести удари як по газовим магістралям, так і ТЕЦ, так і по єнергорозподільчим лініях та трансформаторних підстанціях.
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10.07.2022 22:03 Ответить
В Сумах так и было. Бомбанули подстанцию, пытались бомбануть одну из двух ТЭЦ. Но это когда ихние самолёты вовсю летали. А "калибры" они на это тратить не будут.
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10.07.2022 22:55 Ответить
он прав....
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10.07.2022 22:07 Ответить
Польщі дяка і уклін, тільки не робіть з українських дітей поляків, бо вони українці....
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10.07.2022 21:55 Ответить
це ті хто прийде за нами і в них буде багато, ой як багато питань...
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10.07.2022 22:01 Ответить
Вони самі з себе зроблять і поляків і німців і всіх інших.Тільки от такими темпами скоро Україні дітей не залишиться....Ті що є виїдуть...Нові не народжуються-нема кому народжувати.Пару років в такому темпі в Все фініш...
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10.07.2022 22:53 Ответить
Да ладно, не народжуются.. в садик до войны с рождения ребенка записывать надо было, потому что еще пару месяцев- и мест нет.
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10.07.2022 22:57 Ответить
Ви не задумувалися, що це із-за того, що мало дитсадків, а не дітей багато?
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10.07.2022 23:02 Ответить
а куда делись те садики, что были, когда не было такого ажиотажа ?
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11.07.2022 00:56 Ответить
баран - население городов растет быстрее чем строят садики
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11.07.2022 00:59 Ответить
Вячеслав, ты сам баран, еще и быдло в придачу, если позволяешь себе ляпать херню незнакомым людям.
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11.07.2022 01:01 Ответить
ти сам баран, коли закриваєш іншим рота. у нього є право його відкривати. якщо ти його думку не можеш пережити, так то твої психологічні проблеми.
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11.07.2022 08:44 Ответить
у мене під будикном мій садок хробили якимсь центром реабілітаційним центром, ще років з 20 назад. усе ж купляється і продається.
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11.07.2022 08:43 Ответить
я в 2010-м старшего ребенка в садик устраивал, начало учебы в сентябре, а я в мае пришел этого же года, чтоб пораньше, вдруг мест не хватит. На меня заведующая посмотрела удивленными глазами, сказала, че так рано пришли- еще никто не приходил на этот год. Так что за 10 лет поменялось ? садиков в разы стало меньше ? а куда они тогда делись ? Или все- так рождаемость поднялась ?
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11.07.2022 00:59 Ответить
пипец ты дятел - все население переселяется в города а там садиков строится меньше чем прибывает народу
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11.07.2022 01:01 Ответить
Ми все-одно вимирали уже 30 років. Які різниця коли ми вимремо, через 100 років, чи через 300?
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10.07.2022 23:03 Ответить
З такою логікою навіщо тоді з кацапами воювати?Все одно вимремо.Тоді хто хоче хай їде куди хоче і робить що хоче.А державу закриємо як проєкт і все....Дивні у Вас думки...
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10.07.2022 23:30 Ответить
Я просто по житті фаталіст. Рано чи пізно будь-який народ або вимирає, або асимілюється.
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10.07.2022 23:55 Ответить
вы кацапы скоро сдохните вместе со своим епнутым путлером
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11.07.2022 01:02 Ответить
какими темпами падло? что ты несешь - война идет!
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11.07.2022 01:00 Ответить
Це хто ще падло кацапське?Так що шо війна?Виходить якщо війна то відновлення населення треба на нуль помножити??Чи може навпаки треба намагатись щось зробити в іншому напрямку???
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11.07.2022 05:55 Ответить
Польща вже як друга Україна, тільки покращена версія, без корупції і кумовства.
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10.07.2022 22:09 Ответить
Тепер нам Польщею вже не стати в найближчі десятки років. Ху*ло перетворив нас вже сьогодні в найбіднішу країну зі зруйнованою економікою і інфраструктурою, мільйонами вимушених переселенців, сотням тисяч убитих і скалічених громадян, сотнями тисяч "безхатьків" - це жах(((
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10.07.2022 23:30 Ответить
Добре, що ти не на фронті.
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10.07.2022 23:46 Ответить
не писти кацап - мы потом с вас бабки будем выжимать годами за то что вы разрушили
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11.07.2022 01:04 Ответить
А хто вам заважав будувати 30 років Україну без корупції і кумовства? Невже порошенко?
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10.07.2022 23:37 Ответить
кацапи, які тягли до себе в тайожний союз. і окрім того зараз по переселенцям видно як у особистому часовому маштабі декому треба зробити стрибок у пару століть у себе в голові - на стільки відсталі проприїзжали.
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11.07.2022 08:48 Ответить
бо не межує з прибацаним сусідом.
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11.07.2022 08:46 Ответить
Жінки з дітьми в країнах ЄС будуть поступово адаптуватись, а чоловіки при зняті обмежені виїдуть до них і вже не повернуться сюди. Затяжна війна призведе до осідання в ЄС сотень, якщо не мільйонів українців. Ху*ло цією війною може добитись зменшення населення до 20-30 млн., це сумно...
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10.07.2022 23:25 Ответить
Ніхто нікуди не виїде...Сім'ї порозпадаються,нові не утворюються.І це процес вже іде...В глобальному сенсі не правильний підхід до вирішення цієї проблеми.Робиться все тільки в гіршому напрямку...
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10.07.2022 23:34 Ответить
не трынди балабол все украинцы мечтают вернуться домой там в Европе тоже жизнь не сахар
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11.07.2022 01:05 Ответить
не всі, але багато вже повернулися. не всі готові адаптуватися.
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11.07.2022 08:49 Ответить
Не неси хєрню. Там мінімум 50% повернеться вже завтра в Україну, якщо сьогодні закінчиться війна. Більша частина із тих хто виїхали взагалі живуть за свій рахунок або на рахунок держави і не адаптовуються, не працюють, бо не знають мов. Тимчасовий захист в ЄС закінчиться в березні, далі можуть не продовжити. Там багато нюансів.
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10.07.2022 23:34 Ответить
Та яка херня??Процес адаптації так чи інакше іде..Тимчасовий захист не продовжать-будуть подавати на постійний притулок.Війна за місяці не закінчиться,це не реально...Мову не так тяжко вчити як здається,тим більше Польску (як приклад).Я вже не кажу про дівок які взагалі без дітей виїхали,ті взагалі без проблем осядуть...Так хто херню несе???
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10.07.2022 23:50 Ответить
нет никакой адаптации жить в чужих комнатах по чужим законам без работы мля !
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11.07.2022 01:06 Ответить
а ти їх ще попробуй загони на роботу! є робота - та не йдуть. бо на халяву отримувати достатньо фінансування випадає не кожному і раз в життя.
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11.07.2022 08:50 Ответить
не мели ерунды статус продлевается автоматически особенно для мам с детьми
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11.07.2022 01:09 Ответить
Не повернуться ті, кому не буде куди повертатись.
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10.07.2022 23:40 Ответить
и правильно сделают тут им бесплатно никто ничего даст как в Европе
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11.07.2022 01:08 Ответить
Охеренное такое "адаптувание"- годами жить в лагерях для беженцев, где просто не дадут умереть с голода и все. Как вариант, если тут жилье разнесли и больше в Украине ехать некуда. Но это не вариант на всю оставшуюся жизнь. За те копейки, которые могут получить беженцы, устроившись на низкоквалифицированную работу, нормальное жилье не то что не купить, а даже не снять. А проезд. А медицина. И еще много всяких -А.
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11.07.2022 01:17 Ответить
Які ще такі "лагеря біженців"?Може краще в самих біженців попитати про копійки?А в Україні тисячами баксів платять??Ні хто не каже ще це добре-навпаки це дуже погано і катастрофічно.Пишеться не для того щоб голову попелом посипати,а для того щоб може комусь дійде що зараз не правильний підхід до цієї проблеми.І якщо далі так піде то буде дійсно катастрофа...
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11.07.2022 01:30 Ответить
які копійки? з копійками по тряпошним магазинам не має можливості бігати. а коли приходлять щей сваряться, та хіба то бідні?
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11.07.2022 08:53 Ответить
Ви здивуєтеся. Поляки були здивовані, коли до них поїхали не звичайні заробітчани, а українці з грошима, гарним смаком та у дорогих речах, на своїх авто. Торгівля у Польщі збільшилася, бо українці витрачають гроші у магазинах, винаймають не тільки кімнати, але й квартири з будинками. Так - є різні верстви населення з різними статками. Хтось вже повернувся, хтось працює, а хтось починає навіть робити бізнес.
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11.07.2022 08:51 Ответить
життя триває! так і повинно бути.
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11.07.2022 08:54 Ответить
ничо вони там в лагерях не бідні. від роботи носи відвертають, самі житло не шукають, чекають, поки дадуть від держави. кормлят і машинки стірають коли захочеш.
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11.07.2022 08:52 Ответить
Якось почитав польську історію за 20 століття, як її бачать поляки. Виявилося, що армія крайова, яка вбила десятки тисяч українців на території України- це національні герої, пілсудський, який був дружбаном гітлера і який влаштовував терор на українських землях - великий лідер, УПА і Бандера, які боролись з окупантами на своїй землі - це фашисти, операція Вісла - це правильна справа... І таких зашкварів просто сила силенна. Бідні українські діти. Це те ж саме, що відправити українських дітей в кацапські школи: де їм будуть розповідати про героїчних дєдов із нквд та про переваги гулагу.
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10.07.2022 23:28 Ответить
А що, поляки мають відзначати українських героїв? Армія Крайова - такий же рух за визволення як УПА, Пілсудський - батько першої незалежної Польщі в 20-му сторіччі, і т. д

Тут треба ставити питання, що історію мають викладати українці
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11.07.2022 07:54 Ответить
може ти натрапив саме на роспроаганду. кацапи так і в Європі створюю тіпа місцеві сайти і через низ серуть у мозок. можливо ти натрапив на статтю кучки місцевих націоналістів, як в рашці імперіалісти з жовто-чорно-білим прапором.
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11.07.2022 08:56 Ответить
 
 