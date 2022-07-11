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Зеленский приказал военным вернуть оккупированные РФ прибрежные территории на юге Украины, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Президент Владимир Зеленский отдал приказ военным деоккупировать прибрежные районы на юге Украины.

Об этом в интервью британской газете The Times заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", - пишет издание.

По словам Резникова, Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны.

"Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно а, б, в… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах", - объяснил министр.

Читайте: Украина прошла тест, но нужно больше оружия и срочно, - Резников

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+156
Обычная тупая попытка перебить информационную волну после вчерашних прямых обвинений американской конгрессвумен. Видимо очень уж сильно подгорает у Бонвтика.
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10.07.2022 22:20
+128
Он бы лучше рассказал, милок, за свои без малого 1000 дней подготовки к этой войне. Что конкретного он сам сделал за это время чтобы укрепить армию и оборону страны. Или сцикотно правду сказать?

И кто конкретно ответит за предательство и за сдачу верховным юга Херсонской и Запорожской областей. Повторюсь. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Там полный треш. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
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10.07.2022 22:18
+108
А хто наказав її здати?
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10.07.2022 22:16
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Страница 3 из 3
и ножкой топнул !!!!! а кто слил юг ???
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11.07.2022 01:11 Ответить
Серйозно? а у військових він запитав - чи наразі ситуація та ресурси дозволяють?
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11.07.2022 01:24 Ответить
Крымский мост....
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11.07.2022 01:28 Ответить
треба було не віддавати.А якщо віддав, то їдь в оман і забери
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11.07.2022 01:32 Ответить
ні, зелена курво, спочатку ти будеш на гилляці в обіймах свого дєрьмака висіти, а віддтак буде звільнено південь крахни, не раніше.
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11.07.2022 02:04 Ответить
Суворий хлопець, ніщо й казати! Справжній палестинський козак.
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11.07.2022 02:13 Ответить
Хотелось бы послушать мнение Генерала Марченко по этому вопросу, нет освобождать безусловно надо и будем, но готовы ли ЗСУ по всем военным критериям к подобного рода операциям - с восемью установками амерской РСЗО на всю армию - одно дело уничтожение складов б/к и центров логистики и другое дело масштабное контрнаступление. Разбудила Спартц осиное гнездо - шоб ****** со страху очередную хрень не замутили.
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11.07.2022 02:51 Ответить
Марченко не входить до складу ГШ, йому не повідомлять необхідних даних для таких висновків.
Думаю Залужний не виконає цей «наказ» спікера з козирної опи, якщо не буде впевнений в успіху операції, а сам прийме рішення коли настануть сприятливі для наступу обставини.
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11.07.2022 19:51 Ответить
Військові це знають самі без наказу шмарклі.
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11.07.2022 02:59 Ответить
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11.07.2022 03:27 Ответить
зеленятко прокинулося
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11.07.2022 04:11 Ответить
Не прокинулось а прикинулось. Этот дрыщ 4 раза убегал от призыва в армию, а тупое быдло выбрало его на наивысший пост. Дало ему коня и саблю. Только, в соответствии с его познаниями, конь у него педальный, а ***** детская.
буба криворожский пытается этим своим высером создать шумиху в СМИ и этим прикрыть агента Козыря, в миру Дерьмак. Напрасно тужится этот ЗЕбанутый дрыщ, мы надеемся, что Байден скажет правду о Дерьмаке, и ему после этого ему уже не отвертеться. Поэтому вся надежда на Байдена и давление штатов по этой теме.
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11.07.2022 16:58 Ответить
Проснулся. Без его приказа обошлись бы.
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11.07.2022 05:11 Ответить
Райони узбережжя, а не прибережні райони.
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11.07.2022 05:34 Ответить
товарищ прапорщик остановите поезд --- поезд стой раз. два
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11.07.2022 05:47 Ответить
Ти диви, який герой!
Краще б, падло, ти наказав у 2019 будувати уткріплення та мінувати можливі шляхи вторгнення.
Але, в такому разі, ні за що було б будувати дороги. (с)
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11.07.2022 05:50 Ответить
можна було хоча б не розміновувати...
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11.07.2022 13:10 Ответить
Ну фсе, если приказал величайший напальйон современности значит то огого!!!!! Армия и без этого фарисея знает что ей надо делать!!!!!
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11.07.2022 06:06 Ответить
ДЕОЛИГАРХИЗАЦИЯ !!!
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11.07.2022 06:36 Ответить
Він пише листи... Міністр оборони...
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11.07.2022 06:48 Ответить
Ну що ж ти так дешево бубочка? Міг бт хоч видати наказ ***** завалити - більше ЛОХторату би "клюнуло" і забуло про скандал з дерьмаком і татаровим!!!
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11.07.2022 06:58 Ответить
... вона в какую плоскасть ваприс Ярмака выполз: бум мульёном Спиритовский вброс штукатурить
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11.07.2022 07:40 Ответить
Це повинен бути не наказ президента, а Верховного головнокомандувача!!!!
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11.07.2022 07:52 Ответить
Товарищ Зеленский приказал вернуть. Ссаный совок.
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11.07.2022 07:58 Ответить
Може зараз змусить українців вмирати у недостатньо підготованому наступі, щоб прикрити шуміху навколо єрмака.
Петя з ліпецькими канхвєтами вже не катіт... народ серйозно зацікавився кротом.
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11.07.2022 09:02 Ответить
Щоб перебити єрмакгейт скоро президент почте оприлюднювати всі накази для ЗСУ з з грифом
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11.07.2022 08:06 Ответить
В першу шеренгу послати тих, хто розмінував Чонгар і відкрив шлях на Херсон та інші міста, хай покажуть патріотизм.
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11.07.2022 08:18 Ответить
То есть сам сдал юг без боя, а нам ребятам там теперь жизни отдавать? Отличный план!
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11.07.2022 08:21 Ответить
Для сториз в фб пойдет. К яхте и молодой жене. Резникова похоже по приколу назначили. Два года службы в СССР и все. А еще минская группа. Где куча вопросов. Раскрывать свои планы видимо модно. Детектор брехни пан Резников прошёл? Перед войной тоже куча заяв не нападе. Плюс провал к подготовке
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11.07.2022 08:21 Ответить
Саме так: Раскрывать свои планы видимо модно
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11.07.2022 19:15 Ответить
Зеля ще б откриточку послав Пуйлу, та розказав особисто про наміри відбивати Херсон. Бо пуйло може не знав та більше туди б кацапського лайна відправив.
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11.07.2022 08:23 Ответить
Або так: слишь, Вова, я буду наступати, город Херсон забирати, так шо ти мнє на це скажеш?
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11.07.2022 19:16 Ответить
Самолеты летят, будем всех бомбить..
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11.07.2022 08:24 Ответить
Якийсь брєд..
Сам не хоче попробувати.
Я вважаю, що з його армійським досвідом не варто лізти у командування військами.
Коли Залужний вирішить, тоді і буде деокупація.
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11.07.2022 09:01 Ответить
И в чём смысл этого объявления?
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11.07.2022 09:02 Ответить
какаяразнiца?
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11.07.2022 09:38 Ответить
Повийопуватися.
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11.07.2022 15:25 Ответить
Сила приказа зеленского крушит стены и сметает ряды врагов... Что ж он не приказывает освободить Изюм и Макеевку? Удивительно... Ведь стоит только перестать стрелять - и все разбегутся. А если у себя в голове сделать мир - тут о сразу и наступит, верно... И доктор дроперидол не уколет перед сном.
А оставить Мариуполь, Северодонецк - это тоже он приказал? Что-то мы про это нигде не читали... Вёл-вёл боевые действия Залужный... и вдруг

Если любитель инсценировок и видосиков "приказал вернуть" - значит такой план в генштабе готов и ему доложен.... ТО есть, фактически - это засветка противнику стратегических планов ВСУ...
Но не только... Всмотримся пристальней... жестко под Харьковом...жестко на Донбассе... Окуда резервы , пан генеральный ? Из-под Харькова? Из Донбасса? Что вы приказали сдать, чтоб взять Юг ?

Опять же - ясен пень - после такой заявы сейчас русня начнёт там усиленно укрепляться и подтягивать резервы... Значит потерь у ВСУ будет больше, так фактор внезапности никто не отменял...
НО что Нерону Рим, если он решил понтануться ?! Да гори он огнём!
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11.07.2022 09:14 Ответить
А я думал, что надо деакупировать, это наша задача по умолчанию, и не надо ждать приказа. Оказывается вот оно как
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11.07.2022 09:23 Ответить
Ти на мільйонну армію хоч трусів та шкарпеток моєш де взяти малорос недорозвинутий???
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11.07.2022 09:27 Ответить
Нужно лучше подготовится к удару по россиянам.
А не так, подгорает с ермаком, и нужно прикрыться победами.
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11.07.2022 09:29 Ответить
Листи усiм - це добре! Секретарка напише, а ще щось, вагоме, мiнiстре?
Якщо це мiнiстр оборони пише цей звiт про свою роботу, то нам хана!

Это что, для приколу, на весь свет, в средствах массовой информации, о желаниях или фантазиях
маршала или, как там, фельдмаршала? Ещё карты выложи! У Генштаба, наверно, адское терпение!
Или детский сад или, извините, идиоты (это болезнь, не оскорбление), или ПРЕДАТЕЛЬСТВО!?
И ежу понятно, что мы хотим победы, Армия всё делает для этого. Зачем это писать? Для рейтинга?
Так его уже не поднять, он умер( я имею в виду рейтинг, не президента. Чего обрадовались?!)
Тоесть, это отмашка от офиса президента спасать офис с его нелегитимным руководителем от
провала,или там все повязаны?Капец, если уже другие страны сообщают нам открыто(Германия,
Венгрия, а теперь Америка, что у нас "сквозит" от предательства во власти.
Вы понимаете, что никто не будет вкладывать огромные средства на вооружение, если это всё просырается и сдаётся. Тоесть, это предупреждение от партнёров. Или вы разбираетесь со своими вошами, или мы прекращаем тратить деньги наших избирателей!
Теперешнее руководство страной должно уйти, как в других странах, выборы умножаем на ноль.
Исполняющим обязанности президента должен быть либо предыдущий президент либо руководитель Рады. Рада должна решить, ввиду открывшихся обстоятельств, или сама уйдёт.
НАРОД, РАДА, решайте что нибудь или потеряем свою страну!
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11.07.2022 09:30 Ответить
Нажаль 73% ідіотів зробили свою справу і ця московська агентура і клоунада привела нас в прірву і це тільки початок, вони ще будуть пробувати злити нас *****, мир з ним укладати, все ще буде. Казав же паяц що не думає стратегічно....
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11.07.2022 10:56 Ответить
Зеленский шо там с Ермаком и Татаровым , как там брат Ермака , воскрес
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11.07.2022 09:34 Ответить
А що так можно було.Просто віддати наказ і все.Знову обдолбиш в каматозє.
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11.07.2022 09:34 Ответить
А ви думали! Без наказу нашого говнокомандувача і сонце зранку не сходить.
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11.07.2022 10:03 Ответить
А лівобережні? І при чому тут економічне ззначення територій? Чужинець зеленський не розуміє, що це є НАША земля.
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11.07.2022 10:05 Ответить
шоу...
вайна боневтика...
приказал - раз, два...вернули .. раз, два - прое***
для бл*дского шоубиза пиар - фсё !!!
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11.07.2022 10:12 Ответить
Як цей паяц заграв. Що там єрмак і татаров ?
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11.07.2022 10:18 Ответить
Давно отбивают. Арестович говорил, что есть приказ все отбивать, еще несколько мес назад.
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11.07.2022 11:57 Ответить
бо, "какаяразніца"🤡💩
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11.07.2022 17:23 Ответить
Так ось виявляється здавались ці території!
Що значить глибокий задум стратега!
Цікаво, а мундир геніралісимуса собі вже пошив?
Бо поки що пошився тільки а нікчеми, якщо не щось гірше!
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11.07.2022 11:00 Ответить
Арестович говорил еще бог знает когда, просто журналисты цензора не смотрят Арестовича и для них это стало новостью.
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11.07.2022 11:56 Ответить
Люсю абдрістовіча слухають лише ідіоти, як і зе.
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11.07.2022 13:49 Ответить
Voice of Ukraine

@newstop_us

Зеленській віддає накази військам вже через Твіттер? Чи я шось пропустив?
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11.07.2022 11:58 Ответить
Миллиард деревьев миллионная армия какие то гипертрофированные цифры у него там кто ему ркчи пишет все в миллиардах миллионах вычисляется как и гонорары за такой слоган речей
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11.07.2022 12:00 Ответить
Зе,По........
Ненавиджу!!!!
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11.07.2022 12:27 Ответить
Наказав повернути.
Ще б дату назвав конкретну, як це було у Другу світову війну.
Дайош безіменну висотку до ювілею якоїсь штабної суки або до червоної дати календаря !
І не счітаясь з потерями ! А за невиполненіе - под трібунал !
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11.07.2022 13:27 Ответить
Воно мабуть наказало і чонгарський міст розмінувати.
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11.07.2022 13:28 Ответить
Коли обісрався з елдаком, татаровим та ботофермою *********, керованою корупцією ********** - вихід один - невеличка перемога за будь яку ціну! ПНХ зепідор. ГШ без зебілів вирішить, що йому робити.
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11.07.2022 13:46 Ответить
просто, панове, у вигляді ілюстрації неадекватності "наполеона-недоробка" й безладу, який панує зверху: вже кілька місяців як укладені угоди з поляками, болгарами на постачання 122мм снарядів у кількости до 300-400т; так ось - досі вони не оплачені, тому що зелені піdарята усе хочуть на халяву одержати і це при тому, що реально гроші на це є.
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11.07.2022 14:14 Ответить
Добре, що наказав. А то всі лежать, в стелю плюють. Херово, щораніше наказував відійти з нашої території, заборонив розвідку, розпустив аеророзвідку, скоротив декілька ескадрилей, заморозив всі ракетні програми, і т.д. Список довгенький, .ля... Генерал відосиків.
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11.07.2022 14:24 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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11.07.2022 16:32 Ответить
15) не спроба, а гібридне захоплення КСУ через видачу незаконних наказів та незаконне блокування доступу судді до робочого місця. Тупицький, не зважаючи на незаконний указ, залишався законно обраним головою КСУ. Захоплення КСУ було організовано з метою блокування оголошення рішення суду по проведеній земельній афері (реформі).
21) Плата за транспортування газу була запроваджена з подачі парашенка у законі про ринок газу.
27) досі не оголошено достовірних даних про причини вбивства депутата Полякова, а версій є достатньо.
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11.07.2022 20:50 Ответить
А ще дуже класно, що про цей наказ на весь світ заявляє мінстр оборони: егей, кацапи, я іду шукати! Може б і деталі плану звільнення повідомити?
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11.07.2022 19:11 Ответить
Все це буде в матеріалах майбутньої кримінальної справи ще до вступу в ЄС, всі диверсанти, саботажники, колаборанти і зрадники будуть нагороджені пожиттєво.
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11.07.2022 20:25 Ответить
За словами Резнікова, Зеленський наказав військовим України відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3353274


ОМАНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ ПРОВАЛИЛИСЬ ?
Зе КЛОУН НЕ ОЧІКУВАВ ЩО УКРАЇНЦІ ЦЕ НАЦІЯ ВОЇНІВ, А НЕ
ДЕБІЛЬНИХ САЛОЇДІВ З ВИСТУПІВ КВАРТАЛУ 95.
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11.07.2022 16:30 Ответить
Про це треба почитати у Юрія Касьянова: "Зеленский приказал военным отвоевать южные районы, и теперь Генштаб разрабатывает планы, - сообщает министр обороны Алексей Резников.
Это классно. Это демократично. Это соответствует ценностям западного общества, гласности и свободе слова. Надо ещё блогеров и журналистов в Генштаб направить - пусть разузнают, как будет проводиться наступление. Надо запустить телемарафон, главное ток-шоу страны "Как мы будем освобождать Херсон", проводить опросы общественного мнения, аккумулировать предложения, учитывать пожелания домохозяек и рекомендации астрологов... Надо соорудить большие трибуны на южном направлении, чтобы публика могла во всех деталях наблюдать за ходом нашего генерального наступления.

А секретность, скрытность, внезапность надо без сожаления оставить в совковом прошлом. Надо без сожаления выкинуть на помойку этот старый идеологический хлам.

Чтобы не случилось - шоу должно продолжатьс
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11.07.2022 19:09 Ответить
Армия обороны Израиля была образована в 1948 году. «Удивительны для «совков» и порядки в израильской армии, где нет, например, приказа «Вперёд». Есть только приказ «За мной». Командир не может послать солдата перед собой на смерть, он должен идти первым. Неразумно? Конечно....Однако солдат знает, что командир никогда его не подставит, и верит ему...
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13.07.2022 10:35 Ответить
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