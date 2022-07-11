Зеленский приказал военным вернуть оккупированные РФ прибрежные территории на юге Украины, - Резников

Президент Владимир Зеленский отдал приказ военным деоккупировать прибрежные районы на юге Украины.

Об этом в интервью британской газете The Times заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", - пишет издание.

По словам Резникова, Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны.

"Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно а, б, в… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах", - объяснил министр.

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