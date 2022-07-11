За сутки в Эсманской громаде в Сумской области прогремели пять взрывов, пострадавших нет, - Живицкий

В Эсманской громаде в Сумской области было 5 взрывов в результате минометного огня россиян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.

"В это воскресенье у нас на границе царила тишина. Нарушил ее лишь минометный огонь россиян около 14 часов в Эсманской громаде. 5 взрывов", - говорится в сообщении.

Как говорится, пострадавших и разрушений нет.

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