ВСУ поразили контрольно-командный пункт Росгвардии в Херсонской области, уничтожено 38 оккупантов, 2 склада боеприпасов и техника, - ОК "Південь"
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ВСУ в Херсонской области поразили командно-наблюдательный пункт рашистской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт Росгвардии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".
"Применением авиации - парой штурмовиков - нанесен удар по скоплению противника в Херсонской области. Поражены командно-наблюдательный пункт рашистской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт Росгвардии, который накануне атаковали", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что подтвержденные потери противника составляют: 38 рашистов, 10 единиц техники, среди которых: 4 гаубицы "Мста-Б", переносной зенитно-ракетный комплекс и 5 единиц авотехники. Уничтожены 2 склада боеприпасов в Херсонской области.
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А що з ситуацією навколо Лисичанска ?
Походу Аферистовеч та Канашенков на один курс ******** ходили.