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ВСУ поразили контрольно-командный пункт Росгвардии в Херсонской области, уничтожено 38 оккупантов, 2 склада боеприпасов и техника, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

південь

ВСУ в Херсонской области поразили командно-наблюдательный пункт рашистской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт Росгвардии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

"Применением авиации - парой штурмовиков - нанесен удар по скоплению противника в Херсонской области. Поражены командно-наблюдательный пункт рашистской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт Росгвардии, который накануне атаковали", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что подтвержденные потери противника составляют: 38 рашистов, 10 единиц техники, среди которых: 4 гаубицы "Мста-Б", переносной зенитно-ракетный комплекс и 5 единиц авотехники. Уничтожены 2 склада боеприпасов в Херсонской области.

Также смотрите: ВСУ нанесли ювелирный удар по воинской части российских оккупантов в Херсоне, - советник главы ОВА Хлань (обновлено). ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
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11.07.2022 07:18
+21
Всім виконавцям цього свята-респект...
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11.07.2022 06:55
+16
день начался с хороших известий
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11.07.2022 06:59
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Всім виконавцям цього свята-респект...
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11.07.2022 06:55 Ответить
день начался с хороших известий
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11.07.2022 06:59 Ответить
Слава ЗСУ!
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11.07.2022 07:03 Ответить
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11.07.2022 07:18 Ответить
Дай Боже, вам, хлопці, здоров'я і далі знищувати ординську наволоч.

Бережіть себе !
Смерть москалям !
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11.07.2022 07:31 Ответить
🙏🙏🙏❤️💙💛ЗСУ Дякуем ! Низький уклин‼️
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11.07.2022 11:14 Ответить
ЗСУ СИЛА !!!
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11.07.2022 07:33 Ответить
Любо братці, любо.
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11.07.2022 07:46 Ответить
Це дуже добре . Нехай вам хлопці Господь допомагає, ваша справа правильна і перемога буде за Україною.
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11.07.2022 08:06 Ответить
Гарні новини останній час.
А що з ситуацією навколо Лисичанска ?
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11.07.2022 08:08 Ответить
А Аферистович язиком там винищив 100 та поранив 200 кацапів. 😁
Походу Аферистовеч та Канашенков на один курс ******** ходили.
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11.07.2022 08:22 Ответить
Авотехніка - це авто чи авіа? Прохання до редакторів вичитувати тексти.
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11.07.2022 09:30 Ответить
авто
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11.07.2022 10:42 Ответить
до попадания снаряда - авто
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11.07.2022 11:54 Ответить
 
 