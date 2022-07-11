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Оккупанты хотят изолировать Бахмут, усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от города, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бахмут

Россияне, вероятно, усиливают артиллерийские и ракетные удары западнее Бахмута, чтобы изолировать город от линий коммуникаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт исследования войны (ISW).

Уточняется, что хотя россияне держат оперативную паузу, они участвуют в операциях, чтобы подготовить условия для будущих наступлений.

В частности, россияне провели ограниченную и безуспешную наземную атаку к северу от Донецка и ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска.

Также ISW пишет, что российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации ЧВК, частично состоящие из пожилых мужчин и преступников.

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Автор: Анастасія Потіха
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Як це так? Вони що, не читали наказ Зеленського про деокупацію Півдня? Нехай йдуть, Південь захищають. Зеленській його деокуповувати буде.
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11.07.2022 07:39 Ответить
После войны америкосы собрали большую группу немецких генералов и под руководством Гальдера писали обзоры военных действий на всех театрах войны. Они утверждали, что никогда русские не отказывались от намеченного плана, какие бы потери не несли. Их наступление закончивалось только тогда, когда уже некому было наступать. Приводится Ржевская операция осени 1942 года, которая по масштабам задействованных превосходила Сталинград и закончилась грандиозными потерями КА, но поскольку "руководил" там маршал Жора, все это как то выпало. Они также писали, что у КА все руководство, как и вермахта, войсками даже в тактическом звене, сосредоточено в Ставке. Раз Путин дал приказ на Краматорск с трьох сторон, так и будут пробиваться.
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11.07.2022 08:12 Ответить
одне другому не мішає
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11.07.2022 08:35 Ответить
Південь треба визволяти бо жителі бистренько оболванююця і міняют окрас
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11.07.2022 08:42 Ответить
 
 