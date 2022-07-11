Оккупанты хотят изолировать Бахмут, усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от города, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне, вероятно, усиливают артиллерийские и ракетные удары западнее Бахмута, чтобы изолировать город от линий коммуникаций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт исследования войны (ISW).
Уточняется, что хотя россияне держат оперативную паузу, они участвуют в операциях, чтобы подготовить условия для будущих наступлений.
В частности, россияне провели ограниченную и безуспешную наземную атаку к северу от Донецка и ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска.
Также ISW пишет, что российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации ЧВК, частично состоящие из пожилых мужчин и преступников.
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Олександр Земляний
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viktor donovan
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