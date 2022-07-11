ЕС должен и дальше опровергать российскую ложь и военную пропаганду, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию, - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о разных взглядах на встречи министров иностранных дел G20 на тему войны России в Украине. По его мнению, точка зрения Евросоюза пока "не в выигрыше".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог Борреля.

По его мнению, Брюсселю нужно помогать тем, кто больше всего пострадал от войны в Украине, но так или иначе обращается за к России.

"Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Как ЕС, мы должны и дальше опровергать российскую ложь и военную пропаганду, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия", - написал он.

Главным выводом глава европейской дипломатии назвал согласие сторон "в абстрактных терминах". Все согласны, что нужно защищать такие принципы, как территориальный суверенитет и неприменение силы. Однако когда это касается конкретных тем, например ситуации в Украине, мнения часто выглядят иначе.

"Жестокая правда состоит в том, что национальные интересы часто перевешивают общую приверженность более высоким идеалам", - написал Боррель.

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Глава европейской дипломатии констатировал разногласия при обсуждении темы продовольственной и энергетической безопасности. Боррель подчеркнул, что кризис вызван не Евросоюзом или международными санкциями. Причиной кризиса стала война России в Украине.

Как отмечает Жозеп Боррель, G7 и их союзники едины в осуждении военной операции и в попытках привлечь Россию к ответственности. Но большинство стран "глобального Юга" "часто придерживаются другой точки зрения".

По его словам, некоторые больше обеспокоены последствиями для своей страны, а не тем, кто несет ответственность, некоторые жалуются на "двойные стандарты" или хотят сохранить хорошие отношения с Россией, другие опасаются занимать чью-либо позицию, опасаясь, что это поставит под угрозу их геополитические интересы.

Весьма показательным был ход самой встречи G20, отметил Боррель. Министр иностранных дел Лавров покинул встречу G20 сразу после своего выступления на первой сессии. Он даже не стал слушать, что говорят другие.

"Это решение говорит вам все, что вам нужно знать о том, насколько Россия действительно заботится о многосторонних форумах. Я надеюсь, что некоторые члены G20", - отметил он.