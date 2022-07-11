Российские войска ударили из РСЗО по Апостоловской и Зеленодольской громадам на Днепропетровщине, - Резниченко
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Российские войска несколько раз накрыли огнем Криворожский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь без сирен, но с обстрелами. Российские войска несколько раз накрыли огнем Криворожский район. Ударили из РСЗО по двум громадам - Апостоловской и Зеленодольской. Попали прямо по селам - Новосеменовке и Марьянскому.
Предварительно люди не пострадали. В селах есть разрушение жилья. Зацепило и скот.
В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.
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Валентин Коваль
показать весь комментарий11.07.2022 08:11 Ответить Мне нравится 0
Olena Lynch
показать весь комментарий11.07.2022 08:13 Ответить Мне нравится 0
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