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Российские войска ударили из РСЗО по Апостоловской и Зеленодольской громадам на Днепропетровщине, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

Российские войска несколько раз накрыли огнем Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь без сирен, но с обстрелами. Российские войска несколько раз накрыли огнем Криворожский район. Ударили из РСЗО по двум громадам - Апостоловской и Зеленодольской. Попали прямо по селам - Новосеменовке и Марьянскому.

Предварительно люди не пострадали. В селах есть разрушение жилья. Зацепило и скот.

В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ночью враг ударил по Криворожскому району на Днепропетровщине, - Резниченко

Автор: Анастасія Потіха
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Світ зіишов з котушок -- путін з ума а світ дивиця на це скрізь пальці
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11.07.2022 08:11 Ответить
Тепер ці мразі будуть і Кривий Ріг знищувати як Маріуполь і Харків, ********, коли у вас уже закінчиться ваші іржаві гранати і ваші старі танки і ваші солдатські трупи смердючі. Коли ви вже всi повиздихаєте , суки.
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11.07.2022 08:13 Ответить
 
 