Российские войска ударили из РСЗО по Апостоловской и Зеленодольской громадам на Днепропетровщине, - Резниченко

Российские войска несколько раз накрыли огнем Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь без сирен, но с обстрелами. Российские войска несколько раз накрыли огнем Криворожский район. Ударили из РСЗО по двум громадам - Апостоловской и Зеленодольской. Попали прямо по селам - Новосеменовке и Марьянскому.

Предварительно люди не пострадали. В селах есть разрушение жилья. Зацепило и скот.

В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.

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