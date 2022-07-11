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В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове полностью разрушен подъезд, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове разрушен один из подъездов шестиэтажного дома. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Об этом в Фейсбуке сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью Харьков трижды подвергся ракетным обстрелам. Одна ракета попала в шестиэтажный жилой дом в Основянском районе. В результате взрыва полностью разрушен подъезд здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 86-летнюю женщину, жительницу квартиры на 2-м этаже. Жертв и пострадавших не было.

На месте производятся аварийно-спасательные работы.

В ГСЧС добавили, что еще две ракеты попали во двор неподалеку от складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли ракетный удар по шестиэтажке в центре Харькова. (обновлено)

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове полностью разрушен подъезд, - ГСЧС 01

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове полностью разрушен подъезд, - ГСЧС 02

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове полностью разрушен подъезд, - ГСЧС 03

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове полностью разрушен подъезд, - ГСЧС 04

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове полностью разрушен подъезд, - ГСЧС 05

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове полностью разрушен подъезд, - ГСЧС 06

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове полностью разрушен подъезд, - ГСЧС 07

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове полностью разрушен подъезд, - ГСЧС 08

В результате попадания российской ракеты в жилой дом в Харькове полностью разрушен подъезд, - ГСЧС 09
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Топ комментарии
+19
Ракетный террор!Страна террорист!
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11.07.2022 08:19
+16
Гандони штопані рашофашисти...там в будинку видать "хімарс" схований був....щоб вас пекло поглинуло москальня клята..
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11.07.2022 08:18
+16
Это называется террор.
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11.07.2022 08:19
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Гандони штопані рашофашисти...там в будинку видать "хімарс" схований був....щоб вас пекло поглинуло москальня клята..
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11.07.2022 08:18 Ответить
Это называется террор.
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11.07.2022 08:19 Ответить
Ракетный террор!Страна террорист!
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11.07.2022 08:19 Ответить
В этой хрущёвке был очередной "штаб Азова". Или Хрущёва...
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11.07.2022 08:19 Ответить
харківянам потрібно було будувати "український світ" а не заглядати кацапам в рило
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11.07.2022 08:55 Ответить
живу тут, ці дебіли так нічого не зрозуміли, їм всім какаяразніца, і дайтє па рузкі гаваріть
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11.07.2022 09:47 Ответить
украинцам нужно было вкладывать в оборону, а не в дороги и в "мир в глазах *****"
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11.07.2022 10:07 Ответить
Я понял где это. Сплошная жилая застройка. Почти на каждом доме таблички "здесь жил Герой сов. союза". Это террор и геноцид.
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11.07.2022 09:00 Ответить
 
 