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В Черном море находятся 2 российских ракетоносителя с 16 "Калибрами" и 2 ВДК, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

море,блокада,рф

В Черном море уменьшено количество больших десантных кораблей до двух.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Південь".

"В штормовом Черном море уменьшено количество больших десантных кораблей до 2, а 2 ракетных корабля продолжают караул с 16 "Калибрами" на борту", - говорится в сообщении.

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Щось грізні чорноморські ракетоплювачки роісі здорово поскромнішали. Раніше 5-6 кораблів с 45-50 вбивачками одночасно виходило.
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11.07.2022 08:56 Ответить
треба зробити так: "у Чорному морі перебуваЛИ 2 руZZкі ракетоносії із 16 "Калібрами" і 2 ВДК...
і пішли вслід за масквою.... "
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11.07.2022 09:36 Ответить
 
 