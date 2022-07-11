В Черном море находятся 2 российских ракетоносителя с 16 "Калибрами" и 2 ВДК, - ОК "Південь"

В Черном море уменьшено количество больших десантных кораблей до двух.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Південь".

"В штормовом Черном море уменьшено количество больших десантных кораблей до 2, а 2 ракетных корабля продолжают караул с 16 "Калибрами" на борту", - говорится в сообщении.

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