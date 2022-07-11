Утром в Николаеве раздавались взрывы. В области в результате обстрелов РФ горели поля с урожаем, - ОВА

В Николаевской области оккупанты наносили удары по жилым домам, полям с урожаем и лесополосе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.

В ОВА отмечают, что утром, 11 июля, в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется. Также обстрелы потерпели и громады области.

"В Баштанском районе вчера, 10 июля, ориентировочно в 10:40 и 21:30 обстрелов потерпела Широковская громада. Попадания были по уже разрушенному зданию ЦНАПа, школе, жилым домам и открытым территориям домохозяйств. Пострадавших нет. Также продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Так, после вражеских обстрелов, 10 июля, возникло возгорание поля с пшеницей в пгт Березнеговатое. Другая информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении.

В Николаевском районе 10 июля, ориентировочно в 11.35 за пределами с. Новониколаевка Первомайской громады в результате обстрела загорелись поля с урожаем и лесополосы. Потерпевших нет.

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"Также в первой половине дня, 10 июля, зафиксированы обстрелы пгт Шевченково Шевченковской громады. В результате чего сгорело заведение ресторанного хозяйства. Пострадавших нет. Вечером, 10 июля, в результате обстрелов с. Лиманы Галициновской громады занялось поле с урожаем и лесополоса" – добавили в ОВА.